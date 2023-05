Kits d’alarmes connectées

Face au risque d’être cambriolé, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir protéger leur habitation. Plutôt abordables en termes de prix et faciles à contrôler à distance avec un smartphone, les alarmes connectées ont le vent en poupe. Vendues sous forme de kit dans les grandes surfaces spécialisées, les magasins de bricolage et sur Internet, elles ne nécessitent généralement pas l’intervention d’un installateur et n’imposent aucun abonnement. En contrepartie, l’utilisateur accepte d’être destinataire des alertes émises et, le cas échéant, de prévenir lui-même les forces de l’ordre. Somfy, Diagral, Delta Dore, Bosch, Panasonic, Xiaomi, Smanos, Enki et bien d’autres fabricants proposent de tels dispositifs de vidéosurveillance. Nous en avons testé dix parmi les plus vendus.