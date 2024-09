Les vannes connectées peuvent équiper tous les systèmes de chauffage à eau chaude (chaudières au fioul, au gaz et pompes à chaleur). Elles s’installent directement sur les radiateurs, en remplacement des robinets thermostatiques. Grâce à elles, on peut programmer des températures différentes dans chaque pièce. Reliées à Internet, elles sont contrôlables à distance, depuis une application pour smartphone ou un site web. Sont-elles simples à manipuler et bien sécurisées ? Nous avons testé des modèles de nombreuses marques telles que Tado, Netatmo, Hombli, Hama, TP Link, Ezviv, Fibaro, Eve, Salus et Home pilot.