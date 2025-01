Avec ses Pixel, Google rivalise désormais avec les iPhone d’Apple et les Samsung Galaxy. Comme eux, il renouvelle chaque année une gamme composée de plusieurs modèles et bien sûr, nous les testons en laboratoire. Ce qui nous a permis de constater que leur autonomie est bien moins bonne que celle de ses concurrents.

Nos tests de smartphones sont riches d’enseignements. Il suffit de creuser un peu les résultats, de comparer les appareils selon un critère ou un autre, pour dresser de surprenants constats. Cette fois, nous avons isolé les smartphones Google Pixel des centaines de modèles testés, et une faiblesse nous a sauté aux yeux : leur autonomie est très moyenne !

C’est vrai pour les plus récents, les Pixel 9, 9 Pro, le pliable Pixel 9 Pro Fold, le grand Pixel 9 Pro XL comme pour les modèles sortis il y a quelques années, à l’instar des Pixel 6a et 6 Pro, du Pixel 7a ou encore des Pixel 8, 8a et 8 Pro. Tous ces smartphones plafonnent à un score moyen ( ) en autonomie dans nos tests. Et pourtant, il s’agit pour la plupart de modèles très haut de gamme : du Pixel 7a à 509 € au Pixel 8 à 699 €, du Pixel 9 Pro XL à 1 199 € au 9 Pro Fold à 1 899 €, on pourrait espérer une batterie qui tienne le choc.

Or nos observations sont sans appel. À capacités de batteries comparables, les Pixel tiennent environ 25 % moins longtemps que la moyenne de tous les smartphones de notre test. Chez Apple et Samsung, principaux rivaux de Google, plusieurs modèles décrochent un bon résultat ( ) en autonomie. C’est par exemple le cas des iPhone 16 Pro Max, 16 Plus, du Samsung Galaxy S24 Ultra ou du Galaxy S24+.

Le processeur en cause ?

Difficile d’expliquer cette faiblesse. Nous avons basé nos observations sur des modèles affichant des diagonales d’écran et des capacités de batterie comparables. Le processeur maison des Pixel (Google Tensor) serait-il plus gourmand que ceux utilisés par la concurrence (Qualcomm Snapdragon, Exynos ou bien les puces A chez Apple) ? Nous avons interrogé Google, qui ne nous a fourni aucune explication.

Rois de la photo

Malgré tout, les Google Pixel restent des smartphones intéressants. D’abord parce que leurs écrans sont de bonne qualité et leurs performances globales au rendez-vous. Ensuite parce qu’ils sont solides, étanches et offrent une bonne qualité d’appel. Enfin, surtout, parce qu’ils n’ont rien à apprendre de personne en ce qui concerne la photo et la vidéo : les Pixel, notamment les générations 8 et 9, décrochent de bons ( ), voire très bons ( ), résultats sur ce critère. Globalement, les clichés sont détaillés, le rendu des couleurs équilibré, les photos prises avec le zoom réussies, le niveau de détail excellent. Les vidéos sont de bonne facture aussi, fluides même en haute définition, et le son s’avère clair et audible.

Le Google Pixel 9 Pro XL face à ses concurrents

Google Pixel 9 Pro XL

(1 199 €) Apple iPhone 16 Pro Max

(1 479 €) Samsung Galaxy S24 Ultra

(1 369 €) Xiaomi 14 Ultra

(1 500 €) Écran 6,8" 6,9" 6,7" 6,7" Temps de charge 1 h 30 2 h 1 h 15 0 h 45 Capacité de la batterie 5 060 mAh 4 685 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Autonomie à luminosité maximale 22 h 30 33 h 30 30 h 30 34 h Autonomie à luminosité moyenne 32 h 30 49 h 42 h 30 38 h 30 Batterie

Ni la diagonale d’écran, ni la capacité de la batterie n’expliquent la différence d’autonomie mesurée entre le smartphone dernier cri de Google et ceux de ses principaux concurrents.