Si Samsung et LG dominent le marché des téléviseurs en France, d’autres marques, comme Sony, Panasonic, Hisense ou TCL, ont des arguments à défendre. Mais au-delà du fabricant et de son prestige, le choix d’un téléviseur doit reposer sur des critères un peu plus techniques. Car des TV à tous les prix sont disponibles. Quelles différences entre un téléviseur à 200 € et un autre à 2 800 € ? La taille de l’écran, de plus en plus grande, les résolutions 4K (UHD) ou 8K et la technologie d’affichage sont importantes. Parallèlement, les fabricants font beaucoup de bruit autour de technologies loin d’être indispensables : la Smart TV, l’assistant vocal, le HDR en font partie. Voici les informations essentielles pour y voir plus clair.

En résumé Choisir une taille de TV adaptée à la pièce est essentiel. Gardez en tête que la perception de l’espace est différente chez soi et en magasin.

Si votre budget est serré, préférez à un grand écran d’entrée de gamme un modèle un peu plus petit de milieu de gamme.

Les écrans LCD dominent le marché. Le rétroéclairage par LED, généralisé, est plus performant en Full LED qu’en Edge LED. Les techniques d’amélioration de l’image, comme le « local dimming » et les « quantum dot », font encore grimper le prix.

L’OLED offre une qualité d’image remarquable, mais cette technologie est encore réservée aux TV haut de gamme. Samsung, après avoir longtemps résisté, propose aussi cette technologie d’écran.

Au-delà de 40", la résolution sera en 4K (UHD). La résolution 8K que l’on trouve sur certains téléviseurs haut de gamme n’a pour l’instant pas apporté d'amélioration claire de la qualité d’image.

Jetez un coup d’œil à la connectique avant de finaliser votre choix.

Taille de l’écran : de 32" à plus de 75"

La taille des téléviseurs est exprimée en pouces (1" = 2,54 cm), bien que le centimètre soit une unité de longueur plus parlante. Le tableau ci-dessous donne les équivalences entre les deux unités. Lorsqu'on parle d’un téléviseur 32", 50" ou 65", le chiffre fait référence à la diagonale de l’écran (pas à sa hauteur, ni à sa largeur).

Correspondance des diagonales d’écran en pouces et centimètres

Pouces Centimètres 32" 81 cm 40" 102 cm 42" 107 cm 43" 109 cm 46" 117 cm 48" 122 cm 50" 127 cm 55" 140 cm 60" 152 cm 65" 165 cm 75" 191 cm 80" 203 cm 82" 208 cm 85" 216 cm

Choisissez un téléviseur aux dimensions adaptées à la taille de votre salon ou de votre chambre. Attention, en magasin, la perception de l’espace est biaisée par la surface de vente et le nombre de téléviseurs présentés. Un écran paraîtra souvent plus grand chez soi qu’en boutique.

De nombreux modèles sont disponibles dans plusieurs tailles d’écran : plus de 50", 55", 65", etc. Un téléviseur présentant une diagonale de 32" ou moins est parfois suffisant comme écran d’appoint dans une chambre, par exemple, même s’il est difficile, dans cette taille, de trouver une image de bonne qualité (la résolution n’étant en général même pas en full HD et les fabricants faisant peu d’efforts sur ces modèles).

Prévoyez en outre une distance suffisante pour regarder le téléviseur confortablement. Nous avons fait appel à un panel d’utilisateurs afin de déterminer la distance idéale qui doit séparer le téléspectateur de l’écran en fonction de sa taille.

Bon à savoir Il est possible de repérer la diagonale d’écran dans la référence du téléviseur : LG OLED 55B7V = 55", Samsung QE65Q7F = 65", par exemple.

Des téléviseurs entre 200 € et 3 000 €

Inutile de se ruiner pour acheter un bon téléviseur. Plusieurs facteurs influent sur le prix, notamment la qualité de la dalle, la taille et la technologie de l’écran. Mais pour une taille d’écran donnée, les prix varient (du simple au quintuple pour un écran de 55", par exemple !). Dès lors, pas facile de choisir. Nos tests de TV en laboratoire sont là pour vous y aider. Outre la qualité de l’image (appréciée par des mesures et un jury de vision), nous évaluons la qualité du son, la facilité d’emploi ou encore la consommation.

