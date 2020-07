Ultrabooks Le protocole

Les performances multimédias, la facilité d’emploi et la batterie pèsent largement dans la note finale de notre test d’ordinateurs ultrabooks.

Performances

On effectue une série de tâches pour évaluer la rapidité du processeur ainsi que la vitesse de transfert des fichiers (copie de données d’un dossier vers un autre, importation du contenu d’une clé USB, transfert de données via USB et via le Wi-Fi). Les performances avec les jeux sont notées (qualité des images, fluidité de l’affichage).

Qualité d’affichage

On mesure la luminosité maximale et on vérifie l’absence de pixels morts ou persistants colorés. Puis on juge subjectivement plusieurs critères : rendu des couleurs, uniformité de la luminosité, angle de vue et réflexion de la lumière à l’écran.

Qualité du son

Un jury évalue le son de fichiers MP3 restitué par les enceintes intégrées.

Facilité d’emploi

La première installation (configuration, mises à jour) puis l’utilisation courante sont évaluées. Le positionnement des connexions, ainsi que l’ergonomie du clavier et du pavé tactile sont pris en compte. L’usage de l’ordinateur via l’écran tactile, puis posé sur les genoux, est testé. Enfin, on mesure le bruit en usage modéré.

Autonomie

L’autonomie en lecture vidéo et en navigation Web via le Wi-Fi est évaluée après réglage de la luminosité à un certain niveau.

Équipement

La note dépend de la présence ou non de diverses caractéristiques matérielles (connectique, capacité du disque dur, présence d’un disque SSD, mémoire vive, etc.).

Qualité de construction

Matériaux et assemblage sont pris en compte.

