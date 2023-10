© Pascal Sittler/Réa UFC-Que Choisir Première association de consommateurs de France

Depuis 1951, l’UFC-Que Choisir, association totalement indépendante de l’État, des entreprises et des partis politiques, conseille, informe et défend les consommateurs grâce à ses alertes, publications, mobilisations et son lobby aux plans local, national et européen. Elle fédère 135 associations locales réparties sur tout le territoire, en métropole et outre-mer, et édite depuis 1961 le mensuel Que Choisir. Elle compte aujourd’hui 650 000 soutiens (abonnés, adhérents, donateurs ou sympathisants). L’association promeut une consommation responsable accessible à tous, respectueuse des enjeux environnementaux, sanitaires et sociétaux. Depuis 70 ans, le Mouvement UFC-Que Choisir reste fidèle à ses valeurs fondatrices : militant, expert, indépendant.

Notre histoire

En 1951, l’Union fédérale de la consommation (UFC) est créée par André Romieu sous la forme d’un bureau d’études spécialisées. En France, il s’agit de la première association loi 1901 qui se consacre entièrement au domaine de la consommation, et c’est aussi la première de son genre en Europe. Dès ses débuts, ses missions sont l’information, le conseil et la défense des consommateurs. 10 ans après sa création, en 1961, le premier numéro du mensuel Que Choisir est publié.

En 1962, début de la construction de l’Union européenne, une nouvelle étape est franchie puisque l'UFC-Que Choisir participe à la fondation du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). Ce regroupement basé à Bruxelles a pour mission principale de faire avancer la cause des consommateurs européens auprès des institutions européennes. Mais l’UFC-Que Choisir ne s’arrête pas là. Elle contribue au niveau international à la création de l'International Consumer Research & Testing (ICRT), consortium indépendant regroupant un peu plus de 35 organisations favorisant la réalisation de recherches et de tests communs. Elle est également membre de Consumers International.

L’UFC-Que Choisir, c’est aussi la proximité et la force d’un réseau. Depuis les années 1970, ce sont 135 associations locales qui agissent sur le terrain. Indissociables de notre Mouvement, elles accompagnent, en présentiel ou à distance, les consommateurs dans leurs démarches de résolution de litiges avec les professionnels et mènent des actions et combats locaux pour faire avancer leurs droits. Avec leurs bénévoles, elles se mobilisent également tout au long de l’année pour visiter des enseignes dans le cadre d’enquêtes dans tous les secteurs de la consommation, ou encore animer des Rendez-vous Conso auprès de différents publics (enfants, adultes, seniors).

Nos victoires

Le Mouvement UFC-Que Choisir est derrière de nombreuses avancées concrètes pour les consommateurs, notamment grâce à leur mobilisation (pétitions, témoignages…). L’objectif du Mouvement est de garantir l’accès de tous aux biens et services essentiels, au juste prix, et ce dans un environnement sain et respectueux.

Dans ce cadre, l’association a ainsi obtenu de nombreuses victoires législatives :

interdiction du veau aux hormones ;

interdiction du dioxyde de titane dans l’alimentation ;

obtention du Nutri-Score comme modèle officiel d’étiquetage français ;

résiliation à tout moment des principales assurances ;

interdiction du démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique ;

etc.

L’UFC-Que Choisir a en outre remporté des batailles judiciaires :

condamnation des trois opérateurs de téléphonie historiques par le Conseil de la concurrence en 2005 ;

condamnation des principaux réseaux sociaux pour clauses abusives en 2018 ;

réparation illimitée des manettes Nintendo Switch en 2023.

Par ailleurs, le Mouvement se mobilise pour le pouvoir d’achat des consommateurs. Depuis 2013, 6 campagnes d’achat groupé « Énergie moins chère ensemble » ont permis de faire baisser la facture énergie des ménages. Des achats groupés de fioul sont également organisés un vendredi sur deux.

Nos outils gratuits pour mieux consommer

Avec son Fonds de dotation, alimenté par les dons de consommateurs, le Mouvement finance des outils gratuits à la disposition de tous pour mieux consommer.