La taille moyenne des téléviseurs achetés a considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 40" de diagonale en 2016 à plus de 50" en 2023. Plusieurs raisons à cela :

à taille équivalente, les écrans sont plus fins et légers ;

les prix ont régulièrement diminué au cours des 10 dernières années ;

la résolution des écrans ayant augmenté, il est possible de les regarder de plus près. Ainsi, à taille de pièce équivalente, il est possible de s’équiper d’écrans plus grands.

Souvent, la taille de l’écran varie aussi en fonction de la pièce à laquelle il est destiné (cuisine, séjour, chambre). D’après l’institut GfK, les Français, qui plébiscitent de plus en plus les grandes tailles d’écran, auraient dépensé 551 € en moyenne pour l’achat d’un téléviseur en 2022, soit une progression de 95 € par rapport à 2021. Un budget qui permet de s’offrir un écran de bonne qualité.

Prix minimum pour un téléviseur de qualité selon la taille de l’écran

Pouces Prix 43" 450 € 50" 850 € 55" 900 € 65" 1 200 €

Nos conseils Si votre budget est serré, préférez une TV plus petite de milieu de gamme à un grand écran d’entrée de gamme. Ces derniers obtiennent rarement de bons résultats lors de nos tests, même parmi les marques les plus connues. C’est dans le segment des 55", le plus courant en France, que l’on trouve les meilleures rapports qualité-prix. Enfin, un petit réglage de votre téléviseur tout neuf est nécessaire pour optimiser la qualité d’affichage. Notre vidéo sur le réglage de l’image vous guidera dans cette étape simple et indispensable.



LCD, OLED : quelle technologie d’écran choisir ?

La multitude de sigles et d’acronymes complique ce qui peut s’expliquer très simplement : il n’existe véritablement que 2 technologies d’écran, le LCD et l’OLED.

Les TV LCD (Liquid Crystal Display, ou affichage à cristaux liquides)

Le LCD est la technologie la plus ancienne et la plus répandue. Elle est largement maîtrisée par les fabricants, d’où la qualité globale des téléviseurs aujourd’hui disponibles sur le marché. Il existe 2 types de dalles LCD :

Les dalles IPS (In Plane Switching)

Principalement exploitées par LG, Panasonic et Sony, elles sont censées réduire la directivité de l’image et offrir un bon rendu des couleurs mais souffrent d’un manque de profondeur des noirs.

Les dalles VA (Vertical Alignment)

Surtout présentes chez Samsung, elles offrent des noirs plus profonds au prix d’un angle de vision limité.

Quelle est la différence entre un écran LCD et un écran LED ?

Ces deux termes désignent en fait un écran LCD. Sans plus de précision, LCD fait référence à un écran LCD rétroéclairé par des tubes. Un écran LED désigne un écran LCD rétroéclairé par des LED. En effet, la technologie d’affichage à cristaux liquides a permis de remplacer les tubes cathodiques par des téléviseurs plats fonctionnant grâce au rétroéclairage de la dalle. Initialement, le système de rétroéclairage était composé de tubes fluorescents (CCFL). Ces tubes sont désormais remplacés par des diodes électroluminescentes (LED). Celles-ci permettent d’offrir des écrans plus fins, plus légers, moins énergivores.

Il existe 2 techniques de rétroéclairage par LED, le Edge LED et le Full LED, et 2 technologies qui permettent de corriger certains défauts du rétroéclairage LED, le « local dimming » et les LED « quantum dot ».

Edge LED

Les diodes sont réparties sur le pourtour de l’écran et dirigées vers son centre. C’est la solution la plus économique, c’est donc celle utilisée dans les écrans d’entrée et de milieu de gamme. Principal défaut, un éclairage qui manque parfois d’homogénéité et des noirs peu denses.

Full LED

Les diodes sont cette fois réparties sur toute la surface arrière de l’écran. Plus chère, elle offre aussi un rétroéclairage homogène. Les noirs manquent parfois de densité, et les taux de contraste sont plus faibles que sur un écran OLED.

À gauche, le rétroéclairage Edge LED, où les diodes sont réparties sur le pourtour de l’écran. À droite, un écran Full LED, constellé de diodes sur toute la surface.

