Enceintes Bluetooth et wi-fi Nos conseils pour bien choisir

Une fois connectée à votre ordinateur, votre smartphone ou bien votre tablette, une enceinte sans fil amplifie le son pour écouter plus confortablement vos contenus audio ou vidéo. Certaines sont nomades, d’autres destinées à un usage en intérieur. Certaines se contentent du Bluetooth quand d’autres intègrent aussi une connexion wi-fi. Nos tests en laboratoire permettent, entre autres critères, de comparer la qualité sonore et la puissance des principaux modèles disponibles. Voici les autres critères importants à connaître avant achat.

→ Test Que Choisir : Comparatif Enceintes Bluetooth



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

En résumé Les enceintes Bluetooth et les enceintes wi-fi ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Spotify Connect, Airplay, Chromecast, assistant vocal… les secondes offrent davantage de fonctionnalités.

Petite à emporter partout ou imposante plutôt pour la maison, on trouve des enceintes de toutes tailles.

La distinction entre une enceinte nomade et une enceinte d’intérieur ne tient plus seulement à son alimentation (batterie ou secteur) ou à ses dimensions. On trouve désormais des modèles plus volumineux transportables fonctionnant sur batterie. Dans ce cas, une poignée s’avère utile.

Si vous cherchez une enceinte pour l’extérieur, veillez à ce qu’elle soit étanche et résistante à la poussière.

Des enceintes nomades, d’intérieur ou… les deux !

La famille des enceintes sans fil est très variée : on y trouve autant de mini-enceintes d’appoint à transporter partout que d’imposantes enceintes à installer dans son salon. On parle d’enceinte sans fil parce que la source audio (smartphone, tablette, ordinateur, téléviseur) s’y connecte sans aucun câble, en Bluetooth ou en wi-fi.

Mais si les petits modèles fonctionnent sur batterie, les enceintes d’intérieur se branchent le plus souvent sur secteur (avec un fil, donc !). Ceci dit, de plus en plus de fabricants proposent désormais des modèles assez gros fonctionnant sur batterie, qui peuvent ainsi servir sur une terrasse, passer d’une pièce à l’autre ou pourquoi pas être apportés en vacances.

Les enceintes sans fil… À emporter partout ou bien à brancher dans son salon ! À droite, un modèle à mi-chemin : lourd mais transportable, qui fonctionne sur batterie.

Des enceintes sans fil, mais pas que

Petites, moyennes ou grandes, les enceintes sans fil peuvent aussi offrir un ou plusieurs ports de connexion pour relier, au besoin, une source filaire. On trouve le plus souvent une entrée jack, une entrée RCA (en fait une double entrée droite/gauche rouge et blanche), et parfois une entrée HDMI ARC pour que l’enceinte, ainsi connectée au téléviseur, fasse office de barre de son. Ce n’est pas leur usage premier, mais c’est possible.

Les enceintes sans fil offrent différentes connectiques pour brancher une source externe (ici à gauche, une entrée jack et une entrée RCA). À droite, les ports micro-USB et USB ne servent qu’à recharger un appareil.

Enceinte Bluetooth ou wi-fi : les différences

Enceinte Bluetooth

Une enceinte Bluetooth est à envisager comme un accessoire qui se connecte sans fil à un autre appareil (smartphone, tablette, PC portable, etc.). Cet appareil envoie la musique à l’enceinte.

Avantage

Simplicité de connexion : on appaire et on écoute (certaines enceintes se connectent même automatiquement au dernier smartphone qui s’est connecté à l’enceinte).

Inconvénient

La connexion Bluetooth monopolise le haut-parleur du smartphone, vous ne pouvez pas passer d’appel tout en écoutant de la musique (en cas d’appel, la musique se coupe sur l’enceinte pour laisser la place à la voix).

Enceinte wi-fi

Une enceinte wi-fi peut aussi jouer le son provenant d’un autre appareil connecté au même réseau sans fil. Cette fois, le son emprunte le réseau Internet, pas le Bluetooth. Mais ce n’est pas tout. En effet, sa connexion à Internet ouvre la porte à de nouvelles fonctions, comme l’intégration d’assistants vocaux (Alexa, Google ou Siri pour les enceintes Apple). Vous pourrez ainsi demander à l’enceinte de lancer tel podcast, de vous lire un flash d’actualités, de chercher une information sur Internet ou même le temps qu’il fera demain.

Les enceintes wi-fi intègrent aussi la fonction Spotify Connect, qui permet de recevoir les flux audio directement depuis la plateforme Spotify (il n’y a pas d’équivalent chez son rival Deezer). Enfin, les enceintes wi-fi intègrent en général les protocoles de diffusion sans fil Airplay et Chromecast, qui facilitent la diffusion entre la source (appareil Apple ou Android) et l’enceinte. Ces technologies propriétaires permettent aussi de projeter sur un téléviseur compatible des photos ou des vidéos stockées sur un iPhone, un iPad, un mac ou un appareil Android. Notez qu’une enceinte wi-fi intègre un port Ethernet pour connecter l’enceinte à la box en filaire. La quasi-totalité des enceintes wi-fi intègrent aussi une connexion Bluetooth, mais la réciproque n’est pas vraie.

Avantage

La connexion wi-fi met en contact l’enceinte avec un service, par exemple un podcast ou Spotify, et une fois la relation établie, ça marche tout seul, vous pouvez fermer votre smartphone ou l’utiliser pour autre chose.

Inconvénient (relatif)

Pour la première connexion, il faudra entrer la clé wi-fi de votre box, ce qui peut être fastidieux.

Des enceintes d’extérieur

Les enceintes prévues pour l’extérieur sont le plus souvent renforcées pour une bonne protection en cas de choc. Elles sont aussi annoncées comme étanches.

Les enceintes prévues pour être utilisées en extérieur ne le cachent pas : leur coque est souvent renforcée, notamment aux coins ou sur les côtés, et elles affichent un indice d’étanchéité à l’eau et à la poussière (IPX4, IPX7, IP67, etc.). Le premier chiffre indique la protection contre la poussière, le second la protection contre l’eau.

Indices de protection contre l’eau et la poussière les plus fréquents

1er chiffre

Protection contre la poussière 2e chiffre

Protection contre l’eau 4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm Protégé contre les projections d'eau de toutes directions 5 Protégé contre les poussières Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 22,5 mm - 12,5 l/min) 6 Totalement protégé contre les poussières Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm - 100 l/min) 7 - Protégé contre les effets de l’immersion jusqu’à 1 m

Lanières et poignées sur une enceinte ? À considérer

Les enceintes nomades dédiées à un usage en extérieur sont parfois assorties d’une lanière ; elle s’avère pratique, on peut porter l’enceinte comme un parapluie. Les enceintes plus imposantes, qu’elles soient dédiées à un usage en intérieur ou pas, arborent parfois elles aussi une poignée pour faciliter les déplacements. Pensez-y si vous comptez la bouger régulièrement.

Une application compagnon

Enfin, la plupart des fabricants ont lancé des applications à télécharger dans l’App Store (Apple) ou le Google Playstore (Android) qui permettent de configurer l’enceinte, d’ajuster au mieux les paramètres du son (selon l’emplacement de l’appareil, notamment), de paramétrer ses comptes aux services tiers compatibles (Spotify, par exemple) et de piloter l’enceinte (piste, volume, etc.). Attention, il est parfois indispensable de créer un compte dans l’application elle-même (agaçant !) et tous les modèles d’un même fabricant ne sont pas forcément pris en charge dans l’appli.