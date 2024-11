Plus grande qu’un smartphone, plus légère qu’un ordinateur portable, la tablette tactile a trouvé sa place dans notre quotidien. Apple et Samsung sont les principaux acteurs du marché, mais d’autres fabricants, notamment Xiaomi et Lenovo, tirent leur épingle du jeu. Voici les critères à prendre en compte pour choisir une tablette adaptée à vos besoins.

En résumé Apple et Samsung proposent de très bonnes tablettes, mais d’autres fabricants, comme Xiaomi et Lenovo, proposent des alternatives intéressantes.

Une tablette de 10 à 12" est plus confortable, mais logiquement plus encombrante qu’une tablette de 8 ou 9". Choisissez en fonction de votre usage.

Pour stocker vos données, 32 Go apparaissent comme un strict minimum. Un port de carte mémoire permettra d’étendre le stockage au besoin.

Non, une tablette ne peut pas vraiment remplacer un ordinateur. Une tablette hybride, pourquoi pas.

Avec une connexion 4G/5G, vous pourrez vous connecter à Internet sans être à portée d’un réseau wi-fi. Mais vous devrez souscrire un abonnement spécifique. Le partage de connexion avec votre smartphone peut suffire pour une connexion ponctuelle.

Apple, pionnier avec son iPad

Avant les tablettes tactiles qu’on connaît aujourd’hui, plusieurs concepts de tablettes numériques avaient déjà vu le jour, sans réel succès, dans les années 1990 (Keyport 300, Newton MessagePad, ou encore Amstrad PenPad). Avec son iPad, lancé en 2010, Apple a créé la première tablette tactile grand public utile au quotidien. En deux mois, le constructeur a écoulé 2 millions d’exemplaires dans le monde ! Ce succès, il le doit d’abord à l’écran tactile multipoint inauguré sur son iPhone, le smartphone lancé un peu plus tôt, en 2007. Cet écran s’est révélé être l’interface idéale pour naviguer sur Internet, rédiger des e-mails, regarder des photos, des films… Bref, l’écran tactile répondait bien aux usages multimédias proposés par la tablette, eux-mêmes soutenus par un environnement logiciel cohérent. L’iPad fonctionne sous iOS, un système d’exploitation ergonomique, et propose de nombreuses applications dans une boutique dédiée, l’App Store.

Depuis, Apple a varié les modèles et les renouvelle chaque année ou presque. Les modèles actuels sont l’iPad 2022 (409 €), l’iPad Air 2024, désormais décliné en deux tailles (iPad Air 11" 2024 à 719 € et iPad Air 13" 2024 à 969 €), l’iPad Pro 2024, lui aussi décliné en deux tailles (iPad Pro 11" 2024 à 1 219 € et l’iPad Pro 13" 2024 à 1 569 € et l’iPad Mini 2024 (609 €).

Samsung, le concurrent sérieux

Samsung a été le premier à dégainer une alternative plausible à l’iPad avec la première Galaxy Tab, lancée en 2011. Pour cette tablette puissante et réactive intégrant un bon écran tactile, Samsung s’est appuyé sur Google et son environnement logiciel : le système d’exploitation mobile Android et sa boutique d’applications Google Play Store.

D’autres fabricants ont alors lancé des tablettes sous Android, notamment Archos ou Toshiba. Mais ces tablettes plutôt positionnées moyenne ou entrée de gamme, donc vendues moins cher que les iPad et les Galaxy Tab, étaient aussi nettement moins performantes.

Aujourd’hui, Samsung est toujours le principal rival d’Apple. Et comme lui, il renouvelle ses Galaxy Tab très régulièrement. Nos tests saluent les performances de la Galaxy Tab S10 Ultra (1 349 €) et de la Galaxy Tab Active 5 (579 €), mais de nombreux autres modèles, plus anciens et moins chers, sont toujours en vente.

Lenovo et Xiaomi encore dans la course

Après plusieurs années de croissance, le marché des tablettes stagne. Plusieurs facteurs expliquent ce désamour des consommateurs. D’abord, une fois équipé, nul besoin de changer de tablette pendant un bon moment car elles évoluent peu. Ensuite, les mises à jour logicielles d’iOS et Android assurent l’entretien pendant 5 ans au moins. Enfin, tous les utilisateurs ne trouvent pas dans la tablette l’appareil idéal pour leur usage propre, lui préférant l’ordinateur portable ou le smartphone.

Résultat, plusieurs fabricants ont déserté ce marché. Aujourd’hui, Xiaomi et surtout Lenovo sont quasiment les seuls à proposer de nouveaux produits pour tenir tête à Apple et à Samsung. La Lenovo Tab Plus à 279 € affiche un excellent rapport qualité/prix, et les Xiaomi Pad 6S Pro (520 €) et Redmi Pad Pro (330 €) font partie des modèles qui nous ont agréablement surpris lors de nos tests en laboratoire.

