© Alexis Lecomte Comparatif Sprays et aérosols antipunaises de lit Test portant sur 4 sprays et aérosols antipunaises de lit

Des punaises de lit apparaissent, et c’est souvent la panique. En effet, ce nuisible prolifère rapidement et une infestation non maîtrisée peut vite prendre des proportions inquiétantes. Or, la visite d’une entreprise spécialisée coûte cher. Avant de faire appel à un professionnel, il est donc tentant d'essayer de se débarrasser soi-même des punaises avec des produits disponibles dans le commerce. Ils sont nombreux : pièges, plaques répulsives, fumigateurs, sprays, poudres… Leur mode d’action diffère, leur prix aussi – certains pièges peuvent dépasser les 60 € ! Mais ils ont un point commun, et pas des meilleurs : selon nos tests en laboratoire, ils sont pour la plupart inefficaces. Au mieux, ils nécessiteront plusieurs passages et beaucoup de patience.