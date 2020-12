© Andrey Popov/StockAdobe Comparatif Réparabilité des smartphones et tablettes Test portant sur 14 smartphones et tablettes

Réparer nos smartphones et nos tablettes plutôt que les remplacer permet de prolonger leur durée de vie et donc de réduire leur impact environnemental. Mais peut-on les réparer soi-même ? Armés des outils nécessaires et d’une indispensable patience, nous avons remplacé l’écran et la batterie de 14 appareils (10 smartphones et 4 tablettes) pour évaluer le niveau de difficulté de ces opérations.