Dans la note finale attribuée aux matelas, le confort du dormeur en position sur le dos et sur le côté est le critère le plus important. Tant à l’état neuf qu’après 8 à 10 années d’usage.

Confort

Pour que les résultats s’appliquent à 90 % de la population, les essais sont effectués avec deux personnes de gabarit opposé, une femme petite et mince et un homme corpulent. Le soutien et l’absence de déformation de la colonne vertébrale sont mesurés en position dorsale et latérale.

Fermeté

La dureté est déduite de l’application successive de plusieurs points de pression de forces différentes au centre du matelas.

Maintien

L’affaissement est évalué par une pression simultanée exercée à 50 cm de distance, le matelas ne doit pas s’affaisser entre ces points. On calcule la résistance à l’enfoncement en appliquant une force au centre du matelas : il doit résister sans se compresser fortement. L’essai de stabilité/amortissement renseigne sur la capacité du matelas à amortir les mouvements sans les entraver.

Effet mémoire de forme

L’intensité de la mousse viscoélastique est mesurée. Plus elle est forte (+++), plus l’effet mémoire de forme est prononcé. Le matelas est ensuite placé dans une enceinte climatique à 13 °C, puis à 30 °C, afin d’évaluer l’influence de la température sur la couche viscoélastique et donc sur la fermeté.

Ventilation

Le matelas peut-il évacuer la transpiration ? Deux éponges imbibées d’eau, placées au-dessus sur une grille pendant 5 heures à 37 °C, permettent d’évaluer sa capacité à absorber l’humidité.

Chaleur

Va-t-on éprouver une sensation de froid ou de chaud dans son lit ? Le matelas est placé dans une chambre climatique à 0 °C et on mesure la consommation électrique nécessaire pour chauffer et maintenir une plaque de cuivre isolée à 37 °C.

Après vieillissement

Un rouleau de 140 kg effectue 30 000 cycles aller-retour dans le sens de la largeur du matelas pour simuler 8 à 10 ans d’utilisation. Le test de confort est ensuite renouvelé dans les mêmes conditions et avec les mêmes personnes que sur le matelas neuf. On évalue la perte de hauteur et de fermeté, ainsi que l’état du matelas.

Utilisation

On juge la facilité de manipulation, l’aptitude au recyclage est déterminée par la séparation des différentes couches composant le matelas.

Inflammabilité

Trois cigarettes allumées sont posées sur le matelas. Un deuxième test est effectué avec une allumette.

Analyses chimiques

Nous avons recherché des substances chimiques problématiques pour la santé dans la composition des matelas. Seuls les traitements anti-acariens posent problème.

La recherche de nombreux composés est négative, notamment celle de phtalates, de retardateurs de flamme, de dichlorobenzène, de composants phénoliques. C’est une très bonne chose.

Mais des matelas annoncent un « traitement anti-acariens et antibactérien ». A priori rassurant, en particulier pour les personnes allergiques et les parents soucieux de bien faire pour leurs enfants. À tort en réalité, car les traitements « anti » utilisent des biocides, autrement dit des substances chimiques nocives pour la santé. Ces traitements peuvent provoquer de graves allergies au point de rendre les matelas inutilisables. Plusieurs témoignages en attestent. Nos analyses ont mis en évidence des biocides appartenant à la redoutable famille des isothiazolinones. Nous les traquons tant ils provoquent d’allergies. Dans notre sélection, les matelas traités « anti » en contiennent au moins un. Nous les déconseillons vivement, y compris si le matelas est « Sanitized » ou « Oekotex standard », ces mentions rassurantes ne les interdisent pas.

