Comparatif Matelas Test portant sur 48 matelas 140 x 190 cm

Acheter un matelas en magasin ou sur Internet est souvent un véritable casse-tête au moment de choisir un modèle adapté à ses besoins et à son budget. Notre comparatif de matelas 140 x 190 cm (classiques ou à mémoire de forme) comporte aussi bien des modèles à moins de 500 € que des références vendues plus de 1 000 € et concerne des matelas mousse, ressorts, latex ou mousse et viscose. En plus des tests de confort, de fermeté, de maintien, nous avons effectué des essais de vieillissement accéléré qui simulent 10 ans d’usage.