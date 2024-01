Les câbles de recharge d’Apple et de Samsung sont-ils plus résistants que ceux d’accessoiristes comme Belkin, Anker ou Amazon Basics ? C’est ce qu’ont voulu savoir nos confrères de Consumer Reports , qui ont soumis 11 modèles de câbles USB-C et Lightning à des tests de pliure et de torsion. Verdict.

Tester des produits, activité centrale chez Que Choisir comme chez nos homologues étrangers, demande parfois un peu d’imagination. Ainsi quand nos confrères américains de Consumer Reports imaginent tester la longévité des câbles de recharge des smartphones et tablettes Apple et Android, c’est aux appareils destinés à éprouver les câbles de centrales vapeur et de fers à repasser, déjà installés en laboratoire, qu’ils pensent. Ingénieux ! Et surtout, efficace. Au programme, le test de 11 câbles de recharge vendus entre 5 € et 25 € pour déterminer si les modèles commercialisés par Apple et Samsung (les plus chers) tiennent mieux le choc que ceux des accessoiristes comme Belkin, Anker ou encore Amazon Basics. La sélection porte sur 5 câbles Lightning (utilisés pour recharger les iPhone d’Apple jusqu’à l’iPhone 14) et 6 câbles USB-C (destinés aux smartphones Android et à l’iPhone 15, Apple s’étant enfin converti à ce port de charge universel).

Tous ces câbles ont subi un test de pliures (flexions à 90°) et un test de torsions. Hypothèse de départ : au quotidien, nous plions ou tordons nos câbles 5 fois par jour, et un câble devrait afficher une durée de vie de 1 an et demi. Les testeurs ont ainsi mesuré le nombre de pliures et de torsions que chaque câble devrait pouvoir encaisser avant de ne plus être en mesure de transmettre du courant.

Consumer Reports a soumis 11 câbles USB C et Lightning à des tests de pliures et de torsions. © consumerreports.org

Apple Lightning et Amazon Basics USB-C en tête

Résultat : les utilisateurs d’iPhone ne trouveront pas mieux que le câble Lightning vendu par Apple (25 €) ; les autres, adeptes d’Android (Samsung, Sony, Xiaomi, etc.), trouveront dans le câble USB-C Amazon Basics (8,90 €) la référence la plus solide.

Dans le détail, les 11 câbles mis à l’épreuve ont résisté aux torsions simulant 1,5 année d’utilisation. Mais seuls le câble Lightning d’Apple, le câble USB-C d’Amazon Basics et les 4 câbles signés Anker et Belkin (deux Lightning et deux USB-C) ont passé le test de pliures à 90°. Apple et Amazon Basics surpassent les autres, puisqu’ils fonctionnaient encore après 11 500 flexions, soit… 6 années d’utilisation ! Les 5 000 flexions d’Anker et Belkin équivalent à près de 3 ans d’utilisation. Ci-dessous les résultats dans le détail. Notez que les modèles Onn (de l’enseigne américaine Walmart) et Bytech ne sont pas commercialisés en France. Tant mieux, car ils tiennent moins de 6 mois !

Les résultats du test

Câbles Lightning

Câbles USB-C