Barres de son Le protocole

La qualité audio des barres de son est prépondérante dans l’évaluation. La facilité d’emploi, la consommation électrique et les fonctions multimédia complètent l’évaluation.

Qualité du son

Des mesures en laboratoire et un jury d’écoute permettent de juger la qualité audio des barres de son.

Mesures audio

Nous avons mesuré en chambre anéchoïque la courbe de réponse de chacun des appareils. Celle-ci permet, entre autres, d’obtenir la valeur des fluctuations dans la bande passante, laquelle donne un aperçu de la qualité de restitution des haut-parleurs. Nous avons aussi déduit de cette courbe de réponse les fréquences de coupure haute et basse des appareils, afin d’évaluer leur capacité à transmettre correctement basses et hautes fréquences. Nous avons également mesuré le niveau sonore générant une distorsion de 10 % du son. Pour les appareils offrant une connexion sans fil – pour le caisson de basses par exemple – nous vérifions que ladite connexion n’entraîne pas d’interférence audible.

En chambre anéchoïque, un micro placé à 2 mètres des haut-parleurs mesure la courbe de réponse de chacun des appareils.

Jury d’écoute

Un jury composé de quatre experts a d’abord évalué la restitution de musique classique et pop avec des encodages différents (audio CD et morceaux MP3 via le port USB puis en connexion Bluetooth). Le jury ensuite s’est prononcé sur la qualité audio pour le cinéma en évaluant la restitution des voix, la spatialisation de la musique et la présence d’effets surround (son provenant de directions différentes).

Facilité d’emploi

Un panel de trois personnes dont un expert juge l’installation et les premiers réglages des appareils, puis note l’utilisation quotidienne (télécommande, connexion avec un smartphone ou une tablette, réglages du volume et des basses, sélection de la source audio…).

Consommation électrique

La consommation électrique est mesurée en fonctionnement et en veille (avec et sans le contrôle HDMI).

Fonctions multimédia

La présence de certaines fonctions multimédia est relevée et vérifiée par le laboratoire : ports USB, wi-fi direct, Bluetooth et différents formats audio décodés (MP3, Flac, AAC…).