Local dimming

Que le rétroéclairage soit assuré en Edge LED ou en Full LED, l’image souffre souvent d’un manque de profondeur des noirs et de contraste. La technique du local dimming permet d’améliorer le résultat en diminuant le rétroéclairage dans les zones sombres de l’image. Nos tests montrent que cette technique est efficace, notamment sur les écrans Full LED.

Un exemple de rétroéclairage Full LED avec « local dimming » : la dalle n’est plus rétroéclairée dans les zones sombres de l’image.

Quantum dot

Cette technologie est censée améliorer le rendu des couleurs des écrans LED. Les fabricants ont rebaptisé le quantum dot :

Triluminos chez Sony (nous avions pris en main l’un des premiers téléviseurs de Sony intégrant cette technologie) ;

Quantum Display chez LG ;

Nano Cristaux chez Samsung.

Nos tests montrent que cette technologie est parfois efficace, mais ne suffit pas à garantir la qualité de la restitution des couleurs d’un écran. Certains modèles quantum dot testés ces derniers mois présentent des résultats très moyens malgré des prix supérieurs à 1 500 €.

Les TV OLED (Organic Light-Emitting Diode, ou diode électroluminescente organique)

Contrairement au LCD, l’OLED ne fonctionne pas sur le principe du rétroéclairage de la dalle. Chaque pixel génère sa propre lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique. Ainsi, quand un pixel est éteint, il devient un vrai point noir, d’où la profondeur des noirs et les bons taux de contraste offerts par ces écrans.

Longtemps cantonnée aux grandes tailles d’écran, l’OLED est une technologie désormais disponible à partir de 42". Elle demeure néanmoins encore assez chère et on la trouve généralement sur les modèles haut de gamme des fabricants. Les premiers modèles, commercialisés en 2013, étaient déjà convaincants, comme le montrait notre vidéo de prise en main du LG 55EA920V. L’année 2018 a vu cette technologie se démocratiser grâce à une amorce de baisse des prix et une offre plus vaste. Samsung, Philips et Panasonic ont en effet rejoint le pionnier LG parmi les modèles proposés.

Les plus et les moins des écrans OLED

Les plus Les moins Contrastes élevés

Haut niveau de détails

Angles de vision larges Prix

Peu de recul sur la fiabilité

Consommation électrique

Full HD, 4K (UHD), 8K : quelle résolution choisir ?

HD Ready Full HD 4K (UHD) 8K Résolution horizontale x Résolution verticale 1366 x 768 1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320 Nombre de pixels 1 million 2 millions 8,3 millions 33 millions

HD Ready, Full HD

Les écrans HD Ready se limitent aujourd’hui aux téléviseurs de 32" et moins, et la résolution Full HD a quasiment disparu, les écrans 4K s'étant généralisés sur les téléviseurs de 40" et plus.

4K (UHD)

Concrètement, vous avez de fortes chances aujourd’hui d’acheter, de fait, un écran 4K. On désigne indifféremment les téléviseurs 4K et les téléviseurs UHD, mais il s’agit d’un abus de langage (la résolution horizontale de la vraie 4K atteint 4096 pixels, c’est un format réservé au cinéma). En théorie, un écran 4K ne sert à rien si les contenus regardés n’offrent pas la même résolution. Un film ou un programme en définition standard (SD) ne peut être magnifié par un écran 4K ! Ceci dit, nos tests montrent que les TV 4K, même avec des contenus Full HD, offrent désormais de meilleurs résultats qu’une TV Full HD. Les fabricants de téléviseurs ont en effet mis au point des technologies d’upscaling (interpolation) efficaces qui permettent d’améliorer l’image. Et les processeurs des écrans sont assez puissants pour les encaisser.

Bon à savoir De très nombreux films sont produits en 4K depuis la captation jusqu’à la diffusion dans les salles de cinéma. Les chaînes de streaming telles que Netflix, Canal+ ou encore Amazon Prime Video offrent de plus en plus de contenus 4K, encore faut-il que votre connexion Internet délivre un débit suffisant pour en profiter. En revanche, les programmes des chaînes de TV françaises sont, au mieux, en résolution Full HD.

