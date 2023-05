© Adobe stock Kit d’alarme connectée Le protocole

Nous avons testé 10 systèmes d’alarme connectés avec caméra de vidéosurveillance destinés aux particuliers. Tous les kits sont composés d’une centrale (appelée aussi « hub ») et, au minimum, d’un détecteur d’ouverture de porte et fenêtre, d’un détecteur de mouvement et d’une sirène d’intérieur. Pour compléter le volet lié à la surveillance, nous avons également étudié la partie « levée de doute » en testant les caméras d’intérieur fournies dans les packs ou achetées séparément. Notre laboratoire a évalué de nombreux critères : installation, utilisation au quotidien, tests de portée, détection d’un objet en mouvement, autoprotection, qualité des images et qualité sonore. Nous avons enfin analysé les systèmes de cryptage des données susceptibles d’être envoyées sur les serveurs des fabricants.

Installation

L’installation de la centrale, des capteurs, de la sirène, de la caméra ainsi que la facilité de changement des piles ont été évaluées. Les appareils offrant une documentation complète, claire et un assistant dans l’application sur smartphone pour l’appairage des équipements ont marqué des points.

Facilité d’utilisation

Le paramétrage des notifications, de l’extinction de la sirène en cas de fausse alerte, de l’activation de l’alarme, de la bascule en mode privé et la facilité de programmation des plages de surveillance ont été évalués.

La levée de doute (facilité de visionnage, de transfert de vidéos et de paramétrage depuis un smartphone) a également été notée par notre laboratoire.

Détecteurs

Dans une maison composée d’un sous-sol et de deux niveaux supérieurs, nous avons testé la portée du signal des détecteurs d’ouverture de porte et fenêtre ainsi que celle des détecteurs de mouvement. Les équipements – centrale et détecteur – ont été placés aux extrémités de la maison (la centrale au sous-sol et le détecteur au deuxième niveau, du côté opposé). Le détecteur a été rapproché de la centrale jusqu’à la détection du signal.

La qualité de la détection de mouvement a été évaluée avec un objet en déplacement. Les autres capteurs (température, lumière…) que les détecteurs pouvaient éventuellement proposer n’ont pas été testés.

Caméra

Les champs de vision horizontal et vertical ont été mesurés. La distance à partir de laquelle on ne pouvait plus distinguer les objets a été évaluée.

La qualité du streaming (visionnage en direct) sur smartphone ainsi que la vidéo enregistrée d’un objet en mouvement ont été évaluées de nuit, avec un faible éclairage et à la lumière.

La qualité sonore a été notée par un jury, tout comme le format et les éventuelles photos jointes aux notifications envoyées par la caméra.

La consommation électrique a également été mesurée.

Autoprotection

Sur chaque pack de notre sélection, les experts de notre laboratoire ont noté la présence de systèmes de résistance à la fraude sur la centrale et sur les différents équipements (détection de l’ouverture du boîtier, système anti-arrachement, notification en cas de coupure de connexion, fonction anti-masquage, etc.).

Sécurité des données

Le cryptage des données envoyées vers le cloud ainsi que les certificats utilisés ont été relevés et notés en fonction des failles informatiques connues.