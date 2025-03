Rien ne ressemble plus à un PC portable qu’un autre PC portable. Pourtant, les performances et les équipements peuvent varier considérablement d’un modèle à l’autre. Taille de l'écran, espace de stockage, processeur, carte graphique, connectique... les paramètres à prendre en compte au moment de l’achat sont nombreux. Voici nos conseils pour bien choisir son ordinateur portable.

En résumé La taille d’écran dépend surtout de vos usages en mobilité.

Faites en sorte que les performances de l’ordinateur répondent à vos besoins actuels et futurs.

Choisir un PC facilement réparable permettra de le garder plus longtemps.

Quelle taille de PC portable choisir ?

L’un des premiers critères à prendre en compte est la taille de l’écran du PC portable.

Les modèles de 17" ou plus sont plutôt prévus pour rester sur un bureau ou à la maison.

Les 15 ou 16" sont les plus polyvalents, ils offrent à la fois une belle taille d'image tout en restant faciles à transporter.

Avec leur écran de 14" ou moins (mais sans pavé numérique), les ultrabooks (ou ultraportables) sont moins encombrants et conviennent parfaitement à ceux qui envisagent d'emmener leur ordinateur partout avec eux.

Outre le choix de la taille, optez de préférence pour un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) et assurez-vous qu’il est suffisamment lumineux. Dans le cas contraire, vous risqueriez d’être gêné par des reflets en cas d’utilisation à l’extérieur ou dans une pièce très éclairée. Vérifiez aussi l’angle de vue vertical et horizontal (plus il est large, mieux c’est). Vous devrez aussi choisir entre un écran mat, qui limite les reflets, ou brillant, qui a tendance à embellir les images. Enfin, un écran tactile peut s’avérer pratique pour certaines tâches, même s’il ne sera pas aussi réactif que celui d’une tablette.

Prenez en compte l’ergonomie et le toucher du clavier ainsi que la grandeur et la réactivité du pavé tactile (ou touchpad). À vous de voir si la présence d’un pavé numérique indépendant est un atout ou pas.

Un PC portable pour quel usage ?

Le type d’ordinateur dépend aussi de l’utilisation que l’on en aura.

Usage bureautique

Pour un usage bureautique (traitement de texte, tableur, navigation Internet...), n'importe quel PC à partir de 300 ou 400 € fait l'affaire.

Usage multimédia

Si vous envisagez un usage multimédia (stockage de photos, création de documents avec graphiques, lecture de vidéos, etc.), vérifiez qu’il dispose d’un processeur un peu plus puissant et d’une connectique suffisante. Dans ce cas, comptez au moins 500 à 600 €. À partir de 800 €, on trouve des modèles plus polyvalents, dont le circuit graphique intégré au processeur permet de faire du montage vidéo léger et de faire tourner certains jeux vidéo.

Usage gourmand en ressources

Enfin, pour les utilisateurs exigeants qui comptent utiliser leur ordinateur principalement pour jouer à des jeux vidéo, retoucher des photos ou faire du montage vidéo, une carte graphique performante avec une mémoire dédiée et un disque de grande capacité (au moins 1 To) sont indispensables. Dans ce cas, il faut être prêt à dépenser plus de 1 000 €.

Faut-il opter pour un Mac ou un PC ?

Ils ont des systèmes d’exploitation, et donc des logiques et des univers différents. Les Mac, fabriqués par Apple, sont souvent considérés, à juste titre, comme performants et simples à utiliser, notamment grâce à la forte compatibilité avec les autres appareils Apple (notamment les iPhone). En revanche, leur environnement est assez captif et ils sont chers.

Les PC, qui fonctionnent le plus souvent sous Windows, sont fabriqués par différents constructeurs (Lenovo, HP, Dell, Asus, Acer, etc.). Ils proposent plus de choix de configuration et des prix plus attractifs.

En fait, tout dépend de vos habitudes et des autres appareils que vous possédez. Bien sûr, il est tout à fait possible de passer d’un univers à l’autre, même si un temps d’adaptation peut s’avérer nécessaire.

Quelle configuration choisir pour mon PC portable ?

En fonction des caractéristiques de chaque composant, les performances de l’ordinateur seront différentes.

Le processeur

C’est le cœur du système. Il est chargé de coordonner le travail des différents composants. Plus on en demande à l’ordinateur, plus il doit être puissant. Avec un Intel Core i5 ou i7, ou un AMD Ryzen 5 ou 7, vous ferez le bon choix. Prêtez aussi attention au modèle. Les séries les plus récentes peuvent en effet offrir des gains de performances non négligeables par rapport aux générations précédentes.

