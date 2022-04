© Adobe Stock Smartphones reconditionnés Nos conseils pour bien choisir

Les smartphones reconditionnés représentent plus de 15 % des ventes de smartphones. Ces appareils garantis 100 % fonctionnels sont vendus entre 20 et 50 % moins cher que des téléphones neufs, en fonction de leur âge et de leur état général (rayures, état de la batterie, etc.). L’iPhone d’Apple reste la star de ces téléphones reconditionnés, mais désormais les vendeurs proposent aussi d’autres marques, notamment Samsung et Huawei. Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises.



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Qu’est-ce qu’un smartphone reconditionné ?

Un téléphone reconditionné est un appareil remis en vente après avoir été nettoyé, réparé et remis en boîte par un professionnel. Il est parfaitement opérationnel, mais peut présenter des défauts esthétiques (rayures, traces d’impact) et sa batterie n’est pas toujours neuve. En fonction de leur état esthétique et de leur âge, les smartphones reconditionnés sont classés par « grade » et leur prix est 20 à 50 % moins élevé qu’en version neuve, pour des performances équivalentes en photo et en vidéo. Ils se posent en alternative aux smartphones pas chers ; mais n’hésitez pas à consulter notre test de smartphones avant de choisir un modèle reconditionné.

Le circuit de reconditionnement d’un smartphone.

Grade des téléphones reconditionnés

Le grade reflète l’état esthétique du téléphone, sans que ses performances soient impactées. Vérifiez qu’on vous informe bien de l’état de la batterie et de la qualité des accessoires livrés (adaptateur secteur, écouteurs, outil d’ouverture du compartiment de la carte SIM). Les vendeurs proposent en général plusieurs versions d’un même téléphone, en « excellent état », en « très bon état », en « bon état » ou simplement en « état correct ».

Occasion, reconditionné : quelle différence ?

Le terme « reconditionné » recouvre une définition officielle depuis février 2022 (décret n° 2022-190 du 17 février 2022). Les téléphones reconditionnés doivent avoir subi des tests pour vérifier qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre. Ensuite, au besoin, ils ont été réparés pour être à nouveau pleinement fonctionnels. Les données doivent avoir été complètement effacées. Désormais, les expressions « état neuf », « comme neuf », « à neuf » ou équivalentes ne pourront plus se substituer au terme « reconditionné ». Le consommateur sera ainsi conscient qu’un produit reconditionné n’est pas un produit neuf. Les smartphones d’« occasion » sont ceux qui ne répondent pas à ces critères et sont vendus en l’état. Le texte réserve enfin officiellement la mention « reconditionné en France » aux opérations de reconditionnement intégralement réalisées dans le pays.

iPhone reconditionné, la star du genre

L’iPhone d’Apple est le plus demandé sur le marché du smartphone reconditionné. On trouve déjà en reconditionnement les modèles les plus récents, comme l’iPhone 12 ou l’iPhone 11 Pro. Quelques exemples de prix d’iPhone reconditionnés :

iPhone SE : 130 €

iPhone 6S : 140 €

iPhone 7 : 170 €

iPhone 8 : 180 €

iPhone 11 Pro : 469 €

iPhone 12 : 560 €

© Max BAUWENS/REA

Les Samsung Galaxy en embuscade

Le marché du reconditionné s’est développé autour des iPhone d’Apple, mais désormais, des smartphones d’autres marques, notamment des Samsung, sont proposés. On trouve actuellement des Galaxy S10 autour de 280 € ou des Galaxy S20 (380 €).

Huawei débarque

Huawei est désormais aussi présent chez plusieurs reconditionneurs. Ses modèles phares sont disponibles, comme le P20 Pro (200 €), le P30 Pro (320 €) ou bien le Mate 10 Pro (170 €). Les autres marques de smartphones, comme Oppo, Sony ou Motorola, font une entrée timide dans le catalogue de quelques sites.

