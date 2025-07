Nos tests de smartphones le montrent, l’autonomie n’est pas le point fort des Google Pixel. Avec une trentaine d’heures seulement et 3 h 45 nécessaires pour une charge pleine, la batterie du Google Pixel 6a ne déroge pas à la règle. L’annonce de Google ne va pas arranger les choses. Depuis le 8 juillet, le fabricant déploie une mise à jour logicielle obligatoire pour installer Android 16 sur le Pixel 6a, mise à jour qui modifie la gestion de la batterie de certains d’entre eux. Concrètement, une fois installée, l’autonomie de l’appareil est réduite et le temps de charge allongé, ce afin d’éviter des risques de surchauffe. Google précise que ces modifications s’activeront une fois que la batterie aura passé la barre des 400 cycles de charge, pas avant. Et pas sur tous les Pixel 6a, seulement ceux qui sont concernés. Notez que lorsqu’elle arrive à 400 cycles de charge, une batterie de smartphone a potentiellement parcouru moins de la moitié de sa vie. Ces batteries sont en effet conçues pour tenir entre 500 et 1 000 cycles.

Comparatif Smartphones Voir le comparatif

Remplacement gratuit de la batterie

Google a mis en place une page web destinée à vérifier les Pixel 6a concernés (1). Si c’est le cas, le géant du web promet de procéder gratuitement au remplacement de la batterie. À une condition toutefois : le smartphone doit être en bon état. « Si votre Pixel 6a présente des dommages causés par des liquides, par des objets pointus ou par l'usage d'une force excessive, il ne sera peut-être pas éligible […]. S'il présente des dommages hors garantie, comme des fissures sur l'écran ou le verre de protection, des frais de réparation peuvent s'appliquer », prévient Google.