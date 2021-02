Comparateur des devis d’opticiens

L’internaute accède alors à la fourchette des prix observés chez les opticiens par les organismes complémentaires santé du panel et ce, pour le niveau de correction indiqué. Pour chaque verre, sont indiqués le coût médian, les tarifs minimum et maximum, les seuils correspondant à 20 % des demandes de prise en charge les moins chères et à 20 % des demandes de prise en charge les plus chères. En-dessous et au-dessus de ces seuils, les prix seront considérés respectivement comme très bon marché et très chers.