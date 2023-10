© sementsova321 - stock.adobe.com Punaises de lit Les escrocs attaquent

L’invasion et la psychose autour des punaises de lit attise l’intérêt des margoulins de tout poil. Méfiez-vous notamment des produits vendus sur Internet et des professionnels sans qualification.

À l’instar des punaises de lit, les escrocs aussi ont tendance à sortir de leur cachette. Depuis quelques jours, les pouvoirs publics alertent sur de potentielles arnaques ciblant spécifiquement les victimes de ces petites bêtes. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dit avoir recueilli une quarantaine de signalements sur son application Signal Conso ces derniers mois. Le ministre de la Santé est lui-même monté au créneau pour alerter la population.

Intoxications causées par des produits chimiques

Il faut dire que la phobie des punaises de lit peut pousser à prendre des décisions hâtives et à faire des mauvais choix. Le premier est de commander n’importe quel traitement sur Internet. De fait, on trouve en ligne toute sorte de produits à tous les prix qui n’ont au mieux aucun effet, mais peuvent dans certains cas provoquer de graves intoxications. L’Anses avait déjà mis en garde contre ce genre de pratique il y a quelques mois.

Sur X (ex-Twitter), la préfecture d’Île-de-France alerte face aux tentatives d’arnaques liées aux infestations de punaises de lit.

L’autre écueil à éviter est de faire appel au premier professionnel trouvé par le biais d’une petite annonce ou sur Internet. Le risque est grand, en effet, de payer très cher pour un service inefficace, voire inexistant. Certains peuvent ainsi promettre une éradication alors qu’ils n’ont pas les bons outils ni les bons produits pour y parvenir, alors que d’autres peuvent être tentés de procéder à une désinfection alors que le logement est sain. Si avoir recours aux services d’un spécialiste est une bonne idée, certaines précautions sont nécessaires.

Comparer les devis

La première est de faire appel à un professionnel certifié par les pouvoirs publics (1). « Chacun a sa propre méthode et applique les tarifs qu’il souhaite, mais vous êtes certain qu’il s’agit d’un technicien sérieux qui utilise des produits adaptés », assure Stéphane Bras, le porte-parole de la Chambre syndicale contre la désinsectisation (CS3D) qui les regroupe. Le mieux est d’en contacter au moins deux afin de comparer leurs devis, et de se méfier de ceux qui proposent des diagnostics en ligne, par téléphone ou en visio. « Il est impératif qu’il vienne sur place avant d’établir son devis car le prix peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, comme la surface du logement, le niveau d’infection, mais aussi l’encombrement des pièces. »

Enfin, attention aux techniciens qui assurent que leur traitement restera efficace pendant plusieurs mois. Selon Stéphane Bras, aucun professionnel sérieux n’est en mesure de garantir que les punaises ne reviendront pas.

En cas d’abus, n’hésitez pas à vous adresser à une association locale de l’UFC-Que Choisir ou à déposer un signalement sur la plateforme Signal Conso.

(1) Liste des entreprises qualifiées et formées pour traiter les infestations de punaises de lit.