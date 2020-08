C’est l’invasion ! En 2019, un demi-million de sites en France ont fait appel à une entreprise de lutte contre les punaises de lit. Ce parasite a fait son grand retour depuis le début des années 2000 et sa prolifération est exponentielle. Personne n’est épargné : maisons cossues et HLM, palaces et auberges de jeunesse, écoles et hôpitaux… La punaise, qui se nourrit de sang humain, est partout. Face à ce fléau, les victimes sont bien souvent démunies. Et des personnes peu scrupuleuses sont en embuscade, profitant de l’état de faiblesse des personnes concernées pour leur faire miroiter une désinfestation rapide et efficace, souvent à vil prix. Selon la Direction générale de la santé, 39 % des patients ayant consulté leur médecin en 2019 pour cause de punaises de lit chez eux estiment que l’infestation a eu un retentissement sur leur vie professionnelle, familiale ou sociale. Il est donc urgent d’agir, au niveau individuel comme au niveau collectif.