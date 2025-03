La 5G+, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de l’évolution attendue de la 5G. Alors que, jusque-là, les antennes 5G étaient reliées à des infrastructures 4G, la 5G SA (pour Standalone Access), ou 5G+, s’appuie, elle, sur un vrai cœur de réseau 5G. Cette technologie est censée accroître les débits des utilisateurs, diminuer les délais de latence (le temps que mettent les données à transiter) et renforcer la sécurité du réseau. La 5G SA offre en outre la possibilité à l’opérateur de garantir à certains utilisateurs un accès au réseau, même en cas de forte affluence, et de faire passer à la fois la voix et la data par la 5G, permettant notamment d’améliorer la qualité des appels (jusque-là, la voix était basculée sur le réseau 4G).

Comment profiter de la 5G+ ?

Trois conditions doivent être réunies pour en bénéficier. Il faut d’une part que ce service soit inclus dans votre forfait mobile. Quelques opérateurs commencent à l’intégrer dans leurs offres. Il faut ensuite disposer d’un smartphone compatible. Les modèles 5G+ sont encore peu nombreux, mais ils se multiplieront dans les mois à venir. Il faut enfin se situer dans une zone couverte par son opérateur. À l’heure actuelle, la 5G+ est encore loin de couvrir tout le territoire, mais elle ne va cesser de s’étendre.

Que valent les offres 5G+ ?

Pour l’heure, seuls 2 opérateurs proposent la 5G+ au grand public.

Chez Orange, tous les clients disposant d’un forfait 5G souscrit après mai 2023 peuvent l’activer gratuitement depuis leur espace client. L’opérateur a aussi lancé une offre Série spéciale 180 Go 5G+ qui est la seule à offrir une connexion prioritaire en cas de forte affluence. L’offre inclut également un accès gratuit à la version payante de ChatGPT pendant 12 mois et à Netflix Standard (avec publicité) pendant 6 mois. Attention : facturés respectivement 23 € et 5,99 €/mois au-delà de la période de gratuité, ces services peuvent s’avérer coûteux si on oublie de les résilier à temps. L’offre Série spéciale 5G+ est facturée 41 €/mois ou 36 € pour les abonnés à l’Internet fixe. Les nouveaux clients âgés de 18 à 26 ans bénéficient d’un tarif spécial de 25 €/mois (20 € pour les abonnés à l’Internet fixe) grâce à une offre de remboursement. Orange propose en outre une box 5G+.

Free, de son côté, a intégré la 5G+ à son forfait 5G à 19,99 €/mois, sans changement de prix, à la seule condition de posséder un smartphone compatible.

SFR et Bouygues Télécom proposent eux aussi la 5G+ mais la réservent pour l’heure à leurs clients professionnels.

Notre avis

Pour la très grande majorité des utilisateurs, la 5G+ n’apportera rien dans l’immédiat, les réseaux actuels suffisant largement pour la très grande majorité des usages. Seuls les joueurs exigeants sur mobile et ceux voulant absolument visionner du streaming en haute définition pourraient y trouver un quelconque intérêt. Encore faut-il pour cela qu’ils se situent dans une zone couverte. Or, le réseau 5G+ risque de mettre du temps à se déployer dans la mesure où il n’est disponible que sur la bande de fréquence 3,5 GHz, dont la faible portée nécessite de nombreuses antennes. En fait, comme pour chaque lancement de nouvelle technologie, les opérateurs se battent surtout pour apparaître comme les premiers sur le coup. Pour les consommateurs, il est urgent d’attendre. Ce conseil vaut d’autant plus que la 5G+ risque fort de contribuer à l’explosion de la consommation de data, dont l’impact sur l’environnement est loin d’être négligeable, surtout si elle est associée, comme le fait Orange, à des services ultra-gourmands en bande passante comme ChatGPT ou Netflix.

5G/5G+ : Toujours plus de confusion On avait déjà du mal à s’y retrouver dans la 5G. Avec la 5G+, ce sera encore pire. La 5G a en effet la particularité d’être déployée sur plusieurs bandes de fréquences. Or, chacune d’elle offre des performances très variables. Résultat : en fonction de votre opérateur et de l’antenne à laquelle vous êtes connecté, votre débit pourra varier très fortement (de l’ordre de 1 à 30). Avec la 5G+, cet écart sera encore plus important puisque cette technologie n’est déployée que sur la bande 3,5 GHz, considérée comme la plus performante. L’ennui, c’est que le consommateur aura bien du mal, quand son smartphone affichera le logo 5G, à savoir de quelle vitesse il pourra bénéficier. Et pour cause, les opérateurs n’ont pas l’obligation de faire la différence. Le fait que les smartphones actuels n’affichent pas le logo 5G+ n’arrange pas la situation.​​​