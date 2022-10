Les appareils de mise sous vide permettent de conserver les aliments à l’abri de l’air, sous film plastique, dans des boîtes ou des sacs à valve. Cela limite la prolifération bactérienne et permet donc de garder les aliments sains plus longtemps. Nos tests de cinq références des marques Bosch, Foodsaver, Fosa, Pika et Zwilling montrent que certains sont vraiment plus simples d’emploi que d’autres.