8K

Les écrans 8K sont arrivés sur le marché il y a maintenant plusieurs années, mais n’ont jamais véritablement percé. À ce jour, aucun programme, aucun film, aucune série n’est disponible en 8K. Aucun maillon de la chaîne de création n’est même encore prêt (une caméra 8K coûte environ 75 000 € sans batterie ni objectif et 40 minutes de film exigent la bagatelle de 4 To de stockage…). Il n’est même pas certain que les fabricants croient vraiment en cette résolution, tant ils restent discrets sur le sujet. Enfin, les TV 8K que nous avons pu tester ces dernières années n’ont pas démontré une quelconque supériorité par rapport à la 4K. Cela peut se comprendre, car s’il est possible d’améliorer une image Full HD sur un écran 4K grâce à l'upscaling, cela devient bien plus compliqué sur un écran 8K dont le nombre de pixels est 16 fois plus important que celui d’une image Full HD.

HDR : une technologie au service du pixel

Sur ce cliché HDR, l’image est parfaitement exposée… mais le rendu pas forcément très naturel.

Le HDR (High Dynamic Range) est une technologie qui permet d’améliorer la qualité des pixels composant une image en accentuant leur luminosité et leurs couleurs. Techniquement, les informations de luminance et de colorimétrie sont quantifiées sur un nombre de bits plus élevé, aboutissant ainsi à une image beaucoup plus nuancée, notamment dans les zones de faible et de forte luminosité. Un téléviseur HDR seul ne sert à rien : pour profiter d’un contenu HDR, l’ensemble de la chaîne, de la captation à la production en passant par la diffusion, doit être compatible HDR. On commence à trouver des contenus HDR soit sur Blu-Ray 4K HDR, soit en streaming, par exemple sur Netflix. Mais une connexion Internet par fibre optique est indispensable (notre comparateur de box Internet vous permettra de trouver la meilleure offre). De nombreux téléviseurs sont compatibles HDR, mais cette composante ne doit pas être un critère de choix.

Ultra HD Premium, S-UHD, Super UHD, 4K-HDR Triluminos : à chaque fabricant son petit nom !

Les fabricants, regroupés au sein de l’UHD Alliance (avec d’autres promoteurs influents de l’UHD, comme Netflix) ont créé une certification d’image appelée « Ultra HD Premium ». Objectif : distinguer les téléviseurs haut de gamme autrement que par la désignation UHD, désormais applicable à de nombreux modèles, y compris de moyenne gamme. Cette certification UHD Premium garantit une définition d’image minimale UHD (3840 x 2160) et un rétroéclairage quantum dot ainsi que l’intégration du HDR.

Mais le logo Ultra HD Premium est finalement très peu visible en boutique, les fabricants ayant préféré se distinguer les uns des autres. Ainsi l’UHD Premium est-il devenu :

S-UHD chez Samsung ;

Super-UHD chez LG ;

4K-HDR Triluminos chez Sony.

Au logo Ultra HD Premium, chaque fabricant a préféré substituer sa propre appellation.

Les marques de téléviseurs à éviter

Certaines marques apparaissent clairement plus bas que d’autres dans notre classement de téléviseurs. Sans être mauvais, leurs téléviseurs sont nettement moins bons. On pense à TCL ou Hisense. C’est logique, ces fabricants chinois ont pénétré le marché français en proposant volontairement des modèles d’entrée de gamme. Notez toutefois que certains téléviseurs LG, Samsung ou Philips font encore moins bien qu’eux. Notre grande enquête sur la fiabilité des téléviseurs peut aussi vous aider à finaliser votre choix.

Quel est le meilleur moment pour acheter un téléviseur ?

Printemps

Les principaux fabricants comme Samsung, LG, Sony ou encore Panasonic changent tous les ans leurs gammes de téléviseurs. Les bonnes affaires se font souvent au printemps, les prix des TV de l’année précédente étant souvent bradés pour les écouler et faire place à la nouvelle collection.

Prix barrés

Pendant les périodes de promotions (soldes, Black Friday, etc.), méfiez-vous des prix barrés. Dans les catalogues promotionnels comme sur les sites marchands, les promos sont souvent factices. En plus des résultats de nos tests en laboratoire, nous mettons à disposition de nos abonnés un outil de suivi des prix dans le temps, et ce pour chacun des téléviseurs testés. Cet outil est très utile pour vérifier qu’un prix est vraiment promotionnel.