Quelle taille de tablette choisir ?

Diagonale

L’offre est segmentée en deux grandes familles :

d’un côté les petites tablettes avec un écran de 7 à 9" ;

de l’autre les tablettes dotées d’un écran de 10 à 12" et plus. Celles-ci sont plus confortables à l’usage, mais forcément plus lourdes.

Résolution

Les modèles les plus haut de gamme disposent d’un écran haute résolution, c’est-à-dire très dense en pixels et offrant donc un affichage de grande précision (1640 × 2360 pixels pour l’iPad Air 2022, par exemple). Méfiez-vous des résolutions trop faibles (600 × 1024, par exemple), dont l’affichage flou est gênant à l’usage.

Correspondance des diagonales d’écran pouces-centimètres et poids moyens constatés

Pouces Centimètres Poids moyen 7" 17,78 cm 280 g 8" 20,32 cm 340 g 9" 22,86 cm 430 g 10" 25,4 cm 540 g 11" 27,94 cm 700 g 12" 30,48 cm 920 g

Stockage et carte mémoire

Toutes les tablettes tactiles offrent du stockage sous forme de mémoire flash SSD (par opposition aux disques durs classiques HDD). C’est d’ailleurs ce qui leur permet de démarrer et de sortir de veille rapidement, comme un smartphone. Optez pour un modèle d’au moins 32 Go. D’abord parce que le système d’exploitation occupe une part non négligeable de cet espace (plus de 12 Go sur les 32 Go de la Huawei Mediapad M5, par exemple). Ensuite parce que les contenus (applications et leurs données, photos, vidéos, etc.) prennent également de la place. Si l’appareil dispose d’un port de carte mémoire, vous pourrez augmenter l’espace de stockage de votre tablette.

Notez toutefois que vous disposerez gratuitement d’un petit espace de stockage dans le cloud avec votre tablette (quelques Go). Il faudra payer pour obtenir plus.

Système d’exploitation : iOS ou Android ?

Deux systèmes d’exploitation cohabitent. Les iPad d’Apple fonctionnent avec le système iOS tandis que les autres fabricants (Samsung, Huawei, Lenovo, Archos, etc.) proposent des tablettes sous Android (Google). Ces deux systèmes offrent des ergonomies comparables. L’interface est simple et bien conçue dans les deux cas. Tous deux proposent une boutique en ligne pour télécharger des applications, écouter de la musique ou louer des films. Il s’agit de l’App Store pour iOS et du Google Play Store pour Android. Nous vous conseillons d’opter pour le même système que celui de votre smartphone, dans un souci d’harmonie logicielle et pour faciliter l’usage quotidien (compte utilisateur, transferts de fichiers, etc.). Ainsi, les utilisateurs d’iPhone se repéreront facilement dans un iPad, les adeptes de Samsung dans une Galaxy Tab.

Une exception, Amazon, qui fait bande à part avec ses tablettes Fire sous Fire OS, son propre système (basé sur Android).

Les différentes versions des systèmes iOS et Android

Apple et Google mettent régulièrement à jour leur système d’exploitation avec de nouvelles versions destinées à l’améliorer (ergonomie, sécurité). Ces mises à jour sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs dont les tablettes sont assez récentes. Apple assure que ses tablettes seront mises à jour pendant 5 ans. Quant à Android, tout dépend des fabricants. La plupart mettent à jour pendant plusieurs années leurs modèles assez haut de gamme, mais délaissent leurs modèles basiques (adapter les mises à jour de l’OS coûte cher au fabricant…).

Veillez à ce que la tablette ne soit pas livrée avec une version trop ancienne d’Android ou d’iOS. Entre deux versions majeures, Apple et Google publient régulièrement des mises à jour intermédiaires pour résoudre des bugs et améliorer la sécurité. Quand elles sont disponibles, installez-les (depuis le menu « Réglages » de votre tablette).

Versions actuelles d’iOS et d’Android

2021 2022 2023 2024 iOS iOS 15 iOS 16 iOS 17 iOS 18 Android Android 12 Android 13 Android 14 Android 15

Une tablette pour quels usages ?

Une tablette tactile permet de naviguer sur Internet depuis un navigateur (Firefox, Chrome, Safari, etc.), mais aussi de prendre et de visionner des photos, de regarder des films ou encore d’écouter de la musique (mieux vaut toutefois lui adjoindre une enceinte Bluetooth pour améliorer la qualité du son). Les applications disponibles dans l’App Store (iPad) et le Google Play Store (Android) multiplient les usages à l’infini. Ainsi, vous pourrez télécharger des jeux, des magazines, des applications de montage vidéo, de lecture numérique (même si une liseuse, dont l’écran n’est pas rétroéclairé, est plus adaptée à la lecture au long cours), des applis de recettes de cuisine… Et ce ne sont que quelques exemples parmi des milliers !

