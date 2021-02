© blackzheep - stock.adobe.com Smartphones reconditionnés Back Market supprime les écouteurs

Depuis le mois de décembre 2020, les smartphones reconditionnés vendus sur Back Market ne sont plus systématiquement livrés avec des écouteurs. La plateforme estime que la qualité n’était pas au rendez-vous et que, de toute façon, cette décision est bonne pour la planète. En France, fournir des écouteurs avec un smartphone est pourtant une obligation légale. Mais cette contrainte datant de 2010 n’est plus tenable aujourd’hui dans le monde du reconditionné. Explications.

Quelle mouche a piqué Back Market ? Au mois de décembre, la marketplace de produits reconditionnés a libéré ses vendeurs de la contrainte de livrer des écouteurs dans la boîte de leurs smartphones. L’information, sur la fiche descriptive de chaque appareil, précise qu’il s’agit d’une mesure destinée à « lutter contre le gaspillage électronique ». Cette décision est surprenante puisqu’en France, les écouteurs sont obligatoires, c’est la loi. Même Apple, qui vend ses derniers iPhone (iPhone Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Max) sans écouteurs partout dans le monde, a pris des dispositions spéciales en France en conditionnant l’appareil dans une boîte blanche supplémentaire pour intégrer l’accessoire (lire encadré Apple iPhone 12, les écouteurs fournis en France). Mais Back Market ne l’entend pas de cette oreille.

Un flou juridique

Selon lui, la loi s’applique bien aux smartphones neufs, mais pas aux smartphones reconditionnés. Et sur ce point, il y a en effet un flou. L’obligation en question est inscrite dans l’article L. 34-9 du Code des postes et des communications électroniques, lequel stipule que « les terminaux […] ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions ». Selon Back Market, « commercialiser » signifie « mettre sur le marché ». Les smartphones reconditionnés qui, par définition, ont déjà été mis sur le marché une première fois, ne seraient donc pas concernés. L’interprétation peut évidemment être différente : « commercialiser » signifie tout simplement « vendre » ! Tous les smartphones proposés à la vente, qu’ils soient neufs ou pas, doivent donc être livrés avec ces fameux écouteurs. Seul un juge pourrait départager ces deux interprétations. Mais à ce stade, aucune action en justice n’a encore permis de faire jurisprudence sur la question. Back Market assure d’ailleurs qu’en un mois et demi, seuls trois clients se sont plaints (et ont, du coup, reçu des écouteurs).

Les vendeurs entre deux eaux

Entre les deux, les reconditionneurs qui vendent sur Back Market ne savent plus sur quel pied danser. « Back Market ne nous oblige pas à supprimer les écouteurs des boîtes, mais nous a indiqué que nous n’en avions plus l’obligation. C’est un peu comme s’il nous avait dit "Payez la TVA, ou ne la payez pas, faites comme vous voulez"… Mais qui va assumer les conséquences ? », s’interroge David Mignot, fondateur de YesYes. Magic Recycle, autre reconditionneur, continuera pour sa part à mettre des écouteurs dans les boîtes. « Nous ne cautionnons pas cette entorse à la loi », confirme Jean-François Hecquet, son directeur commercial. Autre son de cloche chez Smaaart, qui a pour sa part supprimé l’accessoire. « D’un côté purement écologique, l’idée de ne pas joindre des accessoires a du sens sachant que les tiroirs des français en sont remplis », plaide Jacqueline Pistoulet, la directrice marketing et communication. Autrement dit, en achetant un smartphone reconditionné sur Back Market, ce sera la loterie : peut-être aurez-vous des écouteurs dans la boîte, peut-être pas.

Des écouteurs incompatibles

Au-delà des considérations légales, la question de l’utilité de cet accessoire se pose. D’abord parce qu’aujourd’hui, le smartphone est l’appareil de prédilection pour écouter de la musique en mobilité, et que de nombreux consommateurs se sont équipés d’écouteurs, ou d’un casque, de qualité. D’autant que les modèles filaires ont perdu du terrain face aux casques Bluetooth, très pratiques parce que sans fil. Ensuite, même sans écouteurs, il est possible de limiter l’exposition de la tête aux ondes électromagnétiques en utilisant la fonction haut-parleur, qui s’est démocratisée. Dernier point, et non des moindres : les écouteurs livrés dans les boîtes ne sont pas forcément compatibles avec le smartphone qu’ils accompagnent ! En effet, pour des questions de rentabilité, les reconditionneurs se contentent de livrer des modèles très basiques dotés d’un connecteur jack. Mais le port jack auquel il est destiné disparaît peu à peu des smartphones, remplacé par un port USB-C ou Lightning (chez Apple), tous deux capables de faire transiter l’électricité (pour recharger le smartphone) et le son.

Les écouteurs fournis sont souvent incompatibles : en l’absence de port jack sur le smartphone, un adapteur – non livré – est indispensable ! À gauche pour les iPhone (Lightning/jack), à droite pour les autres marques (USB-C/jack).

Les iPhone, de loin les plus vendus sur le marché du reconditionné, ne disposent plus de port jack depuis l’iPhone 7 de 2016 ! Pour utiliser les écouteurs à connecteur jack, un adaptateur, vendu 9 €, est indispensable. Mais cette charge financière est lourde pour les reconditionneurs, déjà en proie à une concurrence féroce sur les prix. Ils préfèrent donc s’en passer, quitte à créer l’incompréhension du consommateur. Sur leur propre site, certains le proposent en option lors de la commande. C’est le cas de YesYes, qui laisse aussi au consommateur le choix de demander des écouteurs ou d’opter directement pour un modèle compatible sans adaptateur, avec surcoût. Voilà sans doute la meilleure solution pour contenter le client… et la planète.