Si le réseau de votre opérateur mobile ne passe pas bien chez vous, il suffit d’activer les appels wifi. Suivez le guide !

1. Améliorez votre couverture 4G/5G en intérieur

Malgré les bons taux de couverture mobile de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR (environ 95 % du territoire, pour 99 % de la population), il arrive fréquemment que le réseau passe mal dans les bâtiments. Résultat : difficile de se connecter à Internet depuis son smartphone – sauf chez soi, où le wifi prend le relais. Compliqué, aussi, de tenir une conversation claire et sans coupure. Pour y remédier, sachez que vous pouvez profiter du wifi pour passer des appels et envoyer des SMS. Le service est proposé par tous les opérateurs, il suffit que votre téléphone le permette.

2. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone

A priori, votre smartphone propose la fonctionnalité « Appels wifi », à moins qu’il date de nombreuses années. Chez Apple, celle-ci est disponible depuis l’iPhone 6, sorti en 2014. Elle a fait son apparition chez Samsung trois ans plus tard, puis rapidement chez tous les fabricants, de Huawei à Google en passant par Oppo ou Xiaomi. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre modèle sur le site Internet de votre opérateur mobile.

3. Activez la fonctionnalité

Afin de profiter des appels wifi, il suffit d’activer la fonction dans les réglages de votre smartphone. Sur iPhone, rendez-vous dans « Réglages » puis « Données cellulaires », et sélectionnez « Appels wifi ». Sur un appareil Samsung, allez dans les « Paramètres » puis « Connexions », et cochez « Appels wifi ». La procédure est similaire pour les autres marques de téléphones.

4. Profitez d’appels sans surcoût

Qu’il soit passé en wifi ou sur le réseau mobile de votre opérateur, un appel est traité d’une manière identique, et la même tarification s’applique. Autrement dit, si les communications sont fixes dans votre forfait (deux heures, par exemple), les appels wifi seront déduits. Et lorsque vous sortez de chez vous en pleine conversation et que vous n’êtes plus couvert par votre wifi, le réseau mobile prend le relais, sans interruption.

5. Faites un geste pour la planète

L’impact environnemental du numérique est un sujet de préoccupation croissant. Les réseaux fixes et mobiles représentent moins de 1 % de la consommation électrique totale en France (source : Arcep), mais l’énergie qu’ils nécessitent augmente, en moyenne, de 5 % chaque année. Sachant que celle consommée par les réseaux mobiles est deux fois plus importante que celle des réseaux fixes, utiliser le wifi à la maison pour ses usages sur smartphone est un geste de sobriété énergétique.