Offre de remboursement

Les fabricants ont très souvent recours aux offres de remboursement (ODR) lors du lancement d’un nouveau téléviseur. Cette offre promet de vous rembourser une partie du produit après l’achat. Elle est basée sur les preuves de votre achat, qu’il faut envoyer par courrier ou sur Internet selon des modalités très précises. Veillez à remplir votre dossier très scrupuleusement, car au moindre prétexte, le remboursement sera refusé.

Quelles sont les fonctions utiles sur une TV ?

PVR (Personal Video Recorder)

Cette fonction permet d’enregistrer les programmes issus des décodeurs TNT et TNT HD sur un disque dur externe connecté au téléviseur par un port USB. On s’affranchit de l’ergonomie souvent approximative des enregistreurs DVD grâce, notamment, à l’EPG (Electronic Program Guide). Celui-ci affiche les programmes de chaque chaîne de la TNT, il suffit en général de cliquer sur celui qui nous intéresse pour programmer l’enregistrement. Attention, le disque dur ne peut pas être utilisé pour autre chose, et les programmes enregistrés ne pourront être lus que sur le téléviseur.

Time shift

Cette fonction permet de mettre le programme en pause, qu’il s’agisse d’une émission, d’un film, d’un documentaire ou autre. Le programme est en fait stocké dans une mémoire tampon qui se vide une fois que vous reprenez la lecture.

Appli iOS et Android

Les fabricants proposent de plus en plus souvent une application à télécharger sur le Google Play Store (Android) ou sur l’App Store (iPhone) à utiliser avec leurs TV connectées (lire aussi paragraphe « Qu’est-ce qu’une Smart TV ? »). Ces applis offrent une interface beaucoup plus conviviale que la télécommande entre l’utilisateur et son téléviseur. Elles permettent de naviguer à travers les fichiers stockés dans le smartphone pour les lire sur le téléviseur, ou encore de saisir du texte plus facilement qu’avec la télécommande lorsqu’on navigue sur Internet depuis le téléviseur.

Quelles sont les fonctions inutiles sur une TV ?

Taux de contraste

Les vendeurs vantent souvent la qualité d’un téléviseur en évoquant son taux de contraste. Le critère n’est pas sans intérêt, mais il faut se méfier des valeurs annoncées : nos mesures en labo sont souvent très éloignées des allégations des fabricants. Et de toute façon, elles ne signifient pas grand-chose puisqu’on peut influer dessus dans les réglages. Avec une luminance de 300 cd/m2 et un niveau de noir de 0,6 cd/m2, on obtient un taux de contraste de 500. Si le niveau de noir descend à 0,3 cd/m2, le taux de contraste est multiplié par 2 et passe à 1 000. En outre, si les appareils sont capables d’offrir un niveau de noir aussi bas, c’est souvent au détriment des nuances de gris : impossible de regarder l’image dans une telle configuration.

Temps de réponse et rémanence

Les dalles LCD ne souffrent plus de rémanence depuis longtemps. De toute façon, les valeurs données par les fabricants ne sont pas fiables. Conclusion : le temps de réponse n’est pas un argument.

100 Hz, 200 Hz, TruMotion, Motion Flow, Motion Plus…

Ces différents termes (chaque marque a le sien !) recouvrent une technique censée fluidifier l’image. C’est souvent vrai, mais pas systématiquement : il est donc impossible de s’y fier. Et de toute façon, en contrepartie, ces technologies génèrent des artefacts qui peuvent dégrader l’image.

La connectique (HDMI, USB, réseau…)

La vérification de la connectique disponible intervient en fin de sélection du nouveau téléviseur. Mais cette étape est importante pour vérifier que vous pourrez connecter votre casque TV ou vos autres équipements (barre de son, lecteur DVD, enceintes, etc.).

Prises HDMI

Les téléviseurs en proposent généralement entre 2 et 4. Plus il y en a, mieux c’est ! Toutes les prises HDMI de votre téléviseur fonctionnent uniquement en entrée (elles ne peuvent que recevoir un signal audio ou vidéo). Seule la prise HDMI ARC peut adresser le signal audio vers l’extérieur. C’est donc elle qui servira pour utiliser une barre de son ou une enceinte. D’ailleurs, cette prise HDMI ARC est de surcroît « CEC » (Consumer Electronics Control) : ceci permet d’allumer la barre de son en même temps que le téléviseur quand on appuie sur la télécommande.

