Chargeurs pour smartphones, tablettes, appareils photo

Recharger la batterie de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone n’est pas si anodin que ça en a l’air. Tous les chargeurs ne sont pas compatibles avec tous les appareils. Vitesse de charge, risques… Voici nos conseils pour bien recharger vos appareils.

Câble, adaptateur secteur, batterie : principes

Un chargeur est constitué d’un câble et d’un adaptateur secteur. Tous les câbles USB 2.0 délivrent la même intensité de courant, 500 mA. Les câbles USB 3.0 peuvent fournir 900 mA. La différence entre deux chargeurs vient de l’adaptateur secteur, plus précisément de sa puissance de charge, exprimée en watts (W). Cette puissance est le produit de la tension (V) par l’intensité (A). Les adaptateurs des petits appareils électroniques affichent une tension de 5 ou 5,25 V. Ce qui les distingue les uns des autres est donc leur intensité, qui fait varier la vitesse de charge. Si vous devez racheter un adaptateur, soyez vigilant : les modèles dangereux sont légion.

La charge rapide, c’est quoi ?

Désormais, de nombreux smartphones proposent la charge rapide, une fonction qui promet de les recharger en un temps record. La recharge d’une batterie n’étant pas linéaire, la charge rapide permet de charger la première moitié de la batterie beaucoup plus rapidement que la seconde. L’idée consiste à obtenir le maximum d’autonomie après 15 ou 30 minutes de charge, pour écarter les pannes sèches.

Pour en profiter, smartphone et chargeur doivent être compatibles. Concrètement, plus le chargeur est puissant, plus la charge est rapide. Les fabricants proposent différentes technologies, jouant tantôt sur l’intensité, tantôt sur la tension. Nos observations en laboratoire nous ont permis de comparer les performances de ces technologies de charge rapide.

Est-il risqué de recharger la batterie d’un appareil avec le chargeur d’un autre ?

Il n’y a pas de risque d’endommager la batterie, du moins si on utilise un chargeur de bonne qualité, respectant les normes européennes (directives « basse tension » 2014/35/UE, « compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE et norme EN60950-1 remplacée en décembre 2020 par la norme EN62368-1).

Les chargeurs livrés avec nos appareils sont en effet « intelligents » : ils sont capables de détecter une éventuelle incompatibilité de tension et adaptent alors la puissance qu’ils délivrent. Chargez sans crainte votre smartphone avec le chargeur de votre tablette. Mais recharger une tablette avec un chargeur de smartphone risque de prendre du temps. Voilà pour la théorie. En pratique, mieux vaut n’utiliser que le chargeur fourni avec l’appareil, ou un autre modèle de la même marque, qui fournit le bon courant (tension, intensité).

À noter que tous les chargeurs ne sont pas compatibles avec tous les appareils (manette de jeu, enceinte Bluetooth) car chacun requiert une puissance électrique propre. Nous déconseillons par ailleurs fortement l’usage de chargeurs bas de gamme d’origine douteuse.

Pourquoi mon iPad ne se charge-t-il pas lorsqu’il est connecté au port USB de mon ordinateur ?

Les ports USB 1.1 et USB 2.0 d’un ordinateur délivrent une intensité de 500 mA (jusqu’à 900 mA pour les ports USB 3.0). C’est peu, ce qui explique que la charge soit longue quand on connecte un appareil par ce biais. C’est même trop peu pour recharger certains appareils gourmands, comme une grande tablette tactile, par exemple.

Est-il risqué de laisser un appareil branché toute la nuit ?

Les pompiers, qui ont identifié les chargeurs comme une source potentielle d’incendie domestique, le déconseillent. D’autant qu’un chargeur consomme toujours un petit peu d’électricité lorsqu’il est branché au secteur. De plus, si l’appareil reste branché, le chargeur rechargera cycliquement la batterie qui se sera à peine déchargée, d’où des microcycles de charge inutiles. Quand la charge est terminée, mieux vaut donc débrancher l’adaptateur de la prise électrique.

Faut-il que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger ?

Certains fabricants conseillent de charger complètement la batterie de son appareil neuf avant de l’utiliser, et parfois même, ensuite, d’attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la recharger. Il s’agit de mises en garde héritées des batteries sujettes à un phénomène appelé « effet mémoire », qui diminue les performances lorsque la batterie n’est pas complètement pleine avant d’être sollicitée, puis rechargée. Les technologies Ni-Cd et Ni-MH sont les plus concernées. Les batteries à base de lithium (Li-ion), les plus fréquentes dans les smartphones, les tablettes tactiles ou les appareils photo, ne le sont pas, ou alors très faiblement. Recharger la batterie sans attendre la décharge complète n’est donc pas très grave. Il serait même conseillé de préférer aux cycles de charge complets plusieurs recharges de courte durée.

Une batterie est-elle sensible au froid, au chaud, à l’humidité ?

Une batterie est sensible au froid : l’autonomie de votre appareil diminuera à mesure que descend le curseur du thermomètre. Mais elle retrouvera son niveau de performance une fois la température remontée. Tous les modèles ne sont pas sensibles aux mêmes températures, mais à partir de 0 °C, mieux vaut garder son appareil dans une poche au chaud pour préserver son autonomie. L’humidité et la chaleur peuvent, elles, abîmer définitivement la batterie. Au-delà de 45 °C, la batterie, sous pression, devient dangereuse. D’où l’importance de ne pas laisser son appareil au soleil ou dans un environnement trop humide.