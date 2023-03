© Adobe stock Lave-vaisselle et lave-linge Les bons gestes pour l’environnement

En adoptant les bons réflexes, il est possible de faire des économies et mieux respecter l’environnement lors de l’utilisation des appareils électroménagers du quotidien.

Choisir un appareil économe

Choisir un lave-vaisselle et un lave-linge plus performants engendre des économies d’énergie. L’étiquette énergie présente sur les appareils neufs évalue les appareils de A à G, mais en se basant sur un seul programme (« éco 40-60 » pour les lave-linge, libre choix du constructeur pour les lave-vaisselle).

Laver à basse température

La majorité de l’énergie consommée par le lave-linge sert à chauffer l’eau. Laver à 20 °C, 30 °C ou 40 °C permet donc de réduire ses dépenses énergétiques, d’autant que côté lavage, la plupart des lessives sont désormais efficaces dès 20 °C.

Seules les taches les plus incrustées nécessitent d’être lavées à une température plus élevée, les taches d’huile ou de graisse notamment, l’eau chaude décollant plus efficacement la saleté.

Les hautes températures (60 °C ou 90 °C) sont à privilégier pour le linge de maison (draps, serviettes de toilette, etc.) ainsi que pour les vêtements de bébé, pour éliminer les bactéries.

Plus globalement, préférez les programmes éco. Ils durent plus longtemps mais gaspillent moins d’énergie.

Bien remplir l’appareil

Ne pas remplir le tambour ou les paniers à 100 % de leur capacité augmente la consommation d'électricité par lavage.

Pour les lave-linge, l'électronique embarquée adapte le lavage au poids du linge, mais elle a ses limites. Les machines à laver de grande capacité permettent une consommation en eau et énergie par kilo de linge plus faible mais si elles sont partiellement remplies, le cycle de lavage gaspille de l’eau et de l’énergie. La capacité du tambour correspond à la quantité en kilogrammes de linge sec qu’il est possible d’insérer dans le tambour. La capacité du lave-linge est ainsi à choisir en fonction de la composition du foyer. À noter que la quantité de kilo de linge est généralement valable pour le programme coton, la capacité max de synthétiques ne dépasse généralement pas 50 % de la capacité du programme coton.

Profiter des heures creuses

Les options départ différé ou fin différée sont idéales pour profiter des tarifs heures creuses de votre fournisseur d'électricité, une bonne façon de réaliser des économies.

Augmenter la vitesse d’essorage

Compte tenu de la différence de consommation entre un moteur de lave-linge et la résistance d’un sèche-linge, mieux vaut opter pour un meilleur essorage afin d’extraire plus d’eau des fibres et ainsi réduire le temps de séchage en sèche-linge, très gourmand en énergie. Sa durée de fonctionnement et donc sa consommation électrique en sera diminuée. Les lave-linge proposent généralement des vitesses jusqu’à 1 600 tours par minute. Le mieux, lorsque c’est possible, reste de faire sécher son linge à l’air libre, sauf en cas d'allergie aux pollens.

Ne pas surdoser la lessive

Un surplus de lessive ne lavera pas mieux votre linge ; elle sera gaspillée et, de surcroît, les rejets renvoyés dans l'environnement seront plus importants. De plus, le linge sera moins bien rincé, les résidus de lessive pourront provoquer des réactions cutanées et encrasser votre machine.

Penser à l’entretien

Détartrez régulièrement lave-linge et lave-vaisselle au vinaigre blanc. Si l’eau est calcaire, ils peuvent s’entartrer très rapidement, allongeant le temps nécessaire pour chauffer l’eau. Proscrivez les anticalcaires qui ont très peu d’utilité, voire aucune. Nettoyez aussi régulièrement les filtres à impuretés des machines pour éviter une surconsommation due à un encrassement.