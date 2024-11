Aucun téléviseur Hisense n’avait jamais atteint la note globale de 14/20 dans notre test comparatif de téléviseurs. Pendant des années, la plupart des modèles de la marque ont stagné en bas de notre classement, incapables d’obtenir la moyenne, loin, très loin derrière LG et Samsung. Il faut dire que le chinois ne joue pas dans la même cour que les mastodontes coréens : il est bien plus agressif côté prix, quitte à n’offrir qu’une qualité d’image moyenne, quelle que soit la source (UHD 4K, Full HD, TNT HD), et un son déplorable.

Le vent semble tourner. Les 5 derniers modèles testés, vendus entre 650 et 1 000 €, affichent des résultats très corrects et obtiennent une note globale comprise entre 14,2/20 et 14,9/20. Impossible à décrocher sans une très belle image et une qualité sonore correcte. De fait, ces nouveaux téléviseurs de 55 et 65 pouces (65U8NQ, 55U79NQ, 55U7NQ, 65U79NQ, 65U7NQ) offrent une image uniforme qui a séduit les experts de notre jury. Certains de ces écrans LCD LED sont un peu plus directifs que les autres : un spectateur un peu décalé verra moins bien qu’un autre pile en face. On constate aussi des progrès du côté du son. Le rendu est désormais correct et la restitution des graves bonne, sans distorsion excessive. Les effets surround sont audibles, ce qui n’est pas toujours le cas sur les téléviseurs. Attention, le son d’un téléviseur n’est jamais exceptionnel, en tout cas jamais pleinement satisfaisant. Une barre de son améliore toujours le rendu. Notez que, contrairement à d’autres constructeurs, Hisense conserve une prise casque (jack) bien que ses écrans puissent être connectés à un casque audio en Bluetooth. Une connexion filaire élimine tout problème de synchronisation de l’image par rapport au son. Et le volume du casque peut être réglé indépendamment de celui des haut-parleurs, un vrai plus quand on regarde l’écran à plusieurs avec des contraintes auditives différentes.

Enfin, Hisense réalise de nets progrès en ce qui concerne la consommation électrique des téléviseurs : tous décrochent 3 étoiles (très bon). Notre estimation du coût annuel, basé sur 3 h 30 en fonctionnement et 20 h 30 en veille, varie de 16 à 18 €. Un résultat qui les situe dans le tiers des écrans de 55 et 65 pouces les plus économes parmi les 285 téléviseurs testés, toutes technologies d’écran confondues (OLED, LCD).