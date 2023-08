© Adobe stock PC de bureau, ordinateur portable ou tablette Quel ordinateur pour tous les jours ?

Le PC composé d’un écran et d’une unité centrale a pris un coup de vieux. S’il reste d’actualité pour disposer à moindre coût d’une machine assez puissante, il n’est plus qu’une solution parmi d’autres pour s’équiper en informatique. Désormais, les ordinateurs sont nomades. Les PC de bureau sont « all-in-one » : tous les composants (disque dur, carte graphique, ventilateur, etc.) tiennent derrière l’écran. Les PC portables les cachent sous le clavier. Certains modèles encore moins encombrants permettent de détacher le clavier pour libérer une tablette tactile. Tour d’horizon des solutions possibles en fonction de vos besoins et de votre budget.

PC de bureau

Si vous n’avez pas besoin de transporter constamment votre ordinateur et que vous pouvez lui accorder un espace, vous trouverez dans un PC de bureau le meilleur rapport performances/prix. Les modèles classiques avec unité centrale sont le plus souvent vendus sans écran, ni clavier, ni souris. Ils sont robustes et évolutifs. En effet, il est possible de remplacer un composant défectueux, de changer le disque dur pour un modèle de plus grande capacité ou bien d’intégrer plus de mémoire vive. Les utilisateurs à la recherche de capacités suffisantes pour jouer, travailler des graphismes en 3D ou réaliser des vidéos en haute définition peuvent choisir une machine qui offrira assez de puissance.

Avantages

Appareils évolutifs au bon rapport qualité-prix.

Inconvénients

Il faut ajouter au budget le prix de l’écran, de la souris, du clavier.

Les PC all-in-one

Les tout-en-un (ou « all-in-one ») sont vendus tout équipés. Ils ont atteint un degré de finesse impressionnant : tous les composants tiennent dans un centimètre d’épaisseur, ou à peine plus ! Certains de ces ordinateurs sont équipés d’écrans tactiles, bien adaptés à la manipulation des derniers OS Windows (Windows 10 et 11).

PC portable

La gamme de PC portables disponible est très large. Taille de l’écran – tactile ou pas –, puissance, type de stockage (disque dur ou mémoire flash), finesse… Entre un modèle de base et un ultrabook dernier cri, les prix varient du simple (350 €) au quintuple (2 000 €, voire davantage). Les premiers prix conviennent généralement à un usage familial, ils sont par exemple capables de lire un film en HD sans saccades.

L’arrivée des tablettes tactiles et des ultraportables a poussé les fabricants à soigner les finitions pour rester dans la course. Globalement, les PC portables se sont donc allégés et enjolivés au cours des dernières années.

Avantages

Transportables

Complets (travail et loisirs)



Inconvénients

Autonomie limitée (fonctionnent sur batterie)

Pas ou peu évolutifs

Les cas particuliers

Puissants et légers, les ultraportables ou ultrabooks sont plus chers (entre 600 et 2 000 €) que les PC portables classiques. Comme ces derniers, ils fonctionnent sous Windows.

sont plus chers (entre 600 et 2 000 €) que les PC portables classiques. Comme ces derniers, ils fonctionnent sous Windows. Pas très puissants et conçus par Google pour être utilisés avec une connexion Internet, les Chromebooks sont bon marché (entre 250 et 650 €). Fabriqués par différents constructeurs, ils fonctionnent sous Chrome OS (le système de Google).

sont bon marché (entre 250 et 650 €). Fabriqués par différents constructeurs, ils fonctionnent sous Chrome OS (le système de Google). Macbook Air, Macbook Pro : fabriqués par Apple, ces ordinateurs haut de gamme très performants et chers (entre 1 450 et 3 600 €) fonctionnent sous Apple OS.

PC hybride

Ces PC portables se veulent multi-usages. Les uns offrent des charnières à 360° pour multiplier les positions, les autres se transforment en tablette tactile en détachant simplement le clavier. De nombreux fabricants ont sorti leur modèle (Acer, Asus, Lenovo), le plus emblématique étant celui de Microsoft : la Surface.

