Smartphones Comment choisir son smartphone

Plus de 25 marques différentes et des prix qui varient de 100 à 2 000 € : acheter un smartphone a viré au casse-tête ! Système d’exploitation Android ou iOS, taille de l’écran, espace de stockage, qualité de l’appareil photo… Les critères sont nombreux. Voici les points essentiels à connaître pour bien choisir votre smartphone.

→ Test Que Choisir : Comparatif Smartphones

En résumé Choisir un smartphone, c’est d’abord choisir un écosystème, celui d’Apple (iOS) ou celui de Google (Android). Seuls les iPhone fonctionnent sous iOS. Les modèles des autres constructeurs fonctionnent sous Android.

La fabrication des smartphones est désastreuse pour la planète. Avec ses appareils faciles à réparer, Fairphone prouve qu’un modèle économique vertueux est possible.

Le prix moyen d’un bon smartphone avoisine 450 €. On peut trouver des smartphones corrects à 200 €, si on n’attend rien de l’appareil photo et qu’on ne court pas après les fonctions dernier cri comme la reconnaissance faciale ou la charge rapide.

Les smartphones reconditionnés permettent de s’offrir un appareil plus haut de gamme à prix intéressant.

Apple iPhone, le pionnier

En 2007, avec son iPhone, premier téléphone offrant un grand écran tactile et une interface intuitive, Apple a défini les contours du smartphone. L’iPhone d’aujourd’hui n’a toutefois plus grand-chose à voir avec celui d’alors. Pendant des années, Apple s’est obstiné à ne proposer que des modèles premium à prix d’or. Aujourd’hui, il a élargi son offre avec des iPhone plus accessibles afin de séduire le plus grand nombre. La gamme actuellement disponible sur le site Internet du constructeur est composée de 5 modèles (voir ci-dessous), mais des iPhone plus anciens sont toujours disponibles chez certains revendeurs ou en reconditionné. Notez que les iPhone sont devenus étanches à partir de l’iPhone 7. Cette caractéristique est à prendre en compte, car elle permet de déstresser au quotidien (appels sous la pluie, verre d’eau renversé, etc.).

À gauche, le premier iPhone, lancé en 2007 et à droite l’iPhone 13 Pro.

Modèles d’iPhone vendus chez Apple en 2022

iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone SE iPhone 12 iPhone 11 Prix (à partir de) 1 159 € 909 € 529 € 809 € 589 € Taille de l’écran 6,1 pouces 6,1 pouces 4,7 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces Réseau 5G 5G 5G 5G 4G Nombre de capteurs photo arrière 3 × 12 Mpx (téléobjectif, grand-angle, ultra grand-angle) 2 × 12 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle) 1 × 12 Mpx (grand-angle) 2 × 12 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle) 2 × 12 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle) Capteur photo frontal 12 Mpx 12 Mpx 7 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Déverrouillage Face ID Face ID Touch ID Face ID< Face ID Batterie 3 095 mAh 3 227 mAh 2 018 mAh 2 815 mAh 3 110 mAh Variantes iPhone 13 Pro Max (écran 6,7 pouces, 1 259 €) iPhone 13 Mini (écran 5,4 pouces, 809 €) – iPhone 12 Mini (écran 5,4 pouces, 689 €) -

Samsung : des smartphones à tous prix

Samsung est de loin le plus gros vendeur de smartphones. Il faut dire que le fabricant coréen multiplie les modèles pour proposer des smartphones à tous les prix. Aujourd’hui, son offre est structurée autour de 5 gammes de produits renouvelées chaque année.

