Casque pour télévision Un casque Bluetooth pour écouter la télé, mode d'emploi

Les téléviseurs récents intègrent quasiment tous le Bluetooth, qui permet de connecter un casque audio ou une enceinte sans fil. Mais pour en profiter au mieux, voici quelques points de vigilance à connaître.

Quelques exemples de casques Bluetooth très différents permettant d’écouter la télévision.

Le Bluetooth, c’est quoi ?

Le Bluetooth est une technologie de connexion sans fil aujourd’hui banale. De très nombreux équipements en sont pourvus depuis des années, notamment dans la high-tech. Smartphones, tablettes tactiles et PC portables peuvent ainsi communiquer avec une enceinte, un casque audio, une montre ou d’autres objets connectés. La technologie est apparue à la fin des années 1990, mais son intérêt a grandi à mesure qu’elle s’améliorait. En 30 ans, la connexion instable, complexe, gourmande en énergie, peu sûre et lente des débuts est devenue hyper-simple et efficace. Connecter deux appareils est désormais enfantin, la liaison est rapide, sécurisée, sa portée plus grande et elle ne consomme presque plus rien. La dernière version en date est le Bluetooth 5.2 ; le format 4.1 avait déjà permis une avancée majeure : celle d’autoriser la connexion de plusieurs appareils simultanément.

LG, Samsung, Sony… tous les téléviseurs intègrent-ils une puce Bluetooth ?

Non, la connectivité Bluetooth dans les téléviseurs n’est pas systématique, mais elle est de plus en plus courante. LG et Samsung, les deux plus gros fabricants, la proposent depuis plusieurs années sur tous leurs modèles. Sony ne l’a systématisé que depuis 2021. Philips privilégie cette fonction pour ses Android TV Ambilight. Et chez Panasonic, le Bluetooth équipe de nombreux modèles depuis 2021, notamment ceux fonctionnant via son interface maison My Home Screen. Les fabricants ne mentionnent pas systématiquement la version, mais ce n’est pas très grave, il s’agit forcément d’une puce récente efficace. De nombreux modèles d’autres marques ou d’entrée ou de moyenne gamme sont encore dépourvus de la technologie Bluetooth.

Quels sont les avantages du Bluetooth sur un téléviseur ?

Un téléviseur intégrant le Bluetooth permet de connecter un casque audio ou une enceinte sans aucun fil. Cette connexion sans fil offre une grande liberté de mouvement et dégage l’utilisateur de toute contrainte de distance entre le téléviseur et l’accessoire connecté (la portée du Bluetooth est toutefois limitée à quelques mètres).

Quels sont les inconvénients du Bluetooth sur un téléviseur ?

Il y a quelques points de vigilance à connaître concernant la connexion Bluetooth d’un téléviseur.

Bluetooth ou prise jack

Chez certains fabricants, notamment Samsung, le Bluetooth remplace la prise jack : il est alors impossible de connecter un casque filaire à l’appareil.

Son des haut-parleurs

Lorsqu’un casque est connecté en Bluetooth au téléviseur, le système coupe parfois le son des haut-parleurs et de la prise jack (si elle est présente) : impossible de regarder et entendre la télévision à plusieurs si quelqu’un utilise un casque Bluetooth. C’est par exemple le cas chez Sony.

Volume unique pour le casque et le haut-parleur

Si elle ne coupe pas le son des haut-parleurs, la connexion Bluetooth aliène parfois son volume : les téléspectateurs avec et sans casque ne pourront pas régler le son indépendamment. Notez que l’on peut rencontrer le même cas de figure avec un casque filaire. L’information n’est jamais mentionnée dans les descriptifs, mais vous la trouverez dans notre test de téléviseurs.

Décalage entre l’image et le son

Avec un casque ou une enceinte Bluetooth, vous subirez peut-être un décalage entre l’image et le son. Même s’il s’agit de millisecondes, cela peut être très agaçant, pour ne pas dire rédhibitoire. Cette désynchronisation est due à la version du Bluetooth implémentée et aux codecs audio supportés par le téléviseur et par le casque audio (les codecs servent à encoder et décoder les données pour la transmission sans fil). La présence du Bluetooth AptX ou AptX Low Latency dans le casque et dans le téléviseur (ce qui est rare) est le meilleur gage pour minimiser cette latence.