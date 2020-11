Apple iPhone 12 Quel chargeur choisir ?

L’iPhone 12 et ses déclinaisons sont les premiers smartphones d’Apple livrés sans chargeur. Sans doute en possédez-vous déjà un ou plusieurs, de marque Apple ou pas. Mais sont-ils tous adaptés ? Et si vous devez en acheter un, lequel choisir ? Nous avons testé la charge des quatre nouveaux iPhone avec plusieurs chargeurs Apple. Nos résultats et nos conseils.

Apple franchit le pas. Le fabricant a décidé de limiter les accessoires livrés avec ses nouveaux iPhone, les iPhone Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Max. La France a encore droit aux écouteurs (lire encadré), mais ici comme partout ailleurs dans le monde, fini l’adaptateur secteur qui permet de recharger l’appareil. Désormais, seul un câble au format Lightning vers USB-C accompagne les smartphones dans la boîte. Dès lors, quelle est l’option la plus efficace pour recharger son smartphone ?

Câble Lightning-USB-C livré avec les iPhone 12.

Connecter l’iPhone à un ordinateur

Ce câble vous permettra de connecter l’iPhone à un ordinateur, si toutefois ce dernier intègre un port USB-C. C’est probablement le cas si l’ordinateur est récent (tous les PC portables récemment testés en proposent un). La charge sera plus rapide qu’en connectant l’iPhone au PC via un port USB classique. Mais pour recharger plus rapidement, mieux vaut utiliser un adaptateur secteur.

Utiliser un chargeur existant

Si vous possédez déjà un chargeur, deux cas de figure se présentent. Soit il s’agit d’un chargeur dont le port est au format USB, ce qui est le plus probable. Dans ce cas, vous devrez vous procurer un câble Lightning-USB pour pouvoir recharger un iPhone 12 avec (ce câble coûte 25 € chez Apple). Soit le chargeur a déjà un port USB-C, auquel cas vous pourrez y connecter le câble fourni par Apple. Mais la vitesse de charge ne sera sans doute pas optimale : celle-ci varie en fonction de la puissance du chargeur. Notez au passage que tous les chargeurs ne sont pas compatibles avec tous les appareils (manette de jeu, console, enceinte Bluetooth) car chacun requiert une puissance électrique propre. Nous déconseillons par ailleurs fortement l’usage de chargeurs bas de gamme d’origine douteuse : nous en avons testé, ils sont souvent très dangereux. En pratique, mieux vaut n’utiliser que le chargeur fourni avec l’appareil, ou un autre modèle de la même marque, qui fournit le bon courant (tension, intensité). Dans le cas de l’iPhone 12, il faudra donc l’acheter chez Apple.

Acheter un chargeur Apple

Le fabricant en propose plusieurs. Pour vous aider à choisir, nous avons mesuré la vitesse de charge de tous les nouveaux iPhone avec l’adaptateur 5 W (25 €), avec celui de 20 W (25 €), et avec le nouveau chargeur sans fil MagSafe de 15 W à 45 € (branché au secteur avec un adaptateur secteur de 20 W). Voici nos résultats.

Temps de charge des iPhone 12, Mini, Pro et Pro Max selon les chargeurs

Conclusion : l’adaptateur 20 W apporte un réel gain de temps par rapport aux deux autres. Si vous devez acheter un adaptateur, c’est donc celui que nous vous conseillons. Soulignons que le chargeur MagSafe, sans fil, s’avère très pratique au quotidien puisqu’il suffit de poser son iPhone dessus pour qu’il se recharge. Mais ce confort a un prix : ce connecteur à 45 € doit lui-même être relié à un adaptateur secteur à 25 €. Il faudra donc débourser 70 € au total.