Ports USB

Ils sont utiles pour connecter un appareil photo ou un disque dur. Les téléviseurs en proposent généralement entre 1 et 3. Veillez à ce que le vôtre en intègre 2 minimum, dont un port USB 3.0 (qui permet des transferts rapides à 5 Gbit/s).

Sortie optique

Tous les téléviseurs sont équipés d’une sortie optique, qui peut être utile pour transmettre un signal audio vers un dispositif audio (amplificateur) qui ne disposerait pas d’une entrée HDMI.

Un câble optique permet de relier un amplificateur au téléviseur.

Sorties analogiques

Elles se font de plus en plus rares et les téléviseurs n’offrent plus qu’une seule prise péritélévision permettant de brancher vos anciens lecteurs. Une entrée vidéo composite (cinch jaune) et composante (3 cinch rouge, vert et bleu) sont généralement encore disponibles. Elles pourront être utiles si vous possédez un appareil un peu ancien. Les sorties audio analogiques ont quasiment disparu.

Prise casque

La prise jack n’est plus systématique, surtout sur les téléviseurs qui intègrent une connexion sans fil Bluetooth. Utiliser un casque Bluetooth quand on souhaite s’isoler pour regarder la télévision n’est pourtant pas forcément la bonne solution : vous subirez probablement un décalage entre l’image et le son. Heureusement, il existe des solutions pour contourner ce problème, notamment des casques dédiés à la télévision. Si vous optez pour un téléviseur avec prise jack, vérifiez qu’il bénéficie bien d’un réglage indépendant de celui des haut-parleurs du téléviseur (sinon vous ne pourrez ni vous isoler, ni choisir un volume différent de votre voisin, ce qui est pratique lorsque l’on souffre de problèmes d’audition).

De nombreux fabricants proposent d’utiliser la sortie casque comme sortie analogique pour, par exemple, relier le téléviseur à un amplificateur. Il suffit en général d’aller dans les réglages et d’adapter l’impédance au type d’utilisation. Inconvénient du système : afin d’utiliser un casque, il faudra débrancher le câble de liaison vers l’amplificateur pour le rebrancher ensuite.

Wi-fi

À quoi sert le wi-fi sur un téléviseur, qui est le plus souvent connecté à Internet par la box de votre FAI ? Tout simplement à se passer de fil, justement, entre les deux. C’est un câble de moins derrière l’écran. En fonction des protocoles wi-fi disponibles sur le téléviseur, d’autres fonctionnalités sont accessibles. Ainsi, avec le wi-fi Direct, l’écran peut se connecter directement à un autre appareil (votre PC, votre smartphone, etc.) pour afficher des photos ou regarder des vidéos qui y sont stockées. Et avec le WiDi (pour Wireless Display), vous pourrez dupliquer l’écran d’un autre appareil sur votre téléviseur. Cette fonction porte différents noms selon les fabricants ou les systèmes d’exploitation des téléviseurs. Il s’agit par exemple de la fonction Google Cast intégrée aux téléviseurs Android TV (lire aussi ci-dessous) ; elle s’appelle encore parfois Miracast (appellation de la wi-fi Alliance), Smart Share chez LG ou bien AllShare chez Samsung.

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Ce standard largement adopté dans l’industrie permet la lecture, le partage et le contrôle d’appareils multimédias quelle que soit leur marque. En clair, un téléviseur certifié DLNA permet de lire des contenus multimédias localisés sur un ordinateur, par exemple, à condition que celui-ci soit également certifié DLNA (c’est souvent le cas). Sur votre téléviseur, vous aurez accès à un espace partagé de votre ordinateur sur lequel vous pourrez stocker tous vos fichiers multimédias. Cette fonctionnalité, ouverte aux appareils connectés avec ou sans fil, est particulièrement intéressante en wi-fi.

Qu’est-ce qu’une Android TV ?