Dans tous les cas, il s’agit de vrais ordinateurs (sur lesquels on peut par exemple installer des logiciels), pas de tablettes tactiles, qui disposent d’une interface allégée. La fourchette de prix s’étale de 250 à 2 000 €, en fonction de la gamme des composants.

Avantages

Polyvalent

Pratique

Léger

Inconvénients

Il n’existe que des modèles fonctionnant sous Windows

Tablette tactile

La tablette tactile a révolutionné l’informatique. Elle répond à la plupart des usages courants : e-mails, films, photos et surtout navigation Internet. De plus, elle présente l’avantage d’être toujours allumée (pas besoin de la démarrer, il suffit de la réveiller lorsqu’elle est en veille, comme un smartphone). Elle n’est pas encombrante et peut être emportée partout. En quelques années, elle a logiquement conquis les foyers et bousculé les usages. En fait de logiciels, on y installe des applications, disponibles en téléchargement depuis les boutiques en ligne de Google (Play Store) et Apple (App Store).

Cet appareil permet de jouer, de lire la presse, d’écouter de la musique, de lire des romans, etc. Le compagnon multimédia par excellence. Il y a quelques années, la tablette peinait encore à remplacer complètement l’ordinateur, car son contenu (photos, films, musique, etc.) dépendait de la synchronisation des deux appareils. Cet aspect a tendance à s’estomper. Avec le cloud et le streaming, les contenus sont hébergés sur Internet. En revanche, la connexion au web s’effectue soit uniquement via le wi-fi, soit également avec la 4G ou 5G (ce qui présuppose de souscrire un forfait Internet). Notamment pour les modèles ne proposant qu’une connexion wi-fi, un voyage en train, par exemple, exige un peu d’anticipation : il faudra télécharger son film préalablement (sur iTunes ou Google Play, par exemple), et penser à passer ses playlists en mode hors connexion pour profiter de sa musique, même sans accès à Internet.

Avantages

Le compagnon multimédia par excellence

Des centaines de milliers d’applications disponibles

Inconvénients

Non adapté aux usages exigeants

PC hybride ou tablette tactile avec clavier, quelle différence ? Entre un PC portable dont le clavier est détachable et une tablette tactile à laquelle on adjoint un clavier, difficile de faire la différence à première vue. Pourtant, voilà deux équipements bien distincts. Le PC hybride est un ordinateur portable, fonctionnant comme la plupart de ses pairs sous Windows. L’utilisateur est simplement libre de détacher le clavier pour son confort quand il le souhaite. Une tablette tactile fonctionne de son côté sous Android ou iOS, les systèmes mobiles respectifs de Google et Apple. Il s’agit de systèmes d’exploitation pensés initialement pour la tablette. Ainsi, un clavier virtuel apparaît dès que l’on touche une zone de texte, ou bien il est possible de partager l’écran entre deux applications utilisées simultanément. Un clavier, acheté séparément (de 35 à plus de 100 €), offre simplement plus de confort pour saisir du texte. Cela dit, les frontières se brouillent entre ces deux familles. En effet, avec le nombre d’applications disponibles, les usages de la tablette se rapprochent de ceux d’un ordinateur. Par exemple, la suite Office de Microsoft est disponible sur tous les modèles. Il est donc possible de rédiger des documents Word, gérer des fichiers Excel ou créer des présentations Powerpoint depuis sa tablette (ces applications sont payantes). À l’inverse, Windows 10 et Windows 11, qui équipent les PC hybrides récents, ont été conçus pour un usage tactile inspiré des tablettes. Ce système sera par exemple capable d’adapter l’affichage automatiquement lorsque l’on connecte le clavier.

Le smartphone en appoint On pourrait décrire les smartphones comme des mini-tablettes dotées d’une outil téléphone : les fonctions entre les deux familles sont très proches. Sur un smartphone, on peut installer des applications (y compris celles dédiées à un usage bureautique), regarder des films, écouter sa musique, naviguer sur Internet, etc. Mais la petite taille de l’écran réduit l’appareil à une utilisation d’appoint.