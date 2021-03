Ultrabooks Comment choisir un ordinateur ultraportable ?

Avec les ultrabooks, ou ultraportables, les fabricants de matériel informatique cherchent à offrir aux utilisateurs des ordinateurs combinant légèreté et vélocité. Inspirés des tablettes tactiles, ils démarrent aussi au quart de tour. Mais ils peuvent coûter cher.

Un ultrabook, c’est quoi ?

À la différence des ordinateurs portables classiques 15 et 17 pouces, les ordinateurs ultraportables sont équipés d’un écran plus petit, entre 10 et 14 pouces. Généralement performants et rapides, ils sont plus fins, plus légers et affichent une meilleure autonomie qui peut atteindre 16 heures selon le modèle et l’usage que l’on en fait.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un ultrabook ?

Le processeur

© igor_kell - stock.adobe.com

La quasi-totalité des ultrabooks sont équipés d’un processeur Intel Core (i3, i5 ou i7) ou d’un AMD Ryzen (3, 5 ou 7), connus pour leurs performances et leur faible consommation d’énergie. Nos tests d’ultrabooks montrent qu’il est préférable d’opter pour un modèle équipé d’un Intel Core ou d’un AMD Ryzen, plus performants que les Intel Pentium/Celeron et les AMD Athlon. Si n’importe quel ultrabook peut convenir pour faire de la bureautique ou surfer sur Internet, certains peuvent s’avérer plus réactifs que d’autres, surtout quand il est question d’accomplir des actions plus gourmandes en ressources, comme de la retouche photo ou du montage vidéo. En revanche, les ultraportables ne sont généralement pas conçus pour jouer à des jeux en 3D en haute définition.

La capacité de stockage

© Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

Les ultraportables intègrent tous de la mémoire flash (SSD ou parfois eMMC, une technologie moins rapide qui équipe certains modèles d’entrée de gamme), qui accélère le processus d’allumage de l’ordinateur tout en étant moins fragile qu’un disque dur classique. Pour des questions de coût, les fabricants limitent généralement la capacité de stockage de leurs SSD à 512 Go. Avec certains ultrabooks, il faut même se limiter à 64 Go, ce qui peut vite s’avérer insuffisant quand on y stocke des photos ou des vidéos, et ce d’autant plus qu’une partie de cet espace est occupé par le système d’exploitation. Dans tous les cas, il est toujours possible d’investir dans un disque dur portable.

La mémoire vive

© nikkytok - stock.adobe.com

S’ils peuvent suffire pour une utilisation basique, 4 Go de RAM peuvent s’avérer insuffisants pour un usage un peu plus poussé. Optez de préférence pour un modèle intégrant 8 Go de RAM. Vous pourrez ainsi effectuer plusieurs tâches en même temps sans craindre de ralentissement.

L’autonomie

© alvaroatalaya - stock.adobe.com

Elle peut varier d’un modèle à l’autre, mais en général, les ultrabooks sont conçus pour pouvoir fonctionner une journée entière sans avoir à être rechargés. Méfiez-vous toutefois des indications fournies par les fabricants qui peuvent être surestimées.

La connectivité

Faute de place, certains ultrabooks pèchent un peu par leur manque de prises. Vérifiez leur présence en fonction de vos besoins : le nombre et type de ports USB nécessaires (selon les périphériques à raccorder), le type de sortie vidéo (HDMI/micro-HDMI ou USB-C) si vous devez relier un écran externe (l’acquisition d’un câble spécifique ou d’un adaptateur peut être nécessaire) et le type de lecteur de carte mémoire (SD ou micro-SD). Certains fabricants proposent en option un boîtier qui permet d’augmenter le nombre de prises. Enfin, pour la connexion sans fil, préférez un modèle équipé de la norme Wi-Fi 6, qui tend à se généraliser.

Le clavier

Le clavier de cet ultrabook peut se replier pour une utilisation en mode tablette.

Si la plupart des ultrabooks s’utilisent comme des ordinateurs portables classiques, il est possible, sur certains, de replier le clavier derrière l’écran ou de poser l’ordinateur en mode chevalet, notamment pour regarder une vidéo. Certains modèles sont vendus avec un clavier fin et détachable qui permet de transformer l’ordinateur en tablette. Dans tous les cas, vérifiez que les touches sont bien disposées, agréables à manipuler et, si possible, rétroéclairées. Le pavé tactile (ou touchpad) doit être assez large. Enfin, sachez que faute de place, le clavier des ultrabooks est généralement dépourvu de pavé numérique.

L’écran

Le Microsoft Surface Laptop 3 dispose d’un écran tactile de 13,5 pouces.

En général, les écrans qui équipent les ultrabooks sont plutôt de bonne qualité. En revanche, seulement certains d’entre eux sont tactiles. À vous de voir si ce critère vous importe ou pas.

Les finitions

Les ultrabooks sont généralement réalisés à partir de matériaux de qualité et bénéficient d’un design soigné et de belles finitions. Ils sont en outre assez silencieux et chauffent peu. En revanche, la qualité de la webcam et celle des haut-parleurs peuvent varier sensiblement d’un modèle à l’autre.

Faut-il craquer pour un ultrabook ?

S’il est possible de dénicher des ultrabooks d’entrée de gamme à moins de 500 €, disposer d’une enveloppe d’au moins 700 € permet de bénéficier d’un modèle de moyenne gamme, plus performant et polyvalent. Il est possible d’opter pour des modèles intégrant un processeur plus puissant, une mémoire plus grande et un circuit graphique dédié, mais dans ce cas, les prix peuvent s’envoler, parfois au-delà de 2 000 € ! Au final, même s’ils peuvent convenir à tout le monde, les ultrabooks s’adressent avant tout aux professionnels et aux étudiants qui ont besoin d’un ordinateur à la fois facile à transporter et performant. Alors, avant de craquer pour un ultrabook, assurez-vous que vous en ayez réellement besoin. Et surtout, pensez à jeter un œil du côté des ordinateurs portables classiques. Certains affichent des configurations et des designs qui n’ont rien à envier aux ultrabooks, pour un prix équivalent.