Google a développé des systèmes d’exploitation pour smartphones (Android), pour montres connectées et autres objets connectés (Android Wear), pour voitures (Android Car), et pour… téléviseurs (Android TV). De nombreux constructeurs, comme Sony, Philips ou TCL, ont adopté le système Android TV, qui reprend le contenu de Google Play (des applications, des films, des jeux). Le système intègre également la fonction Google Cast, qui permet d’adresser des contenus vidéo depuis des applications compatibles (Youtube, Netflix) sur votre téléviseur. Il suffit de sélectionner la petite icône sur votre smartphone pour adresser l’image ou la vidéo qui s’affiche sur votre smartphone vers le téléviseur. L’avantage provient de l’ergonomie du smartphone, bien meilleure que celle d’un téléviseur (naviguer dans des menus avec une télécommande est souvent fastidieux !). Notez que Google vend des clés Google Chromecast (40 € environ) à connecter à l’un des ports HDMI de votre TV, si cette option n’est pas intégrée.

Il suffit de cliquer sur cette icône pour adresser le contenu du smartphone sur la TV.

Qu’est-ce qu’une Smart TV ?

Une Smart TV est un téléviseur connecté à Internet, soit via le traditionnel câble Ethernet, soit via une connexion wi-fi. Ces Smart TV sont désormais courantes, libre à chacun d’utiliser cette dimension connectée en reliant directement le téléviseur à Internet. Les fabricants ont développé un portail de services qui donne accès à divers contenus.

Du streaming vidéo

Vous accéderez directement à Netflix, Amazon Prime Video, myCanal et autres sites de streaming vidéo. Il faut être abonné à ces divers services pour profiter des films et séries.

Des applications

Sur le même modèle que l’App Store d’Apple ou le Google Play Store, les fabricants proposent des applications à télécharger sur le téléviseur : jeux, activités sportives, apprentissage du yoga, recettes de cuisine… les thèmes sont variés !

Reconnaissance vocale

Disponible sur un nombre croissant de modèles à partir du micro situé dans la télécommande, ce dispositif facilite les requêtes sur Internet. Vous recherchez un film, une information, un bulletin météo… Plus besoin de saisir du texte depuis la télécommande, il suffit de parler au téléviseur pour que le résultat s’affiche.

Quelle est la consommation électrique d’un téléviseur ?

Les tailles d’écran de plus en plus grandes et le temps moyen passé devant le téléviseur (3 h 42 par jour en moyenne, d'après Médiamétrie, 2018) invitent légitimement à tenir compte de la consommation électrique lors de l’achat d’un téléviseur. Malheureusement, les informations fournies par les fabricants ne sont pas fiables. Nos mesures réalisées en laboratoire montrent toutefois que la consommation électrique des téléviseurs a beaucoup baissé au cours des dernières années. À diagonale d’écran équivalente, un téléviseur 4K consomme en moyenne deux fois plus qu’un écran Full HD.

Consommation annuelle moyenne des téléviseurs 32" et 42"

2011 2013 2015 2016 2018 32" (81 cm) 94 kWh 66 kWh 61 kWh 53 kWh 52 kWh 40" à 42" (102 à 207 cm) 162 kWh 109 kWh 92 kWh 85 kWh 82 kWh

Au fil des années, l’image des téléviseurs s’est nettement améliorée. Mais on ne peut pas en dire autant de la qualité sonore. Il faut dire que les écrans, de plus en plus fins, laissent peu de place à de bons haut-parleurs. Certains fabricants parviennent à des résultats corrects sur certains modèles (le plus souvent très haut de gamme), mais le rendu sonore est le plus souvent médiocre.

Barre de son

C’est une solution assez convaincante. Nous testons régulièrement les barres de son disponibles sur le marché et notre verdict est sans appel : même un modèle d’entrée de gamme améliorera le son de votre télé, en particulier pour la restitution des voix qui se situent dans le médium. Les barres de son sont maintenant assez discrètes et le plus souvent équipées du wi-fi et du Bluetooth. Elles séduisent de plus en plus d’utilisateurs car elles peuvent aussi être utilisées comme enceintes sans fil pour écouter de la musique en streaming via un smartphone.

Casque audio

Si vous souhaitez utiliser un casque audio pour regarder la télévision en même temps que d’autres membres de la famille, veillez à ce que le téléviseur permette d’écouter au casque tout en disposant d'un réglage du volume indépendant de celui des haut-parleurs. Cette information est parfois difficile à trouver, nous la mentionnons systématiquement dans les caractéristiques des téléviseurs que nous testons. Il est aussi possible d'opter pour un casque TV sans fil, ils sont spécialement étudiés pour cet usage.