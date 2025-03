À partir du 8 avril, un indice de durabilité, plus informatif, remplacera l’indice de réparabilité affiché depuis 2021 sur les lave-linge. Ce nouvel indicateur, instauré par la loi Agec de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, a l’ambition d’informer le consommateur sur la réparabilité des produits, mais aussi sur leur aptitude à durer dans le temps.

Un nouveau logo sera donc apposé sur les lave-linge. Il se présentera sous la forme d’un petit cartouche de couleur (du vert au rouge en passant par le jaune et l’orange, à l’instar du Nutri-Score) représentant un sablier et affichant une note sur 10. Il devra être visible, qu’il soit affiché en magasin ou indiqué sur les sites des fabricants et des distributeurs.

© Ministère de la Transition écologique Les 5 variantes de l’indice de durabilité.

Cette note tient compte de différents critères liés à la réparabilité :

la durée de disponibilité et le prix des pièces détachées ;

la documentation technique mise à disposition pour effectuer la réparation ;

la facilité de démontage et de remontage du produit.

Elle y ajoute d’autres critères tels que :

la résistance à l’usure (pour les lave-linge, il s’agira par exemple du nombre de cycles de lavage effectués sans panne) ;

la clarté des informations sur l’entretien et la maintenance (par exemple un indicateur de besoin de détartrage de la machine) ;

l’offre d’une garantie commerciale en plus de la garantie légale de conformité de 2 ans.

Néanmoins, le calcul peut être sujet à caution, puisqu’il repose sur des informations fournies par les fabricants – certaines données, comme la durée de disponibilité des pièces détachées, invérifiable, sont donc à prendre avec des pincettes. Certains critères demanderaient donc à être contrôlés par une autorité indépendante.

Si, sur le principe, cet indice peut aider les consommateurs à privilégier des produits plus réparables et plus fiables, l’UFC-Que Choisir estime que « les objectifs en matière de résistance à l’usure mériteraient d’être plus ambitieux » avec, par exemple, de réelles obligations de durée de disponibilité pour les pièces détachées.

Cet indice est entré en vigueur le 1er janvier dernier pour les téléviseurs. Pour les autres produits électroménagers ou électroniques, il faudra attendre : aucun affichage de ce type n’est annoncé prochainement.