Structure de la gamme de smartphones Samsung Galaxy

Galaxy Z Galaxy S Galaxy Note Galaxy A Galaxy M Description Pliants Processeur et appareils photo les plus puissants Stylet intégré, haut de gamme Grand écran (6,4 à 6,6 pouces) et charge rapide Entrée de gamme ; appareil photo 50 Mpx, écran LCD Full HD Derniers modèles sortis Flip3, Fold3 S22, S22+ et S22 Ultra Note 20, Note 20 Ultra A13, A33 5G, A53 5G M13, M23 G5, M33 5G Niveaux de prix 800 à 1 300 € 859 à 1 259 € 800 à 1 200 € 199 à 459 € 300 € environ

La gamme emblématique Galaxy S concentre toutes les innovations du fabricant. Les Galaxy S22, lancés début 2022, se déclinent en 3 versions (S22, S22+ et S22 Ultra). Ils intègrent les technologies d’écran les plus abouties (Dynamic Amoled 2X), un processeur ultrapuissant (Exynos 2200), une grosse batterie de 5 000 mAh, un quadruple appareil photo arrière (108 + 12 + 10 + 10 Mpixels), une caméra frontale de 40 Mpixels et peut filmer en 8K (résolution 7680 × 4320 pixels). Un smartphone peut difficilement être plus haut de gamme, mais ils coûtent entre 900 et 1 250 €.

La force de Samsung consiste à proposer de très bons smartphones moins clinquants. Les Galaxy A (comme l’A53 ou l’A13) et les Galaxy M (comme les M23 et M33) affichent de belles performances pour un budget plus raisonnable, entre 199 et 459 €. La qualité des photos ne sera pas aussi spectaculaire ni le processeur aussi véloce, mais ces smartphones sont largement suffisants pour la majorité des utilisateurs.

La gamme des Galaxy Z, quant à elle, désigne les smartphones pliants du fabricant. Des modèles onéreux et solides qui n’ont toutefois pas encore convaincu un large public.

Le Z Flip3 (950 €) et le Z Fold3 (1 300 €). Samsung a été le premier à lancer des smartphones pliants, des appareils encore trop chers pour séduire les consommateurs.

Pixel, la gamme de google

Depuis le lancement de sa gamme Pixel en 2016, Google renouvelle chaque année son smartphone phare, comme le font Apple et Samsung depuis des années. Génération après génération, les smartphones Google Pixel affichent des performances plutôt satisfaisantes. Il faut dire que Google propose des smartphones haut de gamme aux fonctionnalités dernier cri. Les derniers-nés, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, coûtaient ainsi 649 € et 899 € au lancement. Les smartphones Google intègrent le système Android dans sa version la plus pure, sans surcouche logicielle (les autres fabricants ajoutent une surcouche logicielle pour adapter l’interface à leurs couleurs et intégrer leurs propres applications maison). Google garantit les mises à jour de sécurité et les mises à jour du système.

Les Pixel 6 (de face) et Pixel 6 Pro de Google.

Xiaomi, l’incontournable géant chinois

Ces dernières années, plusieurs fabricants chinois sont arrivés sur le marché avec des smartphones offrant un bon rapport qualité/prix. Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi se sont ainsi fait un nom. L’embargo américain sur les entreprises chinoises, en 2019, a toutefois mis un frein à l’ascension de Huawei, privé des services de Google (donc d’Android et de la boutique d’applications Google Play Store), laissant le champ libre à Xiaomi. Ce dernier est désormais numéro 3 mondial des smartphones derrière Samsung et Apple. Il propose autant de modèles de smartphones que Samsung, et lui aussi diversifie ses gammes du premier prix (Poco X4, par exemple, à 260 €) correct au modèle ultra haut de gamme (Xiaomi 12 Pro à 1 100 €).

L’initiative écolo de Fairphone

À l’heure où chacun cherche à réduire son impact environnemental, les smartphones irréparables dotés de larges écrans gourmands en ressources premières et en consommation sont pointés du doigt. À juste titre. Depuis 2013, Fairphone milite pour des smartphones plus éthiques et faciles à réparer. Toujours présent, le fabricant semble remporter son audacieux pari. Le Fairphone 4, lancé en 2021, est garanti 5 ans. Des modules de remplacement pour l’appareil photo, le haut-parleur ou encore le connecteur sont disponibles pendant au moins cette durée, et des mises à jour logicielles au moins pendant 4 ans. Mais à 579 €, il s’avère cher par rapport à ses concurrents. L’engagement pour l’écologie a un prix…

Android ou iOS : le match des systèmes d’exploitation

Android est, de loin, le plus répandu des systèmes d’exploitation. Son rival, iOS (Apple), n’est utilisé que par les iPhone.

