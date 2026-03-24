Que faire en cas de litige ?

Un litige vous oppose personnellement à un professionnel à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service de sa part ? Plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez contacter l’association locale Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) la plus proche de chez vous ou soumettre votre litige en ligne. Vous pouvez aussi choisir d’interpeller directement le professionnel sur notre plateforme Que Choisir Réclamations.

Nos associations locales à vos côtés !

Expert, indépendant, militant, Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) est une association à but non lucratif. Enquêtes, tests, combats judiciaires, actions de lobbying : avec son réseau de plus de 130 associations locales, Que Choisir Ensemble est au service des consommateurs pour les informer, les conseiller et les défendre.

Vous pouvez contacter l’association locale Que Choisir Ensemble la plus proche de chez vous ou soumettre votre litige de consommation en ligne : rencontrer l’association locale la plus proche ;

soumettre votre litige ou poser une question en ligne.

Dans un premier temps, vous pouvez obtenir une information générale et pratique sur votre situation.

En devenant adhérent, vous bénéficiez en outre d’un accompagnement personnalisé dans le but de parvenir à une résolution amiable de ce différend.

Les associations locales accueillent des centaines de milliers de consommateurs et traitent, pour leurs adhérents, plus de 80 000 litiges de consommation chaque année. Ces litiges concernent tous les secteurs de la consommation, même s’il s’agit le plus souvent des domaines des assurances, des banques, de la téléphonie ou de l’automobile. Si, pour le consommateur, son problème est unique, pour Que Choisir Ensemble, les litiges sont une source permanente d’informations. Leur analyse permet de mettre en évidence les secteurs d’activité, les produits ou les services à améliorer, et de lier étroitement traitement individuel et collectif, par l’action en justice mais aussi dans le cadre des représentations ou en tant que groupe de pression.

Interpeller un professionnel grâce à notre plateforme de réclamations

La plateforme de réclamations Que Choisir Réclamations vous permet, en tant que consommateur, d’interpeller un professionnel afin de trouver une solution amiable au différend qui vous oppose.

Pour cela, créez un compte, suivez les différentes étapes et envoyez votre réclamation au professionnel en remplissant les champs utiles, comme la description de votre problème, et en fournissant, si nécessaire, les documents en votre possession. La réclamation sera envoyée au professionnel sous la forme d’un courriel comportant le logo de la plateforme et de Que Choisir Ensemble.

L’adresse électronique utilisée pour interpeller le professionnel est soit l’adresse de la société sélectionnée enregistrée dans notre système, soit une adresse introduite par vous-même. Vous recevrez une notification dès que le professionnel répondra à votre réclamation.

Lorsque le professionnel répondra à votre réclamation, vous recevez une notification et pourrez réagir directement via cette notification, ou en vous rendant sur votre espace personnel. Vous pourrez clore votre réclamation si la réponse vous apporte satisfaction.

Si le professionnel ne vous répond pas ou si vous n’obtenez pas de réponse satisfaisante, vous pourrez adhérer à une association locale de Que Choisir Ensemble pour bénéficier du suivi de votre dossier avec le service de traitement en ligne des litiges.