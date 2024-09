Les écrans de télévision qui équipent les salons sont de plus en plus larges. Une diagonale de 40" (102 cm) est désormais considérée comme étant normale. Mais à quelle distance le téléspectateur doit-il se tenir pour profiter d’une image optimale ? Nos réponses.

Trouver la distance optimale pour regarder les images diffusées par son téléviseur dépend de plusieurs critères. Figurent parmi les plus importants :

la qualité et la résolution du signal : standard, haute définition (HD), ultra-haute définition (UHD) ;

la source de l’image : décodeur TNT, lecteur DVD Blu-Ray… ;

la taille de l’écran ;

les qualités intrinsèques du téléviseur et ses conditions d’éclairement ;

la nature des scènes diffusées : sport, émission en plateau, film d’action…

Il est évidemment très difficile de pouvoir réaliser des tests qui permettent de tenir compte de tous ces facteurs, et de leurs multiples combinaisons, pour déterminer une distance optimale de vision. L’étude dont nous publions les résultats avaient dès lors pour objectif de fixer quelle pouvait être, selon l’écran (taille, définition…), la distance de vision la plus confortable.

Notre méthodologie

Pour ce test, nous avons sollicité un panel de 25 personnes. Trois tailles d’écrans, assez représentatives du marché actuel, ont été choisies : 40" (102 cm), 48" (122 cm) et 55" (140 cm), soit trois modèles de marque Samsung (UE 40 JU7000, UE 48 JU 6400 et U55 JU 7000) bien notés lors de nos test comparatifs et aux caractéristiques proches. La dalle de ces appareils était UHD. Les téléviseurs étaient placés dans des conditions d’éclairement proches de celles observées dans un salon. Les images diffusées transitaient par l’entrée HDMI. Deux signaux différents ont été utilisées : le Full HD (1920 x 1080, en mode progressif) et l’UHD (utilisation d’un lecteur Blu-Ray UHD). Pour chacune des séquences visionnées, les panélistes devaient déterminer :

la distance la plus confortable ;

les distances maximale et minimale pour regarder l’écran.

Nos résultats

Trois constats peuvent être tirés des observations de nos panélistes.

Pour une même taille d’écran, la distance optimale dépend peu de la résolution d’image (Full HD ou UHD).

Plus l’écran est grand et plus la plage « acceptable » pour le regarder est grande (par exemple, 1,90 m pour un 40" contre 2,50 m pour un 55").

Le rapport entre la distance optimale et la taille de l’écran est toujours à peu près le même quelle que soit la taille de l’écran. Il est d'environ 2,2 pour le 40", de 2,15 à 2,3 pour le 48" et de 2,3 à 2,7 pour le 55".

Diagonale de l’écran Distance TV 40’’ 40’’ 48’’ 48’’ 55’’ 55’’ 102 cm 102 cm 122 cm 122 cm 140 cm 140 cm Résolution de l’image FULL HD 1920 x 1080 UHD 4K 3840 x 2160 FULL HD 1920 x 1080 UHD 4K 3840 x 2160 FULL HD 1920 x 1080 UHD 4K 3840 x 2160 Distance optimale (en m) 2,3 2,3 2,6 2,8 3,2 3,7 Distance maximale (en m) 3,5 3,7 4 4,1 4,5 4,7 Distance minimale (en m) 1,6 1,7 1,8 2 2,1 2,2