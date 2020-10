Enceintes Bluetooth portables Le protocole

Pratiques et simples à utiliser, les enceintes Bluetooth permettent d’écouter de la musique, la radio ou tout autre son provenant d’un smartphone ou d’une tablette. Mais elles n’offrent pas toutes la même qualité sonore.

Qualité du son

Nous faisons d’abord des mesures techniques pour déceler d’éventuels défauts majeurs dans la restitution audio. Courbe de réponse (fréquence de coupure basse et haute, fluctuation) et taux de distorsion (dégradation du son en fonction du volume) sont ainsi passés au crible. Un jury compare ensuite les enceintes à plusieurs modèles de référence, puis entre elles, deux par deux. L’avis de nos 3 experts, qui évaluent la restitution du spectre de fréquences, la précision du son, sa dynamique, est primordial.

Facilité d’emploi

Ce critère porte surtout sur la facilité de connexion avec un smartphone via la liaison Bluetooth (la plupart des fonctionnalités dépendent du smartphone ou de l’application utilisée plus que de l’enceinte elle-même). La possibilité d’appairer en Bluetooth via le protocole NFC est un plus. Nous avons aussi mesuré le temps d’accès (délai nécessaire pour écouter un morceau lancé avec un smartphone).

Autonomie

La mesure a été menée en fin de test une fois les batteries complètement rechargées. Pour un même niveau sonore de 80 dB à 1 m et pour des morceaux de musique identiques, on mesure le temps nécessaire à la décharge complète de la batterie. On vérifie aussi la présence d’indicateur ou de signal permettant de connaître l’état de charge de la batterie.

Consommation

Elle est mesurée lorsque l’appareil est éteint, en veille, puis allumé (sans forcément jouer de la musique).

Portabilité

Compte tenu de l’aspect « nomade » de ces enceintes, la portabilité constitue un critère important à prendre en compte. Il est basé à la fois sur le volume de l’appareil et son poids.

