En résumé Le RCS (rich communication service) est le nouveau protocole de messagerie mobile destiné à remplacer le SMS et le MMS.

Pour envoyer et recevoir des messages RCS, il faut disposer d'un téléphone compatible, d'un opérateur prenant en charge le RCS et d'un forfait 4G/5G ou d’une connexion wi-fi.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par l'un des interlocuteurs, le message est automatiquement converti en SMS ou MMS.

Qu’est-ce que le RCS ?

Le RCS, pour « rich communication service », est un nouveau protocole de messagerie sur téléphone mobile destiné à remplacer le SMS, qui existe depuis 1992, et le MMS, lancé en 2006.

Qu’apporte le RCS de plus que le SMS et le MMS ?

Contrairement au SMS qui ne gère que des messages courts (160 caractères maximum) et au MMS qui se concentre sur les contenus multimédias, le RCS transmet aussi bien du texte (sans limite de longueur) que des photos et des vidéos en haute définition et des images animées (gif). Il offre en outre la possibilité de créer des groupes de conversation (comme sur Whatsapp) et de passer des appels vidéo à plusieurs. Il permet enfin à l’expéditeur, grâce à des indicateurs, de savoir si un message a été reçu et lu par le destinataire.

En quoi le RCS est-il différent d’autres applications de messagerie ?

À la différence de Whatsapp, Messenger ou Telegram, le RCS a été développé à l’initiative de la GSMA, une association internationale de professionnels de la téléphonie mobile. Il est donc censé être universel (pas besoin de télécharger une application spécifique pour y avoir accès) et les données de ses utilisateurs ne transitent pas par les serveurs de sociétés privées.

De quoi ai-je besoin pour envoyer et recevoir des messages RCS ?

Quatre conditions sont nécessaires. La première est de posséder un smartphone compatible, iPhone XR ou ultérieur, ou Android à partir de la version 5.0. Votre opérateur de téléphonie doit aussi gérer le RCS. C’est le cas d’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free mobile, mais pas de tous les opérateurs alternatifs. Contrairement au SMS qui transite par la partie « voix » du réseau mobile, le RCS, lui, utilise Internet. Vous devez donc également avoir souscrit un forfait 4G ou 5G avec une enveloppe de data, même si cela fonctionne aussi avec une connexion wi-fi. Enfin, une application de messagerie compatible avec le protocole RCS est nécessaire. Celles qui sont intégrées d’office dans les smartphones récents le sont toutes.

Bon à savoir Si l’un de ces éléments manque à vous ou à votre destinataire, les messages se transformeront automatiquement en SMS ou en MMS. Attention : les messages RCS consomment de la data. Méfiance, donc, si vous êtes à l’étranger.

Comment savoir si les messages RCS sont activés sur mon téléphone ?

Si vous possédez un smartphone compatible, le RCS devrait être automatiquement activé. Dans ce cas, les messages apparaissent sur un fond bleu ou vert, une petite bulle bleue figure sur la photo du contact et la mention « Message RCS » est inscrite dans la barre de discussion (voir ci-dessous). Si tel n’est pas le cas, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone (onglet Messages) afin d’activer l’option si elle est disponible. Il est possible à tout moment de la désactiver et de repasser aux SMS et aux MMS.

À noter Le RCS est en cours de déploiement. Il se peut qu’il ne fonctionne pas encore sur certains téléphones, notamment des iPhone, Apple ayant mis du temps à adopter cette technologie.