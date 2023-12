Bien qu’il soit interdit depuis 2013 pour les usages domestiques, l’insecticide Sniper 1000 EC DDVP reste utilisé dans la lutte contre les punaises de lit. De janvier 2018 à juin 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et les Centres antipoison ont recensé 163 intoxications provoquées par son usage, dont certaines graves. En mai dernier, un nourrisson a même été gravement intoxiqué après qu’on lui en a donné par erreur.

En cause, son principe actif, le dichlorvos, un pesticide interdit en agriculture dès 2007 tant il est toxique pour la santé et l’environnement. Il a cependant – étrangement – été autorisé jusqu’en 2013 dans les insecticides à usage ménager, le lobbying des industriels l’ayant emporté sur les enjeux de santé publique.

Psychose autour des punaises de lit

Mortel par inhalation, le dichlorvos est nocif par contact avec la peau et par ingestion. Il peut provoquer des allergies cutanées, des symptômes respiratoires, de l’asthme, des troubles oculaires et neurologiques graves. En matière d’environnement, il est très toxique pour les organismes aquatiques.

Depuis début 2023 et la psychose autour des punaises de lit, la DGCCRF a contrôlé plus de 500 commerces mais aussi des plateformes de vente ainsi que les réseaux sociaux à la recherche de cet insecticide interdit. Plus de 400 flacons de Sniper ont été saisis. Des annonces de vente en ligne et de particuliers sur les réseaux sociaux ont été supprimées. Si la plupart des cas d’intoxication ont eu lieu en Île-de-France, tout particulièrement en Seine-Saint-Denis où il était vendu sous l’appellation « Sniper » ou « Shooter » sur des marchés et dans des bazars, toutes les régions ont été concernées par une ou plusieurs intoxications.