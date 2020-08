Produits antipunaises de lit

La variété des produits antipunaises implique différents protocoles de test, chaque essai a été répété 3 fois. La mortalité a été observée à intervalles réguliers et les œufs ont été examinés après plusieurs jours.

Les sprays et aérosols ont été appliqués en tir direct sur des larves et des punaises, ils ont aussi été déposés sur du bois et de la céramique sur lesquels des punaises ont pu se déplacer pendant 1 h, de nouvelles punaises ont été lâchées dessus après 14 jours pour vérifier l’efficacité à long terme.

Les insecticides en poudre ont été appliqués dans une boîte de Petri puis quelques punaises ont été lâchées dessus pendant 30 min.

Les antipunaises à dégagement automatique ont été vidés dans une pièce de 20 m² avec 3 boîtes réparties dans la pièce contenant des punaises et des œufs.

Quant à la plaque Acto, elle a été placée avec des punaises entre une planche en bois et une plaque de mousse pour simuler les conditions d’usage entre un sommier et un matelas, un attractant a été placé au-dessus de la mousse pour stimuler les mouvements des punaises.

Pour le nettoyeur vapeur, la vapeur a été appliquée sur un nid de punaises pendant 5 s.

Pour les pièges, un nid de punaises a été déposé à proximité, et l’on a dénombré les punaises piégées au bout de 4 jours.

Fonctionnement du service de comparaison