Android

Les smartphones haut de gamme intègrent la version la plus récente (Android 12) dès leur sortie ou sont mis à jour peu après. Sur les modèles d’entrée de gamme, les fabricants se contentent d’une version plus ancienne et ne prennent pas la peine de développer des mises à jour. Les utilisateurs ne profitent donc pas des améliorations logicielles ni des mises à jour de sécurité qui protègent les smartphones contre les virus.

Pour se distinguer les uns des autres, les fabricants ajoutent une couche logicielle maison qui leur permet de proposer une interface graphique et quelques fonctions exclusives. Mais ils sont contraints d’intégrer par défaut les applications de Google comme Gmail, Google Maps, YouTube, etc.

Il est important de bien paramétrer son smartphone Android pour garder le contrôle de ses données personnelles. L’activité de Google repose en grande partie sur la vente de publicité ciblée ; plus il en sait sur vous, plus son business est florissant.

iOS

Les derniers iPhone (iPhone 13 Pro, iPhone SE 2022) fonctionnent sous iOS 15. Son successeur, iOS 16, est annoncé. Comme à chaque fois, cette nouvelle version du système est disponible pour les 5 générations d’iPhone précédentes (l’iPhone 8, sorti en 2017, est le dernier à en profiter). Il suffit de la télécharger gratuitement et de l’installer depuis son iPhone.

L’initiative vie privée de Murena

Le système Android de Google repose sur l’exploitation des données personnelles des utilisateurs, qui représentent une manne pour la publicité ciblée. A contrario, Apple fait de la protection des données personnelles un axe majeur de communication. Un autre acteur va encore plus loin. Baptisé e/OS, il s’agit d’un écosystème de protection de la vie privée dès la conception, offrant à l’utilisateur un contrôle sur les éventuelles fuites de données, comme la suppression des traqueurs d’application ou bien une localisation volontairement faussée. Ce système peut être installé sur des Fairphone et l’eFoundation, son concepteur, vient de lancer sa propre marque de smartphones, Murena. Un acteur à suivre !

Les smartphones Murena fonctionnent avec un système respectueux de la vie privée, e/OS.

Un budget moyen de 450 €

D’après GfK, le budget moyen que les consommateurs consacrent à leur smartphone est de 450 €. Mais on trouve sur le marché des smartphones à tous les prix.

Moins de 200 €

De nombreux fabricants proposent des modèles à prix corrects, autour de 200 €, et les performances sont au rendez-vous. Toutefois, ces smartphones n’intègrent pas les technologies dernier cri. Pas d’écran ultra haute définition non plus, ni de grosses capacités de stockage, mais ils couvrent largement les besoins quotidiens. Notez que ces smartphones ne sont pas des références en matière de photo et de vidéo. Notre guide d’achat dédié aux smartphones pas chers vous aidera à y voir plus clair.

De 250 à 400 €

Entre 250 et 400 €, vous trouverez des smartphones correctement équipés (processeur, connectique, qualité de l’écran), offrant une bonne qualité audio en appel et des photos et vidéos correctes. Mais le plus souvent, vous ne profiterez pas des dernières innovations technologiques, réservées dans un premier temps aux smartphones haut de gamme. Par exemple, si le smartphone intègre un capteur d’empreintes digitales, il s’agira d’un capteur de qualité moyenne, loin des capteurs à ultrasons intégrés sous les écrans à partir du Galaxy S10.