Le stockage

Si le disque dur n’a pas disparu, aujourd’hui, c’est le SSD qui a le vent en poupe. Ce système de stockage basé sur la technologie flash est moins encombrant, moins fragile qu’un disque dur, et offre surtout une bien plus grande rapidité grâce à ses débits élevés et à son temps d’accès aux données réduit. Selon le modèle, la capacité de stockage peut être limitée à 128 ou 256 Go, mais la tendance est à la hausse et la plupart des configurations de moyenne gamme proposent désormais un SSD de 512 Go. Si vous comptez stocker un nombre important de fichiers lourds sur votre ordinateur (vidéos, films, etc.), optez pour une capacité supérieure. Certains ordinateurs associent les deux technologies. Vous profiterez ainsi de la vitesse du SSD et de la capacité de stockage du disque dur.

Le circuit graphique

Tous les processeurs Intel ou AMD intègrent un circuit graphique, suffisant pour effectuer les tâches de base et jouer à des jeux basiques. Les générations les plus récentes offrent de meilleures performances (Intel Iris Xe, notamment) et peuvent convenir pour les travaux occasionnels de montage vidéo léger. Certains portables sont équipés d’un second circuit graphique d’entrée de gamme (de marque Nvidia ou AMD). Doté d’une petite mémoire dédiée de 2 Go, il offre un peu plus de puissance que le circuit graphique intégré, même s’il est loin du niveau des cartes graphiques musclées contenues dans les configurations haut de gamme (modèles gamers). Si vous envisagez de faire du traitement d'image, du montage vidéo ou du jeu vidéo vos principales utilisations, c’est vers ces dernières qu’il faut vous tourner.

La mémoire vive

Prévoyez-en suffisamment, car d’elle dépend en grande partie la réactivité de l’ordinateur. 4 Go de RAM peuvent suffire pour un usage bureautique, mais avec 8 Go, vous serez tranquille.

La connectique

Elle dépend de vos besoins et du type de périphériques à raccorder. Relier un écran externe est ainsi possible via la sortie HDMI ou via un port USB-C avec un adaptateur. Un port Ethernet permet une connexion filaire à Internet (dans ce cas, préférez l’Ethernet Gigabit, plus rapide que le 10/100). Enfin, un lecteur de carte SD peut s’avérer utile si vous comptez transférer sur l'ordinateur les photos prises avec votre appareil photo.

La connexion sans fil

Optez dans la mesure du possible pour du wi-fi 6, plus rapide que le wi-fi 5. Une connexion Bluetooth est aussi pratique pour diffuser de la musique sur une enceinte Bluetooth, par exemple.

L’autonomie

C’est un élément important à prendre en compte, surtout si vous comptez emmener votre ordinateur partout avec vous, et ce d’autant plus que les différences peuvent être importantes d’un modèle à l’autre. Ne vous fiez pas aveuglément aux données fournies par les fabricants. Le mieux est de vous reporter à notre test d’ordinateurs portables.

Enfin, tenez compte de la qualité de la webcam et des haut-parleurs, mais aussi des matériaux utilisés et des finitions. Les coques en alu, par exemple, ont tendance à offrir un meilleur rendu que celles en plastique. Certains outils peuvent s’avérer très utiles, à l’image du capteur d’empreintes digitales qui, s’il ne renforce pas la sécurité de l’ordinateur, simplifie le déverrouillage de la session.

Ordinateurs et environnement Même s’il ne vous garantira pas de garder longtemps votre matériel, regardez, au moment de l’achat, l’indice de réparabilité, que tous les ordinateurs doivent désormais afficher. Plus il est élevé, plus vous aurez de chances de pouvoir le réparer en cas de panne, mais aussi changer les composants dans le cas où leurs performances baisseraient ou vos besoins évolueraient. Pour qu’elle dure plus longtemps, pensez aussi à entretenir régulièrement votre machine, notamment en supprimant fichiers et logiciels inutiles et en nettoyant le ventilateur lorsque l’ordinateur commence à faire du bruit ou à surchauffer. Vous préserverez ainsi sa vitesse d’exécution et son autonomie. Enfin, avant d’acheter un modèle neuf, regardez du côté des modèles reconditionnés, qui peuvent permettre de profiter d’appareils performants à des prix intéressants.