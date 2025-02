Parmi les produits électroménagers pour lesquels les consommateurs cherchent à économiser quelques dizaines ou centaines d’euros lors de l’achat, les lave-linge sont en bonne place. Mais opter pour un lave-linge bon marché peut parfois entraîner des coûts supplémentaires, rendant l'achat moins avantageux qu’il n’y paraît. Que Choisir vous livre quelques conseils pour identifier les critères clés à considérer avant de faire votre choix, et ainsi choisir une machine à laver au meilleur rapport qualité/prix sur le long terme.

Acheter moins cher est-il toujours rentable ? Pas forcément. Car si les lave-linge bon marché séduisent par leur prix attractif, ils peuvent, à long terme, engendrer des coûts cachés. Consommation d'énergie plus élevée, réparations fréquentes ou encore performances de lavage moins optimales… De nombreux facteurs peuvent rapidement annihiler les économies réalisées à l'achat. Il est donc important de bien évaluer ces critères avant de se tourner vers un modèle à bas prix, afin de réaliser de vraies économies sur la durée. Nos experts testent régulièrement des lave-linge à tous les prix pour vous permettre de sélectionner le meilleur rapport qualité/prix selon votre budget.

Performances de lavage

C’est l’attente première des consommateurs : que leur lave-linge lave correctement. Mais comme le montre notre test, toutes les machines ne se valent pas, et le prix ne constitue aucunement un critère fiable. Pour évaluer les performances des lave-linge en toute indépendance, les experts Que Choisir ont donc testé plusieurs dizaines de modèles en laboratoire. Pour ce faire, les vêtements et linges de maison sont tachés – sang, huile, vin… – avant d’être passés en machine. L’efficacité de nettoyage est ensuite mesurée par photométrie.

Consommations d’eau et d’électricité

Un autre critère à prendre en compte est celui des consommations énergétiques. Les machines à laver les moins efficaces sur le plan énergétique risquent de rapidement venir alourdir vos factures d’eau et d’électricité. Pour vous guider dans votre choix, l'étiquette énergie des lave-linge, obligatoire en Europe, vous apporte des informations précieuses, bien qu’elles restent déclaratives de la part du fabricant. Attention toutefois : la consommation d’eau n’est pas prise en compte dans la classe énergétique. Ne vous fiez donc pas à la seule lettre principale (de A à G), inscrite en gros sur l’étiquette, pour savoir si votre machine est économe en eau.

Cet étiquetage présente par ailleurs certaines limites, puisque les calculs sont désormais basés sur le programme éco 40-60, excluant ainsi les programmes coton et synthétique pourtant très populaires selon notre enquête menée auprès de près de 3 000 consommateurs. C'est pourquoi les tests réalisés par Que Choisir incluent à la fois les programmes coton et synthétique. Les performances de lavage, d'essorage ainsi que les consommations d'énergie sont, elles aussi, évaluées de manière indépendante en laboratoire. L'efficacité de rinçage et la facilité d'utilisation, qui ne figurent pas sur l'étiquette énergie, sont également des critères pris en compte dans notre test.

Durabilité et réparabilité

En termes de durabilité, là encore, tous les modèles ne se valent pas. Gardez en tête que les pannes répétées augmentent inévitablement les coûts de maintenance, surtout si les pièces détachées sont rares ou coûteuses. Lors de l’achat, tenez donc compte de la durée de disponibilité des pièces (déclarée par le fabricant), ainsi que le pays de fabrication. Ces éléments ne sont pas négligeables, surtout en cas de panne.

Que Choisir a par ailleurs mené une enquête de fiabilité sur près de 25 000 lave-linge, couvrant 17 marques. De cette analyse, il ressort que les machines à laver tiennent en moyenne 11 ans et 6 mois, mais des écarts significatifs existent entre les différentes marques.

En additionnant les factures énergétiques élevées, les pannes qui peuvent survenir plus ou moins tôt, le remplacement anticipé de l’appareil, un lave-linge de mauvaise qualité peut rapidement revenir cher. Notre test vous permettra d’investir dans un lave-linge au bon rapport qualité/prix qui s’avérera plus économique et durable à long terme.