Origine des smartphones remis en vente

Les reconditionneurs achètent des lots de smartphones mis en vente par les opérateurs mobiles, qui sont les premiers collecteurs (dans le cadre des offres de reprise qui permettent au consommateur de changer de smartphone en souscrivant à une nouvelle offre). Ils ne s’adressent pas qu’aux opérateurs français : certains importent des lots en provenance des opérateurs américains, où le marché est beaucoup plus vaste. Les reconditionneurs rachètent aussi des parcs de téléphones aux entreprises.

Les principaux vendeurs de smartphones reconditionnés

Largo est un reconditionneur français basé à Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes. Il emploie une cinquantaine de personnes et remet en état les téléphones dans son propre atelier. Ce dernier gère toutes les étapes : réception des smartphones, tests, réparation, contrôle qualité et SAV.

Recommerce est pionnier sur ce marché. Cette start-up française sous-traite le process de reconditionnement en Europe de l’Est et revend les smartphones reconditionnés en France, chez Bouygues Telecom, dans la distribution (Auchan, Électro Dépôt, etc.) et sous sa propre marque, Re !.

Smaaart (Sofi Groupe) possède aussi sa propre usine, près de Montpellier. Cette jeune marque a déjà une longue histoire (lire aussi notre reportage).

Yes Yes est l’un des reconditionneurs privilégiant le made in France, du rachat de téléphones à leur reconditionnement. Il dispose d’un atelier-boutique à Caen, où ont lieu toutes les étapes de la remise en état. Son ambition est d’ouvrir des ateliers-boutiques aux quatre coins de la France afin de desservir les marchés localement.

Back Market fonctionne différemment. C’est une place de marché (marketplace) qui fait l’intermédiaire entre les clients et des reconditionneurs de toutes tailles (des tout petits mais aussi des grands comme Recommerce, Smaaart ou Yes Yes) et de tous horizons (certains sont basés en Europe ou en Chine).

On trouve aussi des smartphones reconditionnés sur Amazon, Cdiscount et sur les sites des grandes enseignes comme Fnac, Darty ou Boulanger. Mais ce ne sont pas eux qui reconditionnent les appareils : ils distribuent les smartphones des reconditionneurs. Notez qu’Amazon se porte garant des produits reconditionnés vendus sur sa plateforme dans le cadre du programme « Amazon Renewed », et qu’Apple propose aussi des produits reconditionnés sur son site Internet (la rubrique est bien cachée dans les liens en bas de page).

Gare aux accessoires

Notre test montre que la qualité des accessoires livrés avec les smartphones reconditionnés laisse souvent à désirer. Ils ne sont presque jamais d’origine constructeur. Dans le meilleur des cas, le reconditionneur livre des accessoires compatibles, c’est-à-dire respectueux des spécifications techniques de la marque. Malheureusement, il s’agit souvent de chargeurs bon marché potentiellement dangereux (notre test a montré que la moitié des chargeurs bon marché enfreignent les règles de sécurité européenne).

© glisic_albina - stock.adobe.com

Une garantie obligatoire de 24 mois minimum

Les vendeurs communiquent le plus souvent sur une garantie de 6 ou 12 mois, mais la loi les oblige à garantir les smartphones 24 mois (garantie légale de conformité), même s'ils ne sont pas neufs.

Lisez bien la description du vendeur

On trouve aujourd’hui plus facilement les smartphones reconditionnés sur Internet qu’en boutiques. Lisez bien la description du téléphone :

Qui est le reconditionneur, est-il connu ?

Qui est le vendeur du produit (attention aux places de marché) ?

Dans quel état est le téléphone, à quoi correspond le grade (comme neuf, A+, A, B…) ?

Dans quel état est la batterie, a-t-elle été changée ?

Quels sont les accessoires livrés ? Sont-ils neufs, d’origine ?

Le smartphone est-il garanti ?

Le smartphone est-il débloqué tous opérateurs ?