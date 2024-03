Smartphones reconditionnés (vidéo)

YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Un smartphone remis en état vendu 20 à 40 % moins cher que la version neuve à son lancement (les prix chutent vite), qui permet en plus de faire un geste pour la planète… Qui ne craquerait pas ? De fait, la part des smartphones reconditionnés grimpe d’année en année, jusqu’à atteindre, en 2023, 21 % du marché des smartphones (GfK, 2024).

Les témoignages de clients mécontents de leur expérience suivent malheureusement la même tendance. Écran de mauvaise qualité, batterie défectueuse, état non conforme à la description… les problèmes ne manquent pas, et nous en avons fait l’expérience lors de notre dernier test de smartphones reconditionnés. Outre les bugs matériels, nous avons d’ailleurs constaté plusieurs cas d’anomalie logicielle : sur certains appareils, nous n’avons pu installer ni mise à jour du système d’exploitation, ni mise à jour de sécurité. Or, ce sont elles qui déploient les optimisations fonctionnelles et même, parfois, apportent de nouvelles fonctions à l’appareil ; ce sont elles surtout qui garantissent une protection optimale du smartphone contre les virus.

Des vendeurs de tous horizons

Pour tenter de minimiser les risques d’expériences malheureuses, il faut jeter un coup d’œil du côté de l’offre. Car il existe différents vendeurs de smartphones reconditionnés.

Les purs reconditionneurs

Il y a d’abord les purs reconditionneurs, des entreprises qui emploient du personnel pour acheter des smartphones, les remettre en état et les revendre. C’est par exemple le cas de Smaaart, YesYes, Largo, Reborn (qui ne vend qu’aux professionnels), Recommerce ou encore Certideal. Leur « sourcing » (l’origine des smartphones à reconditionner) diffère, comme leur modèle économique, mais tous ont la main sur les processus de reconditionnement, de vente et leur service après-vente.

Les plateformes

Il y a ensuite les plateformes – la plus célèbre étant Back Market, mais il y a aussi Amazon, Cdiscount ou même les enseignes comme Fnac Darty ou Boulanger – qui se positionnent, elles, en intermédiaires entre les clients et des reconditionneurs dont on ignore les méthodes et la localisation.

Les revendeurs occasionnels

Ajoutez les revendeurs occasionnels comme EasyCash ou Cash Converters, et les réparateurs comme WiFix ou Save, et vous aurez compris combien l’offre est hétéroclite.

Comment le consommateur serait-il en mesure de s’y retrouver, sur quels critères choisir un vendeur pour espérer tomber sur un smartphone bien reconditionné ?

Notre palmarès des vendeurs de smartphones reconditionnés

Nous tentons ici d’apporter des éléments de réponse avec les données en notre possession.

Pour notre dernier test, nous avons sélectionné 6 vendeurs incontournables, Back Market, Certideal, Smaaart, YesYes, Largo et Recommerce, afin de leur acheter chacun 3 smartphones reconditionnés (des iPhone 13 et des Samsung Galaxy S22, suivant les disponibilités). Nous avons testé ces 18 smartphones, et en calculant la moyenne des notes obtenues par les 3 téléphones reçus de chaque vendeur, nous avons pu établir notre classement des meilleurs vendeurs.

Smaaart est un reconditionneur basé à Saint-Mathieu-de-Tréviers, près de Montpellier (Hérault). Il y a quelques années, nous vous racontions l’histoire singulière de cette entreprise née Fibrosud en 1986 pour réparer des téléphones à cadran et passée de mains en mains avant que les salariés ne la rachètent eux-mêmes pour se lancer dans le reconditionnement de smartphones. Les trois iPhone 13 que nous avons achetés (anonymement, comme toujours) chez eux ont obtenu de bons résultats en laboratoire. L’un d’eux présentait toutefois deux belles traces de choc sur la tranche alors que le grade « très bon état » promettait « quelques rayures ou petits impacts visibles ». Autre remarque, la batterie de l’un des iPhone a été remplacée par une autre compatible, pas de marque Apple.

YesYes arrive deuxième grâce à trois smartphones conformes et performants, bien que les deux iPhone 13 aient délivré une autonomie inférieure à celle d’un iPhone neuf. Difficile de les pénaliser fortement sur ce point, ce reconditionneur ne change les batteries que si elles affichent moins de 80 % de capacité par rapport à leur état d’origine (un standard d’ailleurs admis chez tous les reconditionneurs). YesYes vend en ligne, mais il a aussi mis au point un concept original qui le distingue de tous les autres : des ateliers-boutiques, où les consommateurs peuvent se rendre pour choisir leur appareil et observer les techniciens à l’œuvre quand ils remettent les smartphones en service. Aujourd’hui, il en compte deux, à Caen (14) et à Toulouse (31). Autre point distinctif de YesYes, c’est le seul à ne s’approvisionner qu’en France en smartphones d’occasion.

Recommerce est un pionnier du reconditionnement de smartphones. Lui envisage son activité dans une dimension plus européenne, en s’approvisionnant et en confiant le reconditionnement à des sous-traitants au-delà de nos frontières. Pas de gros écueil non plus pour l’iPhone 13 et les deux Samsung Galaxy S22 achetés chez lui. Nous avons été amusés par la présence de câbles Lightning, prévus pour iPhone, dans les boîtes des deux Samsung. Aussi, l’un des deux Galaxy S22 a révélé une piètre qualité sonore lors des appels.

Largo, comme Smaaart et YesYes, reconditionne lui-même ses smartphones. Son atelier de reconditionnement est situé près de Nantes, à Sainte-Luce-sur-Loire (44). Lors de nos achats, il s’est distingué par la présence d’écouteurs dans la boîte. C’est le seul (fournir des écouteurs n’est plus une obligation depuis novembre 2021). Dommage qu’ils ne soient pas de bonne qualité. C’est aussi le seul à livrer un iPhone dont la batterie a été jugée mauvaise. Ce même appareil n’a pas non plus résisté à notre test de résistance à l’eau de pluie ; hasard ou pas, l’écran de cet appareil a aussi été changé, pour un de moins bonne qualité que l’écran d’origine Apple. Peut-être le reconditionneur a-t-il fait l’économie d’un joint d’étanchéité… Nous avons enfin pénalisé un autre iPhone pour les traces d’usure sur la caméra arrière alors que nous avions acheté un appareil censé être en « très bon état ».

Certideal ne s’en est jamais cachée : l’entreprise achète ses smartphones aux États-Unis, où le marché est plus vaste qu’en France. De fait, les deux iPhone 13 achetés chez elle sont en effet américains, et ne sont donc pas rigoureusement compatibles avec les bandes de fréquences utilisées en Europe. Nous l’avons un peu sanctionné pour ça. La batterie de l’un des deux iPhone a été remplacée pour une autre compatible. Mais le plus gros problème vient du Galaxy S22, que nous n’avons pas pu mettre à jour vers Android 14 et pour lequel aucune mise à jour de sécurité n’a été déployée depuis octobre 2023.

Back Market, célèbre plateforme qui joue les intermédiaires entre les vendeurs et les clients, nous a vendu des appareils décevants en plusieurs points. Pas de mise à jour Android ni de mise à jour de sécurité ; un iPhone 13 et un Galaxy S22 d’origine américaine ; l’autre Galaxy S22 qui ne démarre pas du premier coup ; des écrans moins lumineux qu’ils ne devraient… Les trois smartphones fonctionnent, certes, mais sont moins satisfaisants, ce qui explique que Back Market ferme la marche de notre palmarès. Célèbre, mais à éviter, donc.