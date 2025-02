Ça y est, le chargeur universel voulu par l’Europe est une réalité. Depuis le 28 décembre 2024, les petits appareils électroniques doivent supporter la charge avec n’importe quel chargeur, via un port USB-C. Objectif de la Commission européenne : faciliter la vie des consommateurs et éviter d’inutiles déchets électroniques (11 000 tonnes par an, d’après ses estimations). La loi préconise de proposer les appareils avec ou sans chargeur, en le précisant clairement sur la boîte.

Déjà en 2020, Apple créait la surprise en livrant pour la première fois son smartphone sans chargeur (mais avec câble). Les clients ne lui en ont manifestement pas tenu rigueur puisque cette génération (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) est, d’après un spécialiste du secteur, la plus vendue des iPhone (avec l’iPhone 6). Cette année-là, 95 % des smartphones testés par Que Choisir étaient livrés avec un chargeur. En 2024, ils n’étaient plus que 38 % ! Un coup d’œil aux smartphones testés ces dernières années chez Que Choisir permet d’observer la tendance : les chargeurs disparaissent des boîtes et les smartphones sont de plus en plus souvent compatibles avec la charge rapide.

La tendance était donc déjà amorcée, elle se confirme : la plupart des fabricants, de smartphones notamment, ont cessé d’intégrer cet indispensable accessoire. À la clé, pour eux, des conditionnements plus compacts qui réduisent les frais de transport, et des chargeurs vendus séparément qui augmentent les bénéfices. Revient donc au consommateur de s’équiper quand ses chargeurs (nous en possédons en moyenne 3) sont arrivés à bout de souffle. Et choisir un bon chargeur n’est pas si simple que ça en a l’air.

Port USB-C et 15 W minimum

Les textes qui introduisent le chargeur universel font en effet peser la contrainte sur les fabricants d’appareils, pas sur les fabricants de chargeurs (1). Autrement dit, les smartphones, casques audio, tablettes, liseuses et autres appareils concernés (2) doivent supporter la charge avec n’importe quel chargeur, ce qui, techniquement, leur impose d’intégrer la charge par port USB (« USB Power Delivery ») avec une puissance minimale de charge de 15 W. Mais les fabricants de chargeurs, eux, n’ont aucune contrainte concernant les puissances de charge, ni même les protocoles de charge, c’est-à-dire les process techniques de chargement. Concrètement, cela signifie que même si le chargeur respecte les réglementations qui le concernent (EN IEC 62368-1, CE, RoHS, Reach, ErP, etc.) pour garantir la sécurité des utilisateurs, il ne chargera pas forcément tous vos appareils à la même vitesse.

La charge rapide est désormais la norme

Déjà, mieux vaut oublier les chargeurs lents, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas présentés comme des chargeurs rapides. Même s’ils sont plus chers (à partir de 10 € plutôt que de 5 €), les chargeurs rapides sont plus polyvalents. Car qui peut le plus peut le moins : ces chargeurs sont compatibles avec tous les appareils électroniques, même s’ils n’exploitent pas leur pleine puissance. Et vous gagnerez un temps précieux pour la recharge des smartphones, sur lesquels la charge rapide est devenue la norme. Optez donc pour un modèle affichant les mentions QuickCharge, Power Delivery, ou bien PPS et une puissance de 15 W ou 18 W minimum. Mais ces chargeurs ne feront pas le plein des différents smartphones à la même vitesse non plus. Ce serait trop simple !

À chacun son protocole

La recharge d’un appareil électronique est en effet optimale lorsque l’appareil, le câble et la tête de charge parlent rigoureusement le même langage. Acheter un chargeur Samsung prévu pour recharger un smartphone de la marque assure une charge parfaite. Idem chez Apple ou Xiaomi. Mais si vous chargez votre iPhone avec le chargeur Samsung, la charge sera bien plus lente ! En cause, les fameux protocoles de charge, différents chez chaque fabricant. Ils reposent sur différentes technologies, s’appellent Adaptive Fast Charging ou Super Fast Charging chez Samsung, SuperCharge chez Huawei et Honor, TurboPower chez Motorola… Il s’agit en quelque sorte de dialectes d’une même langue, la charge rapide, qui ne se comprennent pas parfaitement. Un chargeur Apple à 45 € (30 W), un modèle Xiaomi à 50 € (67 W), un autre Samsung à 70 € (65 W) ne saura charger efficacement que les appareils dont les protocoles de charge sont rigoureusement les mêmes.

Des chargeurs vraiment universels

En fait, les seuls chargeurs qu’on pourrait aujourd’hui qualifier d’universels sont ceux compatibles avec plusieurs protocoles et technologies de charge rapide : PD 3.0 (Apple), QC 2.0/3.0 (Android), AFC (Samsung), FCP, PPS (Samsung) ; et qui sont capables de délivrer différentes puissances de sortie (15 W, 18 W, 20 W, 25 W, 30 W, 45 W, 65 W). Ceux-là, on les trouve chez des accessoiristes comme Anker, Belkin ou encore Green-e (chez qui ils sont, de surcroît, écoconçus, avec des matériaux recyclés, sans vis, sans colle, etc.). Ils coûtent entre 40 € et 90 €, mais l’investissement est mérité : il s’agit d’acteurs sérieux (a priori pas de chargeurs qui prennent feu !) dont les modèles sont compatibles avec de nombreux appareils électroniques, y compris les ordinateurs portables, qui ne seront pourtant concernés par le chargeur universel qu’à partir d’avril 2026.

Green-e, Anker, Belkin… Plusieurs fabricants proposent des chargeurs puissants compatibles avec différents protocoles pour optimiser la recharge d’appareils de toutes marques.

Charge sans fil : pratique, mais plus lente

La charge rapide est désormais banale, mais ce n’est pas encore le cas de la charge sans fil. Et pourtant, réduire l’opération à poser son smartphone ou ses écouteurs sur une base, sans avoir à chercher le chargeur ni à démêler le câble, est très pratique. Mais là non plus, tous les chargeurs ne se valent pas. Techniquement, la norme Qi s’est imposée. Mais deux versions de ce standard cohabitent actuellement sur le marché, le Qi et le Qi2.

Un conseil : optez pour un chargeur à la norme Qi2, car les évolutions par rapport au Qi sont majeures. D’abord la puissance atteint 15 W au lieu de 7,5 W, ce qui garantit une charge plus rapide. Elle est aussi nettement plus efficace (les déperditions d’énergie sont moindres, grâce à une fixation magnétique), capable de recharger les smartphones de toutes marques compatibles avec la charge sans fil, et d’ajuster la puissance délivrée aux besoins de chaque modèle (charge adaptative).

Inspirée du MagSafe d’Apple, la norme Qi2 intègre désormais un aimant pour une charge plus précise, plus stable et sans déperditions d’énergie. Les smartphones Android doivent être équipés d’une coque spécifique pour en profiter.