De 400 à 600 €

Ce budget permet de s’offrir un smartphone de très bonne qualité, équipé d’un très bon écran tactile, doté de suffisamment de stockage (en dessous de 64 Go, assurez-vous de la présence d’un port de carte mémoire), équipé d’un bon appareil photo. Dans cette gamme de prix, vous bénéficierez aussi, a priori, de mises à jour régulières du système d’exploitation de l’appareil (le sésame pour profiter longtemps d’un smartphone protégé contre les virus). Ce budget permet aussi d’envisager une version d’iPhone ou de Samsung Galaxy un peu ancienne (mais néanmoins très performante !), ou encore un smartphone reconditionné (c’est-à-dire remis en état par un professionnel avant d’être remis en vente).

Entre 700 et 1 200 €

À budget très confortable, smartphone très haut de gamme ! Au-delà de 700 €, vous profiterez d’un appareil équipé d’un grand écran haute définition, d’un stockage suffisant (128 Go le plus souvent) et d’un bon appareil photo, probablement doté de plusieurs capteurs (avec ultra grand-angle et téléobjectif pour accompagner le capteur principal). Les matériaux seront choisis (verre et aluminium) et les finitions soignées. Les composants internes seront les plus performants du moment (processeur et puce graphique), ce qui vous permettra de jouer à des jeux, même gourmands en ressources.

Notez que l’autonomie de la batterie et la solidité du téléphone sont très variables d’un modèle à l’autre, quel que soit le prix. Ces deux critères sont systématiquement évalués lors de nos tests de smartphones en laboratoire.

Caractéristiques : de l’essentiel au secondaire

Taille et résolution de l’écran

Un grand smartphone est certes un peu encombrant, mais il offre un confort d’usage incontestable pour consulter son courrier ou rédiger du texte depuis le clavier virtuel.

Stockage

Installer des applications, prendre des photos, stocker des vidéos, de la musique… Vous allez avoir besoin de stockage interne ! Optez pour un smartphone intégrant 64 Go minimum. Un lecteur de carte mémoire vous permettra d’augmenter la capacité de stockage au besoin. Sachez que sur certains modèles offrant deux emplacements pour carte SIM (lire ci-dessous), le lecteur de carte mémoire et le second emplacement pour carte SIM sont parfois situés au même endroit : il faudra alors choisir !

© Daniel Jedzura - Adobe Stock

Appareil photo

Les bons appareils photo sont réservés aux smartphones à 400 € minimum. Sur certains modèles, les fabricants ont intégré les technologies propres à la photo, comme la stabilisation optique, et le traitement logiciel s’est nettement amélioré. Plusieurs smartphones sont même équipés d’un double objectif, grand-angle et téléobjectif, voire d’un triple objectif.

© spaxiax - stock.adobe.com

Vidéo

De nombreux smartphones permettent de filmer en 4K (UHD 3840 × 2160 pixels). Si l’appareil intègre un bon processeur et une puce graphique performante, la qualité de la captation, fluide, est appréciable. Mais les vidéos 4K sont lourdes à stocker (au moins 200 Mo pour 30 secondes de vidéo). Bien sûr, vous pourrez choisir une autre résolution dans les réglages.

Résolution vidéo

Appellation Résolution UHD 3840 × 2160 QHD 2560 × 1440 FHD 1920 × 1080 HD 1280 × 720 VGA 640 × 480

Double SIM (ou dual-SIM)

Si vous avez besoin de deux lignes téléphoniques, optez pour un smartphone capable d’accueillir deux cartes SIM. Vous basculerez très simplement de l’une à l’autre et vous n’aurez pas à transporter deux téléphones ! Apple a déjà intégré à ses derniers iPhone une deuxième carte SIM « nouvelle génération » : il s’agit en fait d’une e-SIM directement intégrée au circuit électronique du téléphone, qui permet de changer de forfait en quelques clics. Curieusement, cette fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle en France : les opérateurs Bouygues, SFR, Orange et Free ne la verraient pas d’un œil favorable… Bizarre !

Étanchéité

Moins d’un quart des smartphones que nous avons à ce jour testés en laboratoire sont étanches ; pourtant, cette caractéristique est très appréciable.

