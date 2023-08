© Fairphone Smartphone Fairphone 5 Premières impressions

Avec le Fairphone 5, le fabricant écoresponsable va plus loin dans l’utilisation de matériaux recyclés et confirme sa volonté de faire durer l’appareil dans le temps. Son nouveau smartphone est garanti 5 ans, assuré de mises à jour logicielles pendant 8 ans, et conçu autour de 10 modules facilement remplaçables. Son prix de 699 € le rapproche un peu plus des smartphones haut de gamme du marché. Premières impressions avant notre test en laboratoire.

Le Fairphone nouveau est arrivé ! Désormais calé dans un rythme de sorties bisannuelles, le fabricant néerlandais lancera le 14 septembre la nouvelle version de son smartphone équitable, le Fairphone 5. Les évolutions technologiques par rapport au Fairphone 4 sont discrètes. Le fabricant intègre un écran OLED à la place du LCD, davantage de mémoire vive (8 Go au lieu de 6 Go), de stockage (256 Go), un triple appareil photo avec capteur principal de 50 Mpx (contre 48 Mpx) et une batterie de 4 200 mAh au lieu de 3 905 mAh.

Un autre changement, encore plus discret, a des conséquences directes sur la longévité du téléphone. Il s’agit de l’intégration d’un nouveau processeur, le cerveau de l’appareil (un Qualcomm QCM6490 au lieu d’un Qualcomm Snapdragon 750G, pour les experts). « C’est un peu technique, mais le fabricant de la puce assure un support logiciel plus long, jusqu’en 2028, ce qui nous permet à notre tour d’allonger les mises à jour logicielles de l’appareil », explique Agnès Crepet, responsable longévité logicielle et IT chez Fairphone. Résultat, le Fairphone 5 est assuré de recevoir 5 mises à jour d’Android (mais pas forcément chaque année) (1) et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2031. Un vrai bon point pour espérer utiliser son appareil le plus longtemps possible.

La modularité toujours au rendez-vous

Autre nouveauté, Fairphone a amélioré la modularité de son smartphone : 10 modules sont remplaçables, au lieu de 8 pour le Fairphone 4. Désormais, les capteurs principaux large et ultra-large sont changeables individuellement et les emplacements de cartes SIM et SD sont remplaçables. Des modules qui s’ajoutent donc à ceux de la camera avant, des deux haut-parleurs, du port USB-C, de l’écran, de la coque arrière et de la batterie. Ces modules ne sont toujours pas compatibles d’une génération de smartphone à l’autre (une limitation liée, cette fois aussi, au processeur). Le prix de ces modules devrait atteindre, comme pour le Fairphone 4, entre 15 € (haut-parleur, port USB-C) et 80 € (écran).

© Fairphone Fairphone propose 10 modules remplaçables, de l’écran à la batterie en passant par les haut-parleurs ou les capteurs photo.

Plus de matériaux recyclés

Fidèle à son credo de smartphones respectueux de la planète, Fairphone est allé plus loin encore dans l’utilisation de matériaux recyclés :

64 % d’étain recyclé au lieu de 50 % dans le Fairphone 4 ;

20 % contre 6 % pour le nickel ;

33 % contre 9 % pour le zinc ;

37 % contre 2 % pour le cuivre ;

ou encore 69 % contre 60 % pour le plastique.

Au total, plus de 70 % des 14 matériaux clés utilisés dans l’appareil proviendraient de sources recyclées. Pour la première fois, Fairphone introduit même du « lithium éthique », c’est-à-dire provenant de mines contrôlées. « Par exemple, dans la batterie, le lithium utilisé provient d’une mine qui a été l’une des premières à faire l’objet d’un audit selon la norme de certification mondiale la plus solide, la plus complète et la plus transparente pour le secteur minier industriel : la norme Irma pour l’exploitation minière responsable », détaille Agnès Crepet. Enfin, Fairphone parle de ses smartphones comme d’appareils ne produisant pas de déchets électroniques. L’entreprise affirme en effet que pour chaque Fairphone 5 fabriqué, elle recycle son poids (212 grammes batterie incluse) de déchets électroniques.

Un smartphone prometteur, mais cher

Les utilisateurs sensibles à la cause écologique trouveront difficilement mieux sur le marché aujourd’hui et dans notre test de smartphones. Mais pour ce Fairphone 5, prévu pour le 14 septembre (en exclusivité chez Orange pendant un mois), il faudra débourser 699 €. Un prix supérieur à celui du Fairphone 4 (649 € au lancement ; le smartphone reste au catalogue cette année), supérieur aussi aux 450 € que les consommateurs consacrent en moyenne pour un smartphone.

La fiche technique laisse heureusement augurer de bons résultats lors de nos tests en laboratoire. Ce smartphone devra toutefois faire mieux que son prédécesseur en photo et en vidéo : les clichés du Fairphone 4 souffraient d’un manque de contraste et les vidéos s’avéraient trop teintées, avec une qualité du son moyenne. On espère aussi du mieux du côté de l’autonomie. Notez que Fairphone ne livre pas de chargeur dans la boîte du Fairphone 5 ; le modèle 30 W qui permet de profiter de la charge rapide de la batterie coûte 24,95 €. Enfin, l’écran OLED devrait servir la qualité de l’affichage et le nouveau processeur les performances globales du smartphone. Résultats de nos tests dans les prochaines semaines.

(1) Livré avec Android 13, le Fairphone 5 sera mis à jour vers Android 14 l’an prochain et vers Android 15 l’année suivante, en 2025. Ensuite, pour limiter les importants coûts financiers de ces mises à jour, Fairphone sautera une ou deux versions d’Android pour arriver un peu plus tard sur les dernières évolutions.