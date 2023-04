Nintendo Switch

L’UFC-Que Choisir se félicite d’avoir obtenu gain de cause dans son combat contre Nintendo et le joy-con drift de sa console Switch. Après trois ans et demi de lutte, une plainte déposée en France et une autre auprès de la Commission Européenne, c’est une victoire pour les consommateurs et notre association : Nintendo reconnaît officiellement le problème affectant ses manettes, et conformément aux engagements pris devant les autorités de contrôle européennes, les consommateurs vont bénéficier d’une garantie illimitée permettant une réparation gratuite de toute manette affectée.