Batterie

L’autonomie de la batterie du smartphone dépend bien sûr de l’usage qu’on en fait. Plus l’écran est grand, plus il consomme. Les fabricants compensent en intégrant des batteries de plus grande capacité (autour de 5 000 mAh) dans leurs modèles à grand écran. Lors de nos tests, nous soumettons tous les smartphones au même cycle d’utilisation. Résultat : à capacité identique, tous les smartphones n’offrent pas la même autonomie. Sachez que la batterie de certains modèles est compatible avec la charge rapide, qui réduit significativement le temps de charge.

GPS

Les fabricants de boîtiers GPS ont senti le vent tourner il y a longtemps. Sur iOS comme sur Android, qu’elles soient gratuites ou payantes, la grande majorité des applications de navigation conviennent bien à un usage occasionnel. C’est aussi le cas de celle intégrée par défaut à votre smartphone (Google Maps ou Plans). Notez que dans nos tests, nous vérifions la compatibilité des smartphones avec les systèmes concurrents au GPS (américain), à savoir Galileo (européen), Beidu (chinois) et Glonass (russe) ; nous avons d’ailleurs constaté que les smartphones compatibles avec Galileo sont plus précis que les autres.

© Kaikoro - stock.adobe.com

Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes digitales

Ces fonctionnalités sont des alternatives au code secret pour déverrouiller son smartphone. Elles sont plutôt pratiques, mais pas indispensables. D’autant que la fiabilité varie d’un smartphone à l’autre : nous avons réussi à duper le système de reconnaissance faciale de la moitié des smartphones testés. Quant au lecteur d’empreinte digitale, il n’est pas toujours idéalement placé sur l’appareil et manque parfois de réactivité.

© Prostock-studio - stock.adobe.com

Zoom sur l’appareil photo

Au cours des 10 dernières années, la photo sur smartphone a fait des progrès spectaculaires.

Capteurs multiples

Après avoir amélioré la mise au point automatique, les fabricants ont massivement adopté la double caméra arrière pour intégrer un grand-angle, un téléobjectif ou jouer sur la profondeur de champ. L’ajout d’un troisième capteur, un ultra grand-angle, est désormais assez courant sur les modèles haut de gamme.

Par ailleurs, le Google Play Store et l’App Store proposent de nombreuses applis photo gratuites qui permettent d’améliorer, de personnaliser ou de partager facilement vos photos depuis un smartphone (Lightroom, Snapseed, etc.). Soyez vigilant et ne téléchargez pas n’importe quoi : de nombreuses applications pour smartphones un peu fantaisistes sont malveillantes.

Smartphones reconditionnés, une bonne occasion

Les smartphones reconditionnés représentent déjà 20 % des ventes totales de smartphones en France. Il faut dire que la promesse est alléchante. Ces modèles sont garantis 100 % fonctionnels et vendus 30 à 50 % moins cher que des appareils neufs. Depuis février 2022, le terme « reconditionné » recouvre même une définition légale. On trouve surtout des iPhone sur ce marché, mais il accueille aussi des produits d’autres marques. Nous les avons testés, et nos résultats sont plutôt rassurants. Par ailleurs, nos craintes sur le DAS (débit d’absorption spécifique) de ces smartphones, qui ont potentiellement subi des chutes au cours de leur première vie ou ont été ouverts pour être réparés, n’ont pas été avérées dans notre test du DAS des smartphones reconditionnés. Reste qu’il faut éviter certains pièges (lire notre guide d’achat).

© Stephane AUDRAS/REA

Coque, protection d’écran, objets connectés… chers accessoires !

Coque et protection d’écran

N’hésitez pas à dépenser quelques dizaines d’euros dans des accessoires de protection, comme une coque et des protections en verre pour l’écran. Les fabricants, notamment Apple et Samsung, proposent de très beaux modèles (en cuir, avec lumières LED…), mais ils coûtent 60 € minimum.

