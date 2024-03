Pour ce nouveau test de smartphones reconditionnés, nous avons acheté 18 smartphones (des iPhone 13 et des Samsung Galaxy S22) chez 6 vendeurs différents pour les comparer à des modèles neufs. Nous avons vérifié que les smartphones étaient dans l’état attendu (rayures, chocs), dressé l’inventaire des accessoires et des mises à jour disponibles, et évalué leurs performances. Malgré plusieurs déconvenues concernant la batterie ou l’écran, acheter en reconditionné reste une bonne affaire. Surtout chez les meilleurs vendeurs de notre palmarès.