Les fabricants d’ordinateurs portables ont su tirer parti des atouts des tablettes tactiles : la tendance est aux tablettes hybrides. Ces appareils 2 en 1 allient écran tactile et clavier détachable pour se muer tantôt en tablette, tantôt en ordinateur. Voici les points à connaître pour choisir la vôtre.

Qu’est-ce qu’une tablette hybride ?

Les tablettes tactiles et les ordinateurs portables ne répondent pas exactement aux mêmes besoins (notre décryptage). Parfaitement adaptée aux usages multimédias (navigation Internet, jeux, films…) et très légère, la tablette tactile n’est pas forcément le meilleur compagnon pour travailler : un ordinateur portable se prête bien mieux à un usage professionnel ou bureautique. Les tablettes hybrides veulent précisément répondre à ce double usage.

Leur écran tactile offre une interface utilisateur intuitive et moderne, tandis que leur clavier permet de saisir du texte. Ce clavier est parfois rabattable, mais le plus souvent, il se détache en appuyant sur un bouton. Certains fabricants vendent la tablette seule et proposent le clavier en option. Chez Apple, par exemple, il faut compter 219 € pour le clavier Smart Keyboard adapté à l’iPad Pro 11 ou 12,9". Même son de cloche chez Microsoft, le clavier adapté à la Surface Pro coûte 180 €. Plusieurs modèles proposent également un stylet, pour prendre des notes ou dessiner.

Quel système d’exploitation choisir ?

Les tablettes tactiles « classiques » fonctionnent sous iOS ou Android, tandis que les ordinateurs tournent majoritairement sous Windows. On trouve donc logiquement des tablettes hybrides fonctionnant sous chacun de ces systèmes d’exploitation.

Les tablettes hybrides d’Apple (iPad Pro 11" et iPad Pro 12,9") fonctionnent sous iOS, comme ses tablettes classiques (iPad) et ses iPhone. Après s’être un peu cherché, Samsung a finalement choisi Android pour toutes ses tablettes. D’autres fabricants proposent des tablettes hybrides sous Android (Huawei et Lenovo notamment).

Concrètement, iOS et Android ont été conçus pour les smartphones avant d’être adaptés aux tablettes. Ils ne rivalisent pas avec de « vrais » systèmes informatiques pour ordinateurs. Les Mac d’Apple fonctionnent d’ailleurs sous Mac OS, un système dédié, et Google a développé une interface dédiée, baptisée Chrome OS, pour ses ordinateurs Chromebook. Sur les tablettes iOS et Android, il n’est possible d’installer que des applications téléchargées sur l’App Store (Apple) et le Google Play Store (Android).

Au contraire, Windows est le système informatique « historique » des ordinateurs, dont la dernière version, Windows 11, est bien adaptée à un usage mixte PC (avec les traditionnels « bureau », menu « Démarrer » et « explorateur de fichiers ») et tablette basé sur l’écran tactile. Il est possible d’installer des logiciels classiques, comme sur n’importe quel PC.

Caractéristiques essentielles

Écran

La plupart des tablettes hybrides offrent un écran de 10, 12 ou 14". Plus l’écran est grand, plus l’usage est confortable, mais le poids s’en ressent aussi. Évitez les résolutions trop faibles (800 x 1280 pixels), dont l’affichage n’est pas optimal. À partir de 1200 x 1920 pixels, l’affichage est satisfaisant. Ce qui ne veut pas dire que l’écran est de très bonne qualité… Certains manquent de luminosité, par exemple. Pour plus de renseignements, consultez notre test. Aucun souci chez Apple ou Samsung, qui offrent des écrans de très belle qualité.

Stockage

Les tablettes hybrides embarquent du stockage SSD, plus onéreux que les disques durs classiques qui équipent les PC portables. Les fabricants proposent 32, 64, 128, 256, 512 Go voire 1 To. 128 Go apparaît comme un strict minimum. Notez que les offres de cloud, pour stocker ses fichiers dans un espace virtuel en ligne, se multiplient.

Connectique

Si la tablette possède un lecteur de carte mémoire, vous pourrez étendre le stockage. La plupart des fabricants intègrent des ports USB (l’USB 3.0 est préférable à l’USB 2.0), USB Type-C ou micro-USB pour connecter vos accessoires (souris, disque dur externe…). Une sortie HDMI permet de connecter la tablette à un écran externe. Toutes les tablettes peuvent se connecter à Internet en Wi-Fi et intègrent une puce Bluetooth, mais si vous tenez à vous localiser avec la tablette, vérifiez qu’une puce GPS est présente, ce n’est pas toujours le cas.

Appareil photo

La tablette n’est pas l’appareil le plus pratique pour prendre des photos, mais si ce critère est important à vos yeux, vérifiez la résolution du capteur (nos tests vous renseigneront, là aussi, sur la qualité des prises de vue). Sur ces appareils, le capteur frontal, qui permet de discuter en vidéo (Teams, Facetime, Messenger, Skype, Whatsapp), est important. Veillez à ce que sa résolution atteigne 12 Mpx minimum.

Autonomie

L’autonomie des tablettes hybrides est généralement très bonne, pouvant atteindre 13 heures d’utilisation. Les chargeurs rapides, de plus en plus fréquents pour les smartphones, sont encore peu répandus parmi les tablettes hybrides. Mais lorsqu’elles en sont équipées, elles peuvent atteindre plus de 4 h d’autonomie après 30 min de charge. Notez qu’une batterie supplémentaire est parfois intégrée dans le clavier.

Combien coûte une tablette hybride ?

Les tablettes hybrides sont assez onéreuses. L’iPad Pro coûte entre 1 069 et 1 469 € selon les versions (sans le clavier ni le stylet !). Les prix de la Microsoft Surface Pro 8 démarrent à 900 € (sans clavier). Il s’agit là des modèles les plus perfectionnés, mais la plupart des modèles coûtent autour de 500 €. On trouve de bons modèles dans les 300 €, mais à ce tarif vous disposerez d’un faible espace de stockage (32 Go).