Écouteurs

Écologie oblige, l’époque où les smartphones étaient livrés avec des écouteurs est révolue. Mais leur qualité laissait généralement à désirer. En lançant ses AirPods, fin 2016, Apple a une nouvelle fois donné le ton aux autres fabricants. Ces petits écouteurs sans fil, reconnus par les iPhone sans que la moindre procédure d’appairage soit nécessaire, ont fait un carton malgré leur prix de 179 €. Ce succès se mesure à l’aune des nombreux faux AirPods vendus quelques dizaines d’euros sur Internet. Depuis, les écouteurs sans fil se sont démocratisés et tous les fabricants en proposent, souvent même avec une fonction de réduction de bruit qui permet de s’isoler des bruits ambiants. Un accessoire qui deviendra vite indispensable pour vos voyages en train ou en avion !

Montres connectées

Dans la continuité, les deux géants proposent aussi de compléter votre équipement avec une montre connectée (Apple Watch, Samsung Galaxy Watch). Ces appareils permettent de consulter ses messages (SMS, réseaux sociaux), différentes applications (banque, météo, etc.), de mesurer son activité physique (nombre de pas, natation, course à pied, etc.), de piloter sa musique, et parfois même de répondre à un appel. De sympathiques gadgets pas indispensables, mais assez ludiques ! Si vous craquez, notre guide d’achat vous aidera à faire un choix. Car il existe de nombreux modèles autres que ceux d’Apple et de Samsung chez Garmin, Fitbit, Xiaomi ou encore Fossil.

Achat : bons plans et pièges à éviter

Subvention

En 2012, l’arrivée du quatrième opérateur Free Mobile a libéré le marché du smartphone « nu », c’est-à-dire vendu en dehors des subventions des opérateurs (donc sans abonnement associé). En général, que vous achetiez le smartphone seul en souscrivant une offre sans abonnement ou bien que vous souscriviez à un forfait avec engagement sur 24 mois pour diminuer le coût d’acquisition, le coût total est, à quelques dizaines d’euros près, le même.

Offre de remboursement

Les fabricants ont très souvent recours aux offres de remboursement (ODR) lors du lancement d’un nouveau smartphone. Cette offre promet de vous rembourser une partie du produit après coup. Elle est basée sur les preuves de votre achat, qu’il faut envoyer par courrier ou sur Internet selon des modalités très précises. Veillez à remplir votre dossier très scrupuleusement, car au moindre prétexte, le remboursement sera refusé.

Un smartphone… écologiquement sobre ?

Autant le dire tout de suite : c’est impossible. Un smartphone pollue tout au long de son existence, notamment lors de sa fabrication, qui représente les trois quarts de l’impact environnemental de l’appareil. Soixante-dix matériaux entrent dans la composition d’un smartphone, parmi lesquels des « minerais de sang » (étain, tantale, tungstène et or), dont l’extraction conduit à alimenter des conflits armés aux dépens des populations locales (Ademe, 2019). Un smartphone nécessite au total 44 kg de matières premières et 85 kg de CO 2 sont émis durant la première année d’usage (Deloitte, 2022). Et pourtant, il est difficile de s’en passer.

Dès lors, comment minimiser les dégâts ? Déjà, réfléchissez avant d’acheter : votre ancien smartphone doit-il vraiment être remplacé ou peut-il servir encore quelques mois, quelques années ? Si le moment de changer est vraiment venu, envisagez un smartphone reconditionné, vous éviterez la fabrication d’un nouvel appareil. Et recyclez l’ancien ! Rapportez-le en boutique ou revendez-le auprès d’un professionnel (les reconditionneurs rachètent les smartphones des particuliers quand ils ont encore une valeur marchande). Une fois en poche, protégez-le avec une coque et un verre trempé sur l’écran.

Vous voulez pousser la sobriété un peu plus loin ? Alors, ne surfez pas à tout va. Ne vous connectez à Internet (e-mails, navigation, réseaux sociaux, etc.) que lorsque vous en avez vraiment besoin. Et n’hésitez pas à aller plus loin avec nos 5 conseils pour réduire notre empreinte numérique !