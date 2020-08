© nanie954/StockAdobe Punaises de lit Vos questions, nos réponses

Les punaises de lit ont beau s’inviter chez nous, elles restent méconnues. Risques sanitaires, méthodes de lutte, préjugés… Voici quelques questions pas si bêtes pour mieux connaître cet hôte indésirable.

Les punaises de lit sont-elles le signe d’un manque d’hygiène ?

Non. La punaise est un parasite lié à l’homme : elle n’atterrit pas dans un logement à cause d’une mauvaise hygiène, mais y est transportée (dans un sac, un meuble acheté en seconde main, des vêtements d’occasion…). Elle se cache ensuite dans le moindre interstice et sort la nuit pour se nourrir de sang humain. Hôtels, palaces, cinémas, écoles sont également touchés, malgré un nettoyage régulier.

Peuvent-elles transmettre des maladies ?

C’est peut-être la seule bonne nouvelle : les punaises ne transmettent pas de maladies. « Nous nous en doutions, mais nous avons voulu le vérifier », explique Jean-Michel Bérenger, de l’IHU Méditerranée Infection, à Marseille (13). « Nous en avons infecté avec plusieurs virus et bactéries et avons remarqué qu’elles peuvent conserver les pathogènes dans leur intestin, mais qu’ils ne rejoignent jamais les glandes salivaires – contrairement au moustique qui, quand il vous pique, vous fait une intraveineuse avec le pathogène ! » Néanmoins, si les piqûres sont importantes, elles peuvent provoquer des démangeaisons.

Comment reconnaître une infestation ?

Le premier signe est l’apparition de piqûres au cours de la nuit. Elles ressemblent à celles des moustiques, mais sont souvent plus nombreuses et alignées. Elles se concentrent sur les zones du corps en contact avec le lit (ces bestioles n’escaladent pas le corps) : bras, jambes, dos… En cas d’infestation importante, il peut être possible de repérer les déjections de ces parasites, des petits points noirs au niveau du matelas, du bois du lit, des plinthes… Des traces de sang sur les draps constituent aussi un signe, si une punaise a été écrasée pendant le sommeil.

J’ai été piqué durant la nuit, est-ce forcément une punaise de lit ?

Non. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de faire réaliser un diagnostic… ou de voir les punaises avant d’agir. Des boutons apparus pendant la nuit peuvent, par exemple, signaler une infestation aux pyemotes, des acariens peu connus, dont la piqûre est indolore et la salive, très venimeuse. Leur présence a été rapportée dans le sud de la France mais aussi en région parisienne.

Je suis locataire, le traitement de mon domicile est-il à ma charge ?

L’article 142 de la loi Elan de 2018 indique qu’un logement loué doit être exempt de nuisibles ou de parasites : le propriétaire, s’il est au courant de l’infestation, est donc tenu de la traiter avant de proposer son bien. Si le locataire remarque rapidement des punaises après la signature du bail, il peut dès lors lui demander de payer l’intervention. Au-delà, son coût sera à la charge du locataire, considéré comme à l’origine (même si c’est à son insu) de la contamination. Si l’habitation est en copropriété et que tout l’immeuble est touché, le syndic devra régler la facture.

En cas d’infestation, faut-il toujours se débarrasser de sa literie ?

Pas forcément : le foyer principal de contamination ne se situe pas toujours au niveau du matelas. Dans ce cas, le traitement du logement peut résoudre le problème. Si des punaises ont élu domicile sur le matelas, un nettoyage vapeur peut suffire. Si vous souhaitez le jeter, respectez les règles de précaution et signalez par un marquage bien visible qu’il est contaminé, afin que personne ne le récupère.

Comment éviter l’arrivée de punaises ?

Vérifiez sacs, valises et vêtements dès votre retour de voyage (à plus forte raison si vous avez été piqué à l’hôtel). Lavez à 60 °C ou congelez pendant 72 heures les habits de seconde main. Inspectez et aspirez les meubles récupérés ou achetés d’occasion.