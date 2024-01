L’arrivée d’un chargeur universel pour les petits appareils électroniques est désormais inscrite dans la loi française. Au programme, un port de charge au format USB C pour tous et un pictogramme sur la boîte indiquant la présence ou non d’un chargeur. L’entrée en vigueur est actée pour le 28 décembre 2024, sauf pour les ordinateurs portables, qui bénéficient d’un répit jusqu’au 26 avril 2026.

L’arrivée du chargeur universel pour les petits appareils électroniques se précise. Après l’adoption de la réglementation au niveau européen, l’obligation a en effet été transposée dans la loi française, une étape indispensable à son application au niveau national. Le décret et l’arrêté d’application qui fixent les dates et les modalités d’entrée en vigueur ont été publiés fin 2023 (1). On y lit qu’à compter du 28 décembre 2024, les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les casques audio et les écouteurs, les consoles de jeu et les enceintes devront comporter un port USB Type-C comme port de charge. Ce connecteur est déjà présent sur de nombreux appareils, remplaçant peu à peu les ports au format micro-USB ; même Apple, qui faisait de la résistance, a fini par délaisser son port Lightning sur l’iPhone 15, son dernier smartphone. Les ordinateurs sont également concernés, mais les fabricants ont jusqu’au 26 avril 2026 pour se conformer.

Les fabricants devront par ailleurs proposer des chargeurs à la vente séparément de leurs produits. Ils auront aussi l’obligation d’informer les consommateurs de la présence ou non d’un chargeur dans la boîte. Un pictogramme fera ainsi son apparition progressivement.

Un logo renseignera sur la présence d’un chargeur dans la boîte.

Une vitesse de charge aléatoire

L’intérêt d’un chargeur universel pour la réduction des déchets électroniques est incontestable. Selon la commission européenne, 11 000 tonnes de déchets électroniques seront évitées chaque année grâce à cette mesure. Mais d’un point de vue pratique pour le consommateur, c’est plus discutable. Si grâce aux spécifications techniques imposées pour les chargeurs, la charge sera réalisée en toute sécurité quel que soit le chargeur et quel que soit l’appareil, la vitesse de la recharge risque d’être très aléatoire. La technologie utilisée, « Power Delivery », repose sur un échange d’informations entre l’appareil, le câble et le chargeur. Chaque maillon affiche ses propres minima et maxima de puissance, le plus faible limitant la puissance de l’ensemble, donc la vitesse de charge. Concrètement, recharger un iPhone 15 Pro Max avec un chargeur de 15 W (le minimum imposé par la loi) prendra plus de temps qu’avec un chargeur de 25 W. De même, pour des raisons de choix de protocoles techniques opérés par les fabricants (tout à fait légaux), recharger un appareil Samsung avec un chargeur de marque Apple devrait prendre un temps fou. Le chargeur universel garantit donc une compatibilité de tous les chargeurs avec tous les appareils, mais chacun à son rythme.

(1) Décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023 relatif au chargeur universel et arrêté du 27 décembre 2023 précisant les spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques.