Barre de son Comment choisir sa barre de son

Une barre de son permet d’obtenir un rendu audio de bien meilleure qualité sur son téléviseur : les voix sont plus claires, le son mieux équilibré et les graves plus marqués. Des améliorations indispensables quand près de la moitié des téléviseurs que nous avons testés en laboratoire offrent une qualité audio assez moyenne, voire carrément mauvaise. Voici les éléments à prendre en compte pour bien choisir sa barre de son.

En résumé Une barre de son permet d’améliorer le son du téléviseur avec un équipement discret, sans encombrer son salon de câbles.

Mieux vaut choisir une barre de son accompagnée d’un caisson de basses, indispensable pour bien restituer les sons les plus graves. Attention, certains fabricants annoncent des barres avec « caisson intégré » ; il s’agit en fait d’un haut-parleur de graves, pas d’un véritable caisson, et il s’avérera moins efficace.

De nombreuses barres de son sont compatibles Bluetooth ou wi-fi et peuvent être utilisées comme une enceinte de salon.

Pourquoi acheter une barre de son ?

Grâce à la 4K, les téléviseurs offrent aujourd’hui une qualité d’image époustouflante quelle que soit leur technologie d’écran (LCD ou OLED). Côté son, c’est moins glorieux. Une barre de son permet de corriger cette lacune pour mieux s’immerger dans l’image quand on regarde des films, mais aussi des événements sportifs ou des émissions avec un plateau d’invités. Cet équipement est peu encombrant puisqu’il intègre en un seul élément l’ampli, plusieurs enceintes et même parfois un haut-parleur dédié aux basses. Certains modèles se placent sous le téléviseur, d’autres peuvent être accrochés au mur. L’installation, en général, est assez simple.

De plus, de nombreuses barres de son peuvent être utilisées comme enceinte sans fil Bluetooth ou wi-fi, pour écouter de la musique depuis un smartphone (en streaming ou stockée sur l’appareil).

© Ronstik - Adobe Stock Un téléviseur équipé d’une barre de son.

Barre de son, home cinéma : quelles différences ?

Les systèmes home cinéma sont constitués de plusieurs éléments distincts : un ampli, des enceintes satellites (5 ou 7 le plus souvent) et un caisson de basses (le fameux .1). Ces éléments sont connectés par des câbles, d’où une installation laborieuse et encombrante. Les barres de son offrent un très bon compromis entre encombrement et qualité sonore. Elles occupent moins de place et sont plus simples à installer mais, même si certaines d’entre elles offrent un son de très bonne qualité, elles ne permettent pas une vraie restitution des effets sonores comme le fait un home cinéma. Les modèles même les plus larges (1,20 m) peinent à restituer un effet stéréo et les effets surround, obtenus par réflexion des sons sur les murs, sont très aléatoires, voire inexistants.

© Dariusz Jarzabek/Fotografia-Adobe Stock Un ensemble home cinéma complet composé d’un ampli, d’un caisson de basses et d’enceintes.

Bose, LG, Samsung, Sonos et les autres

De nombreux fabricants proposent des barres de son. LG, Samsung et Sony tiennent le marché avec des dizaines de modèles quand Bose, Cabasse, Philips, Sharp, Sonos ou encore Yamaha affichent une offre limitée à quelques références.

Un budget de 100 à 2 500 €

Côté tarif, les premiers prix se situent autour de 100 € pour des barres de son très basiques (connectique rudimentaire, deux haut-parleurs, puissance limitée). Ces modèles sont suffisants pour améliorer l’intelligibilité des voix. Les appareils les plus perfectionnés peuvent atteindre 2 500 €.

Avec ou sans caisson de basses

On trouve des barres de son avec ou sans caisson de basses. Nos tests le prouvent, cet élément est essentiel pour obtenir une bonne sonorisation de la pièce. Ce caisson dédié à la restitution des sons graves est un élément séparé, assez volumineux pour intégrer un boomer efficace et bien restituer les sons graves. Il est connecté à la barre par une liaison sans fil fonctionnant en RF (radio fréquence) ou en Bluetooth, plus rarement en filaire.

Une barre de son avec et sans caisson de basses.

Du 2.0 au 7.1 : une spatialisation plus ou moins large

Les barres de son n’intègrent pas toutes le même nombre de canaux : vous trouverez des barres 2.0, 2.1, 5.1 et même 7.1. Le premier chiffre correspond aux canaux dédiés aux aigus et aux mediums, le second indique la présence du canal dédié aux graves (le fameux caisson de basses). Dans les systèmes home cinéma, le premier chiffre indique le nombre d’enceintes qui composent physiquement le système (par exemple, un système 5.1 comprend deux enceintes stéréo à l’avant, deux autres à l’arrière, une enceinte centrale pour les dialogues, et un caisson de basses). Dans une barre de son, les canaux sont parfois reproduits virtuellement. Une barre de son présentée comme 5.1 peut n’intégrer que deux haut-parleurs, mais prétendre restituer le son comme un 5.1 grâce à un traitement numérique du signal. Nos tests révèlent cependant que les effets sonores sont rarement à la hauteur des promesses.

DTS X, Dolby Atmos : du son en trois dimensions

Les barres de son actuelles prennent toutes en charge les formats de son multicanaux. Il existe deux formats concurrents, le DTS et le Dolby. Ce dernier, le plus répandu, existe sous plusieurs variantes : Dolby Digital (pour du son 5.1), Dolby Digital EX (6.1), Dolby Digital Live (pour les jeux vidéo) ou encore Dolby True HD (format de son sans compression). Le DTS se décline également sous différentes évolutions, du DTS Surround au DTS HD Master Audio (sans compression).

Les deux haut-parleurs supérieurs de cette barre de son (LG SK10Y) envoient le son Dolby Atmos vers le plafond, sur lequel il se réfléchit pour parvenir au téléspectateur.

Les dernières déclinaisons de ces deux formats sont le Dolby Atmos et le DTS X. Ils intègrent une troisième dimension à la restitution sonore en ajoutant une spatialisation verticale en plus des latérales. Dans les salles de cinéma équipées, les enceintes sont physiquement fixées au plafond. Dans une barre de son, cet effet est reproduit soit par un traitement numérique du signal, soit par des haut-parleurs dédiés, intégrés à la barre et dirigés vers le haut (le son est alors réfléchi par le plafond).

Pour profiter de ce son 3D, encore réservé aux barres de son plutôt haut de gamme, il faut bien sûr que le contenu soit lui-même proposé avec du son en Dolby Atmos ou en DTS X. C’est désormais le cas de nombreux Blu-ray HD, jeux vidéo et de certains programmes Netflix, Amazon Prime Video ou iTunes.

Ne négligez pas la connectique

Entrée optique, HDMI

Même si les fabricants tendent à réduire de plus en plus la connectique à une unique entrée HDMI, on trouve encore des modèles assez riches en connectique. Les modèles les plus simples sont généralement équipés d’une entrée audio numérique optique ou d’un port HDMI ARC qui permet d’y connecter le téléviseur. Dans ce cas, vos périphériques (console de jeux, lecteur Blu-ray, décodeur TV, etc.) sont reliés à votre téléviseur, qui transmet le son à la barre. L’installation est simple, mais votre téléviseur convertit le son avant de le diriger vers la barre, si bien que vous ne pourrez pas profiter de plusieurs canaux.

Pour connecter directement votre lecteur Blu-ray et vos sources à la barre de son, il faudra plusieurs entrées audio. Il s’agit le plus souvent de prises HDMI.

HDMI ARC, HDMI 4K Pass Through HDMI ARC Seul ce format permet de faire « sortir » le son d’un téléviseur (le port HDMI classique ne fonctionne qu’en entrée). Vous devrez donc y connecter votre télé pour envoyer le son des programmes vers la barre de son. 4K Pass Through Cette précision garantit que l’appareil est capable de gérer un signal 4K (3840 × 2160). Ce n’est pas le cas de toutes les prises HDMI. USB Souvent, un port USB est proposé pour lire de la musique et afficher des photos. Bluetooth, Wi-Fi Les connexions Wi-Fi et Bluetooth vous permettront d’utiliser votre barre de son comme une enceinte sans fil et, dans certains cas, de vous passer totalement de câble pour connecter la barre au téléviseur, au caisson de basses ou aux enceintes satellites qui permettent de compléter votre installation.

Google Assistant, Amazon Alexa

De nombreuses barres de son intègrent désormais l’assistant vocal de Google et/ou d’Amazon (Alexa). Elles remplacent ainsi les enceintes connectées comme la Google Home ou l’Amazon Echo pour répondre à vos requêtes. Vous pourrez ainsi demander à votre barre de son le temps prévu pour demain, l’âge de Jean-Paul Belmondo ou bien de jouer de la musique. Mais pour vous répondre, il faut bien que l’assistant vous écoute, ce qui laisse entendre que votre barre de son se transforme en espion. Une option loin d’être indispensable.