Les éditeurs de logiciels informatiques, comme Microsoft ou Adobe, ont aussi décliné leurs logiciels sous forme d’applications. Ainsi, vous pourrez acheter Word, Excel ou Photoshop et les utiliser comme sur un vrai ordinateur. Enfin presque car, à moins de vous équiper d’un clavier et d’une souris, votre tablette ne peut pas vraiment remplacer un ordinateur. Et à nouveau, une tablette hybride sera en réalité mieux adaptée.

Du multimédia à l’informatique : la tablette hybride

La tablette a bousculé le marché du PC portable. D’abord, elle a popularisé la famille des ultrabooks, des appareils légers et puissants (assez chers, aussi) au démarrage instantané (on peut les laisser en veille, comme une tablette ou un smartphone).

Ensuite, elle a encouragé le développement des tablettes hybrides, vouées à un usage plus professionnel. De nombreux fabricants proposent ainsi des versions « Pro » de leurs modèles multimédias (iPad Pro, Lenovo Tab P12 Pro, etc.). Nous avons consacré un guide d’achat à ces tablettes hybrides.

Quand elles ne fonctionnent pas sous iOS (le système des iPad Pro), ces tablettes fonctionnent le plus souvent sous Windows 10 ou 11, comme les PC portables. Microsoft propose d’ailleurs sa propre gamme de tablettes Surface (Surface Pro 11, Surface Go 3, etc.). De nombreux modèles sous Android sont aussi désormais présentés comme hybrides. Elles ont été conçues pour être utilisées avec un stylet et/ou un clavier, souvent vendus en option.

Avantage, la modularité : sans le clavier, vous profitez d’une tablette tactile et avec, d’un « vrai » ordinateur. L’ergonomie de Windows s’adaptera automatiquement grâce à son mode tablette. Inconvénient : leur prix exorbitant. Les modèles le plus chers frisent les 2 000 € !

Réseau : avec ou sans 4G/5G

Apple, Samsung et les autres déclinent généralement leurs modèles en deux versions, avec et sans emplacement pour une carte SIM. Les tablettes avec port de carte SIM sont généralement plus chères (100 € de différence avec le modèle qui en est dépourvu), mais elles permettent de se connecter à Internet quand aucun réseau wi-fi n’est à portée (en voiture, par exemple). Il faut pour cela souscrire un abonnement spécifique auprès de son opérateur mobile. Notez qu’il est possible de partager la connexion mobile de son smartphone avec sa tablette (la fonction est accessible dans les paramètres de votre smartphone). Ceci évite de payer deux forfaits mobiles.

La 5G est encore réservée aux tablettes haut de gamme.

Processeur, appareil photo : les performances

Processeur

Peu de mystère sur les performances globales des tablettes tactiles : elles sont directement liées à leur prix. Les fabricants réservent les composants les plus performants à leurs modèles haut de gamme (de 500 à 700 €) : écran, processeur, circuit graphique et autres éléments doivent fonctionner en harmonie. Avez-vous pour autant besoin d’un modèle ultra-perfectionné ? À vous de juger. Les modèles moyenne gamme des grands fabricants (de 250 à 400 €) offrent généralement un bon rapport qualité/prix. Nos tests en laboratoire, mis à jour régulièrement, devraient vous en convaincre. Évitez les modèles trop bas de gamme, qui ne vous apporteront pas satisfaction et resteront probablement dans un tiroir.

Appareil photo

Si vous pensez prendre des photos avec votre tablette, intéressez-vous aux deux capteurs (à l’avant et à l’arrière) et à leur résolution. Si vous êtes adepte des communications vidéo par Messenger, Facetime ou Skype, assurez-vous de disposer d’un capteur frontal de qualité suffisante.

Que valent les tablettes à moins de 150 € ?

On trouve facilement dans le commerce des tablettes vendues autour de 150 €. Il peut s’agir de bons modèles datant de quelques années (Samsung Galaxy Tab A9 par exemple), auquel cas les performances sont bonnes. Évitez les modèles d’entrée de gamme, car leurs performances globales sont assez moyennes : écran souvent petit, espace de stockage limité, composants (processeur, puce graphique, écran) premier prix qui font d’elles des appareils lents et peu réactifs.

Des tablettes pour seniors, une bonne idée ?

Plusieurs fabricants se sont spécialisés dans les tablettes tactiles à destination des seniors. Ces modèles présentent une interface simplifiée, constituée d’icônes vers les principales fonctions (e-mails, photos, jeux, navigation Internet). Les offres sont inégales en termes d’ergonomie, de performances et de frais annexes. Notre guide d’achat vous aidera à choisir un modèle.